V oglia di grapich novels? Dieci titoli da non perdere e da leggere tutto, fra emozioni e storie forti.

Dalla tragedia dell’Olocausto raccontata con gatti e topi, al talento di Zerocalcare, passando per cult come 300 e Sin City: 10 grapich novels che devi proprio leggere, per stupirti, emozionarti e innamorarti.

MAUS

MAUS è molto più di una graphic novel, ma un modo diverso per raccontare un dramma immenso come l’Olocausto. Fra le pagine scopriamo la storia di una famiglia ebraica divisa fra la Germania nazista e gli Stati Uniti, gli anni del dopoguerra e il presente. Protagonisti un padre sopravvissuto alla Shoah, una madre che non c’è più e un figlio cartoonist che tenta di ristabilire un rapporto con l’anziano papà e alla sua spaventosa esperienza. Gli ebrei si trasformano così in topi e i nazisti in gatti, per dare un senso a qualcosa che ha cambiato il corso della storia, ferendo l’umanità intera.

La profezia dell’armadillo

Quando si parla di grapich novel Made in Italy è impossibile non fare il nome di Zerocalcare, talentuoso fumettista. La sua opera più famosa è senza dubbio La profezia dell’armadillo che racconta le avventure di Zero, un ragazzo di ventisette anni che vive nel quartiere di Rebibbia a Roma. Da sempre in compagnia dell’amico Secco, si destreggia fra tanti dubbi e un lavoro che detesta. Ogni volta che esce però quando torna a casa ad attenderlo c’è qualcuno: un armadillo parlante che dà voce alla sua coscienza. Quando scoprirà che il suo primo amore, a cui non è mai riuscito a dichiararsi, è morto, Zero inizierà a interrogarsi sul senso della vita.

Sandman

Mitologia, favole e folklore sono alla base di un’epopea straordinaria, fra le più belle in tema di graphic novels. Un occultista cerca di catturare la Morte per conquistare la vita eterna, ma per sbaglio evoca suo fratello più giovane, ossia Sogno. Morfeo, dopo una crudele prigionia e una fuga difficile, comincia un viaggio per recuperare oggetti legati ai suoi poteri. Incontrerà sulla sua strada John Constantine, Lucifero e altri personaggi.

Contratto con Dio

Nel 1978 Will Eisner pubblicò un graphic novel differente e spiazzante. All’epoca il pubblico, abituato a supereroi, mostri e alieni, si trovò disarmato di fronte a storie crude e vere che raccontano l’umanità. Conosciamo così Frimme Hersh, un ebreo che sceglie di rinunciare a Dio dopo un’ingiustizia o un cantante di strada che vive la sua personale discesa negli inferi. Ogni racconto è un pugno allo stomaco e regala sensazioni forti che non si cancellano nemmeno al termine della lettura.

Sin City

Grapich novel frutto del talento di Frank Miller, Sin City è un racconto noir e affascinante. La storia è ambientata a Basin City, città basata sul vizio e chiamata Sin City, ossia Città del Peccato. Fra i palazzi e le strada si intrecciano le storie di personaggi che lasciano il segno e che hanno conquistato anche il cinema grazie all’omonimo film di Robert Rodriguez.

V for vendetta

Ribellione, voglia di libertà e coraggio sono alla base di V per vendetta, un vero e proprio cult in tema di grapich novels. Le vicende sono ambientate in un immediato futuro in Inghilterra. Nel Paese vige una dittatura a cui solo pochi coraggiosi hanno il coraggio di opporsi, dando vita, con la loro forza, a un cambiamento epocale.

Palestina

Grapich novel e racconto di viaggio: Palestina è il risultato dell’esperienza di Joe Sacco che fra il 1991 e il 1992 ha trascorso in Israele due mesi, vivendo nei campi palestinesi. Un viaggio fra fango, baracche e paura, ma soprattutto un lavoro d’inchiesta meticoloso e toccante che viene narrato in questo libro. Le immagini e la narrazione hanno la capacità di dare voce e forma a una realtà tanto difficile e complessa come quella vissuta nel Medio Oriente.

300

Scritta e disegnata da Frank Miller, 300 è fra le sue opere più famose. Narra la celebre Battaglia delle Termopili secondo il punto di vista di Leonida I, il re di Sparta. Capace di ispirare l’omonimo film campione di incassi, ha vinto tre Eisner Award e ideato personaggi cult, come Serse I, ritratto calvo e con tanti piercing.

Il saldatore subacqueo

Jack Joseph lavora come saldatore subacqueo in un impianto di trivellazione in Nuova Scozia. Nel lavoro riesce a gestire bene la pressione dei fondali marini, ma si ritrova totalmente impreparato di fronte all’arrivo del suo primo figlio. Più si immerge nelle profondità del mare più si allontana dalla moglie e dal bambino sino a quando in una fredda notte vivrà un incontro sovrannaturale che cambierà la sua vita.

Lo scultore

Grazie a un patto con la Morte, David, giovane scultore, ha ricevuto un dono: riesce a scolpire quello che vuole a mani nude. Gli restano però solamente duecento giorni di vita e proprio quando cerca di capire cosa scolpire si innamora. Il suo tempo sta per scadere e il sentimento che prova complica ancora di più la situazione. Poche graphic novels sanno raccontare con questa immediatezza la vita quotidiana, i piccoli e grandi cambiamenti del mondo e le forze straordinarie che mutano ogni cosa.