Granchio nero: Una donna in guerra nel film Netflix

G ranchio nero è il film con Noomi Rapace che Netflix rende disponibile dal 18 marzo. Thriller d’azione svedese, è ambientato in un mondo post apocalittico dilaniato dalla guerra. Diretto da Adam Berg, segue sei soldati, di cui una donna, impegnati in una disperata missione attraverso i ghiacci.

Noomi Rapace è la protagonista del film Netflix Granchio nero. Disponibile dal 18 marzo, Granchio nero si svolge nel corso di un lungo e rigido inverno, in un mondo futuristico dilaniato dalla guerra. In tale contesto, sei soldati intraprendono una missione segreta attraverso un arcipelago ghiacciato per trasportare un misterioso pacco che potrebbe metter fine al conflitto.

Quando si addentrano in territorio nemico, i sei non hanno idea dei pericoli che li aspettano o di chi possono fidarsi. Per la soldatessa e pattinatrice di velocità caroline Edh, la missione è però completamente diversa.

Un film svedese dall’alto budget

Granchio nero segue dunque i sei soldati protagonisti nella disperata missione attraverso i ghiacci. Mentre si spingono oltre i loro limiti, dovranno decidere quale prezzo sono disposti a pagare per sopravvivere. L’inizio del film Netflix fa subito pensare a tanti progetti similari prodotti a Hollywood.

E questo è già un primo punto a suo vantaggio: non è facile trovare un thriller d’azione prodotto in Svezia con ambizioni hollywoodiane. Lo dicono anche le statistiche: negli ultimi tre anni, sono pochi i film come Granchio nero a essere stati prodotti nel paese nordico. Netflix ha in qualche modo aperto le porte al genere, mettendo a disposizione un budget che spesso i registi svedesi possono solo sognare.

Un nemico mai palesato

Granchio nero, il film che Netflix offre in piattaforma dal 18 marzo, ha la regia di Adam Berg, noto per aver firmato diversi videoclip e spot pubblicitari. Al suo esordio dietro la macchina da presa, Berg ha realizzato un’opera che si avvicina alla perfezione dei film americani, coniugando azione ed emozione.

Sullo sfondo di un mondo in rovina, Granchio nero propone la visione di una popolazione affamata, disperata e armata. I militari si nascondono in basi segrete per cercare di salvare coloro che sono gli ultimi baluardi di una società che sta letteralmente cadendo a pezzi.

Pochi indizi ci dicono chi sia il nemico, chi abbia scatenato il conflitto. Sappiamo solo che lo stato di guerra va avanti da anni e che il nemico, in qualche modo, si sta avvicinando. Cosa avrà generato il caos non viene mai specificato. Ognuno di noi può trovare la risposta che preferisce: la crisi climatica, un’invasione russa, il CoVid. Tutte le minacce sono plausibili.

Noomi Rapace in Granchio nero.

Una ricompensa emotiva

Nel contesto distopico del film Netflix Granchio nero si distingue la pattinatrice Caroline Edh, interpretata da Noomi Rapace. Con altre cinque persone, Caroline è stata reclutata per una rischiosa missione suicida. I sei sono infatti chiamati a trasformarsi in soldati skater che, spostandosi sul mare ghiacciato, in territorio nemico, dovranno raggiungere una base lontana per recapitare un importante pacchetto. Qualora riuscissero nell’impresa, la guerra terminerebbe e loro potrebbero riabbracciare i loro cari. Il tempo, però, come accade spesso è il primo e maggior nemico da affrontare: la sfiducia e il freddo estremo cominceranno presto a intaccare il senso del dovere dei sei.

Con un ritmo veloce e senza un attimo di respiro, Granchio nero conduce, attraverso una terra di nessuno, i personaggi principali verso prove e pericoli costantemente nuovi. Va dato adito al regista Adam Berg di aver accompagnato la storia con immagini suggestive che raramente si vedono in un film: l’ambientazione, coperta di neve, è tanto familiare quanto aliena, restituendo un’ottima metafora del dittico vita-morte.

Il tocco di Noomi Rapace

Protagonista di Granchio nero, film original Netflix, è l’attrice Noomi Rapace, al suo primo film svedese da dodici anni a questa parte. Interpreta Caroline, una madre che anni prima è stata separata dalla sua creatura. Spinta dalla speranza e perseguitata dai ricordi, Caroline è l’unica dei sei soldati ad avere chiaro l’obiettivo da raggiungere pensando alla ricompensa che ne verrà.

Recentemente, abbiamo avuto modo di apprezzare l’attrice, sempre più lanciata a livello internazionale, nella commedia dall’umorismo black The Trip, disponibile sempre su Netflix. La rivedremo invece presto nell’horror You Won’t Be Alone, presentato al Sundance.

