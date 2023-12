Su Netflix la divertente storia di una giovane incinta ci insegna a dire grazie e scusa

A rriva su Netflix il film svedese Grazie e scusa, una commedia che pur partendo da un presupposto drammatico mostra come la sorellanza sia qualcosa di forte e tenero a qualsiasi latitudine.

Netflix propone dal 26 dicembre il film Grazie e scusa, una commedia svedese diretta da Lisa Aschan. Storia commovente che parla di perdono, famiglia e sorellanza, il film Netflix Grazie e scusa ha per protagoniste le attrici Sanna Sundqvist e Charlotta Bjorck nei panni delle sorelle Sara e Linda.

Sara vive in una famiglia perfetta con Daniél, il piccolo Eliot e un secondo figlio in arrivo. Ma la loro vita è sconvolta e Sara si ritrova improvvisamente sola nelle ultime fasi della gravidanza. Presto a soccorrerla in modo inaspettato arriva Linda, la sorella maggiore che non vede da tempo: un'adulta immatura e incapace con un grosso cane imprevedibile, che si offre di trasferirsi a casa sua per dare una mano.

Il poster del film Netflix Grazie e scusa.

Un film sulle moderne relazioni

La regista Lisa Aschan realizza con il film Netflix Grazie e scusa una commedia piena di umorismo e una punta di dramma raccontando la storia di Sara, una giovane donna incinta la cui vita viene sconvolta quando il futuro padre del bambino che porta in grembo muore improvvisamente. La premessa non ha nulla di comico ma la sceneggiatrice danese Marie Østerbye sa come dosare bene gli ingredienti per non appesantire quella che alla fine è una disamina delle relazioni moderne.

In un intreccio piacevolmente complicato, possiamo infatti ravvisare un manipolo di personaggi femminili non proprio risoluti, un bel po’ di uomini con la sindrome di Peter Pan (l’immagine del genere maschile è impietosa) e sullo sfondo un padre che ha deluso di aspettative. Ma ciò che più fa sorridere sono le trovate geniali e spesso argute che si susseguono. Basti pensare ad esempio alla scena del confronto al parco giochi in cui la protagonista Sara si dondola su un’altalena, a quella in cui Linda racconta al fidanzato egocentrico ciò che è successo al cognato e lui risponde in maniera del tutto inappropriata e a tutte quelle in cui c’è in scena la mamma delle due sorelle, una psicologa che prova a trasmettere autorevolezza quando lei è la prima ad avere una fragile autostima.

Tuttavia, il film Netflix Grazie e scusa conferma il cambio di svolta nella filmografia della regista, che aveva esordito nel 2011 con un film rigoroso sulla competizione spietata tra giovani acrobate (Apflickorna) e aveva continuato parlando di gerarchia e potere in elegante opera seconda (Det vita folket). I due film, considerati d’autore, non hanno però raggiunto il grande successo, arrivatole però nel 2019 con qualcosa che ha dato il via a un nuovo percorso nella sua carriera: la commedia rosa Ring mamma, sul conflitto tra una giovane e la madre emotivamente invadente.

