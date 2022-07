Grand Hotel 3: Tornano gli intrighi e le passioni della serie tv di Canale 5

M egan Montaner, l’amata Pepa, è il nuovo ingresso più sorprendente di Grand Hotel 3, la serie tv di Canale 5 che giunge al suo finale. Scopriamo cosa aspettarci. Vivranno Julio e Alicia felici e contenti per sempre?

Arriva dal 22 luglio su Canale 5 Grand Hotel 3, il finale della serie tv spagnola che ci ha tenuto compagnia con i suoi intrighi sullo sfondo di un albergo di lusso nella Spagna dei primi del Novecento. Si tratta di 12 nuovi episodi suddivisi in sei serate che riprendono il filo della storia da dove si era interrotto sul finale della seconda stagione.

In termini di vicende e struttura le puntate di Grand Hotel 3 sono particolarmente complicate, anche per la presenza di nuovi volti con cui familiarizzare, a cominciare da Megan Montaner, l’amata Pepa della soap Il segreto. A fare da collante c’è però sempre la relazione tra la ricca Alicia e il cameriere Julio, così come ci sono i crescenti sospetti nei confronti di Diego.

La storia riparte dunque dalle investigazioni della stagione precedente. Alicia, Julio e Andres potranno però contare sull’aiuto del detective Ayala e del suo aiutante Hernando ma anche della miglior amica di Alicia, l’avvocatessa Maite. Ben presto, si scopriranno nuovi segreti su Diego Murquia, che hanno a che fare con un documento di identità e un nuovo nemico che provoca un’esplosione nel Grand Hotel. E sarà proprio l’esplosione a provocare la scomparsa di Alicia nel primo episodio.

I nuovi personaggi

Sono fondamentalmente tre i nuovi personaggi che animeranno le puntate di Grand Hotel 3, la serie tv in onda su Canale 5 dal 22 luglio in prima serata. Conosciamoli da vicino.

Jesus Cisneros (Lluis Homar)

Disciplina, efficienza e discrezione: sono le impeccabili credenziali con cui Jesus arriva al Grand Hotel, divenendo presto un punto di riferimento per tutto il personale di servizio. Dal carattere riservato, Jesus ha un portamento distinto, anche un po’ aristocratico, che ha saputo usare per arrivare dove si trova. Ciò non passa inosservato allo sguardo severo di Donna Teresa…

Maite (Megan Montaner)

Maite è una delle migliori amiche di Alicia. Elegante, distinta e intelligente, ha studiato con Alicia a Madrid, dove si sono incontrate per la prima volta. Mentre Alicia è poi tornata a Cantaloa, Maite ha continuato i suoi studi, a differenza della maggior parte delle donne dell’epoca, ed è diventata una delle prime avvocatesse della Spagna. Lavora a Barcellona, dove conduce una vita tranquilla e confortevole. Per lei, però, tutto cambierà quando deciderà di far visita ad Alicia al Grand Hotel.

Laura (Marta Hazas)

Laura è un’infermiera di Cantaloa che conosce Javier, il fratello di Alicia, al Grand Hotel. Il giovane si innamorerà presto della sua bellezza e dei suoi modi: Laura non è come le donne che ha incontrato prima. Elegante, delicata e dolce, Laura conquisterà il cuore di Javier al punto di fargli cambiare completamente stile di vita.

Le foto dei nuovi personaggi 1/3 Lluis Homar. 2/3 Megan Montaner. 3/3 Marta Hazas. PREV NEXT

La prima puntata

Grand Hotel 3, la serie tv trasmessa da Canale 5, si apre con l’esplosione di una bomba che provoca il caos nel Grand Hotel. L’albergo viene immediatamente trasformato in un ospedale da campo improvvisato per curare le vittime. Ci sono morti e feriti ovunque. Tra i feriti c’è anche Julio (Yon Gonzalelez), anche se le sue condizioni non gli impediscono di rendersi conto di qualcosa di terribile: l’amata Alicia (Amaia Salamanca) è inspiegabilmente scomparsa nel nulla. Nessuno sembra sapere nulla di lei finché Diego (Pedro Alonso) non riceve una misteriosa chiamata.

Maite (Megan Montaner), una vecchia amica di Alicia, arriva nell’albergo per far visita ad Alicia ma, vista la situazione, decide di prestare il suo aiuto come può. È accompagnata da Laura (Marta Hazas), un’infermiera responsabile e ligia al dovere di Cantaloa.

Diego pian piano si avvicina alla verità sulla scomparsa della Alicia e collega tutti gli indizi sulla presenza di Julio nella ricerca della moglie. Nel frattempo, Laura e Javier iniziano una relazione proprio mentre Donna Teresa (Adriana Ozores) si mette alla ricerca di una ricca ereditiera da far sposare al figlio.

L’albergo, in rovina dopo l’attentato, riceve un’interessante proposta di acquisto da parte di Cecilia Velledur (Andrea Duro), una giovane volubile ed erede di una grande fortuna. Donna Teresa non è però disposta a restare a guardare con le mani in mano. Perseguita dagli incubi del passato, Sofia decide di rivolgersi alla Chiesa ma trova ad attenderla non il solito prete ma il giovane e affabile padre Grau (Roger Coma).

Yon Gonzalez e Amaia Salamanca in Grand Hotel 3.

Nuovi intrighi amorosi

Il personaggio di Maite, uno dei nuovi ingressi della serie tv di Canale 5 Grand Hotel 3, porterà parecchio scompiglio nella storia tra Julio e Alicia, dal momento che finirà per innamorarsi di Julio, colui che è amato dalla sua migliore amica. “Tuttavia, penso che sia abbastanza difficile per Julio ricambiare i sentimenti di Maite”, ha dichiarato l’attrice Megan Montaner. “Julio ha le idee abbastanza chiare su ciò che vuole e terrà Maite a debita distanza. Ma anche la stessa Maite non tradirebbe mai Alicia, nemmeno quando – come vedrete – verrà messa con le spalle al muro”.

“Julio è cambiato dalla prima puntata a ora”, ha aggiunto l’attore Yon Gonzalez. “Sono convinto che prima di arrivare al Grand Hotel fosse felice. Lo è anche con Alicia ma il peso che ha ora sulle spalle è enorme e sempre più opprimente: fortunatamente, l’amore compensa tutto. E in questa nuova stagione dimostrerà anche di essere diventato una vera macchina investigativa, il cui fiuto difficilmente si sbaglia”.

Ma più di Julio a esser cambiata è sicuramente Alicia. “Ha finalmente capito a che famiglia appartiene e cosa sono stati in grado di fare i suoi cari. I suoi genitori hanno cercato di uccidersi a vicenda e sua sorella è un’assassina!”, ha evidenziato l’attrice Amaia Salamanca. “Ha imparato anche a tenere a bada Diego, sebbene sia sempre alla sua mercé. Con Julio cercherà di scoprire dettagli sul passato di quel marito che non ama proprio per separarsene per sempre”.

Megan Montaner in Grand Hotel 3.

Come finisce Grand Hotel 3

Se siete desiderosi di sapere come finisce Grand Hotel 3, la serie tv di Canale 5, vi accontentiamo subito. Chi non vuole invece rovinarsi la sorpresa passi subito avanti. Tranquilli, però, vi sveliamo solo le premesse dell’ultimo episodio e non il finale!

Alicia viene arrestata per il tentato omicidio di Diego. Julio e Maite cercano di dimostrare che la giovane donna è stata vittima di una trappola. Javier è l’unico che sembra godersi la vita anche nei momenti difficili che la sua famiglia sta attraversando. In assenza di Laura, ritrova la libertà perduta e torna a essere quello di prima. Andres, invece, è costretto a vivere con Belen, una donna di cui non si fida più.

Superate le difficoltà, Julio e Alicia possono finalmente iniziare una nuova vita insieme. Ma, nonostante la promessa di essere felici, non è così semplice. Diego è malato di colera e pertanto fa una proposta ad Alicia che potrebbe per sempre cambiarle il destino. Molti dipendenti dell’albergo hanno contratto la sua stessa malattia e non ci sarebbe altro da fare che prendere la decisione più drastica: chiuderlo. Senza Laura, Javier si rende conto di essere infelice e farà di tutto per riaverla al suo fianco…

Grand Hotel 3: Le foto della serie tv 1/157 2/157 3/157 4/157 5/157 6/157 7/157 8/157 9/157 10/157 11/157 12/157 13/157 14/157 15/157 16/157 17/157 18/157 19/157 20/157 21/157 22/157 23/157 24/157 25/157 26/157 27/157 28/157 29/157 30/157 31/157 32/157 33/157 34/157 35/157 36/157 37/157 38/157 39/157 40/157 41/157 42/157 43/157 44/157 45/157 46/157 47/157 48/157 49/157 50/157 51/157 52/157 53/157 54/157 55/157 56/157 57/157 58/157 59/157 60/157 61/157 62/157 63/157 64/157 65/157 66/157 67/157 68/157 69/157 70/157 71/157 72/157 73/157 74/157 75/157 76/157 77/157 78/157 79/157 80/157 81/157 82/157 83/157 84/157 85/157 86/157 87/157 88/157 89/157 90/157 91/157 92/157 93/157 94/157 95/157 96/157 97/157 98/157 99/157 100/157 101/157 102/157 103/157 104/157 105/157 106/157 107/157 108/157 109/157 110/157 111/157 112/157 113/157 114/157 115/157 116/157 117/157 118/157 119/157 120/157 121/157 122/157 123/157 124/157 125/157 126/157 127/157 128/157 129/157 130/157 131/157 132/157 133/157 134/157 135/157 136/157 137/157 138/157 139/157 140/157 141/157 142/157 143/157 144/157 145/157 146/157 147/157 148/157 149/157 150/157 151/157 152/157 153/157 154/157 155/157 156/157 157/157 PREV NEXT