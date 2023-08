Gran Turismo: La (vera) storia di un underdog che dimostra come nulla sia impossibile

I spirato all’omonimo videogioco ma basato su una storia vera, arriva in sala il film Gran Turismo, che ripercorre l’ascesa nel mondo delle corse di un ragazzo alimentato da una forte passione. Nel cast, anche Orlando Bloom e l’ex Ginger Spice Geri Halliwell.

Arriva in sala il 20 settembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, il film Gran Turismo. Diretto da Neil Blomkamp con David Harbour e Orlando Bloom, è tratto dalla celebre saga dei racing game e si ispira alla storia vera di un giovane giocatore di Gran Turismo, Jann Mardenborough, che, vincendo una serie di gare competitive del videogioco, riesce a diventare un pilota professionista nella realtà. Ma la sua è anche la storia di un underdog che coinvolge anche un ex pilota fallito e un dirigente idealista.

Nel cast di Gran Turismo oltre a David Harbour (Stranger Things) e Orlando Bloom (Il Signore degli Anelli), Archie Madekwe (I Miserabili) nel ruolo del protagonista, Darren Barnet (Non ho mai…), Djimon Hounsou (Blood Diamond - Diamanti di sangue) e Geri Halliwell-Horner (Spice Girls - Il film). Insieme, si impegnano in un racconto stimolante, emozionante e ricco di azione che dimostra che nulla è impossibile quando si viene alimentati da una grande passione interna.

Ispirato a una storia vera

“Gran Turismo è il film definitivo sull’esaudimento dei propri desideri”, ha affermato Neill Blomkamp, che ha diretto il film basandosi sulla vera storia di Jann Mardenborough, uno dei piloti automobilistici più improbabili di tutti i tempi. “Puoi avere il miglior tempo di reazione e tutte le abilità che vuoi ma è solo quando vai a 200 miglia all’ora che puoi dimostrare chi sei veramente. Ed è quello che è successo a Jann”.

Nel film Gran Turismo, Mardeborough è sempre stato un appassionato di corse. Da ragazzo della classe operaia, gioca ossessivamente al videogioco Gran Turismo per sperimentare la simulazione delle corse pensando che non proverà mai il brivido di essere realmente alla guida di un’auto ad alte prestazioni… finché non gareggia in una vera competizione Gran Turismo contro i migliori piloti per entrare a far parte della scuderia GT Academy della Nissan.

Comunissimo ragazzo inglese, Jann viene scelto tra migliaia da un dirigente del marketing e messo sotto la tutela di un ex pilota cinico e sfinito per comandare una delle macchine più veloci mai concepite dall’uomo e correre in competizioni note in tutto il mondo, come la mitica 24 ore di Le Mans.

“La storia di Jann mostra come anche un’incredibile serie di sogni può diventare realtà”, ha aggiunto Blomkamp. “Quando ho letto la sceneggiatura, stentavo a credere che vi basasse su un’esperienza di vita vera: tutto è raccontato nel modo esatto in cui sono andate le cose. Jann è l’underdog per eccellenza: ha un sogno ma viene sottovalutato da tutti”.

Per far sì che tutto sembrasse realistico, le riprese del film Gran Turismo si sono avvalse di vere auto da corsa fatte sfrecciare in alcuni dei circuiti più famosi al mondo, tra cui lo Slovakia Ring, l’Autodromo di Dubai, il Nurburing, il Red Bull Ring in Australia e Hungaroring (usato sia per il circuito della GT Academy, vagamente ispirato a Silverstone sia per quello di Le Mans).

I personaggi principali

Al centro del film Gran Turismo c’è il personaggio del giovane Jann Mardenborough, interpretato da Archie Madekwe. “Jann si sente come intrappolato nella piccola città in cui vive, dove ogni giorno accadono sempre le stesse cose”, ha spiegato l’attore. “Ma dentro di sé cova forti passioni e desideri per via del suo amore per le auto: adora il videogioco Gran Turismo e tutto ciò che vorrebbe è un giorno diventare pilota, un mondo che non è mai stato per lui accessibile”.

Tutto cambia quando Jann viene scelto per un esperimento che lo porta a prepararsi in una vera scuderia. Ed è il quel momento che comincia la sua evoluzione personale. “Jann è fiducioso ma all’inizio è abbastanza timido, forse un po’ introverso e inconsapevole delle proprie potenzialità. Ma più trascorrerà del tempo all’interno del minuscolo abitacolo della sua vettura più acquista fiducia anche in se stesso, diventando chi avrebbe da sempre voluto essere”.

A preparare Jann c’è Jack, un ex pilota impersonato da David Harbour. “Anche la storia di Jack è quella di un perdente”, ha sottolineato l’attore. “Ha sofferto ma ama ancora il mondo della corse, a cui prendere ora parte ma non come vorrebbe. In un primo momento, non crede nei ragazzi che è chiamato a formare alla GT Academy ma pian piano si renderà conto che istruire Jann è più che una grande occasione anche per lui”.

Il passato di Jack è alquanto traumatico: Jack era un ingegnere capo che ha abbandonato il suo lavoro per diventare meccanico ma una tragedia lo ha costretto a rimettere ancora una volta tutto in discussione. “Ma aveva un amore così profondo per le corse che per 15 anni è rimasto ai box a guardare fare agli altri quello che più amava e senza poter mostrare il suo talento”, ha aggiunto Harbour.

Se Jack è pessimista sulla formazione dei ragazzi, a essere ottimista è invece Danny, portato in scena da Orlando Bloom. “È il fan numero delle corse: quando sogni intensamente, tutto sembra possibile”, ha evidenziato l’attore. “Speranza, grinta, passione e idealismo sono le sue doti fondamentali: sta costruendo qualcosa dal nulla e il suo entusiasmo è contagioso, riuscendo a trasmetterlo anche agli altri”.

Dirigente del marketing, Danny è l’altra metà della mela di Jack. I due riescono infatti a tirare fuori il meglio l’uno dall’altro. “Penso che Danny veda Jack per quello che è veramente: un ottimista scottato fin troppe volte. Jack ha solo bisogno della giusta ispirazione per riaccendere il suo fuoco. E Jann è la miccia che serve”.

I genitori di Jann, Lesley e Steve, sono supportati da Geri Halliwell Horner (l’ex Ginger Spice, sposata ora con Christian Horner, il capo del team della Red Bull in Formula 1) e dal due volte candidato all’Oscar Djimon Hounsou. “La sceneggiatura mi ha molto colpita. Seguire la propria passione nella vita richiede coraggio. Vogliamo tutti essere supportati dai nostri amici e dalla nostra famiglia per affrontare gli ostacoli. Jann è un ragazzo molto gentile e comune che ha una passione e ci prova a realizzarla. E vuole disperatamente l’approvazione dei suoi genitori, soprattutto del padre che ha altri progetti per lui”, ha spiegato Geri Halliwell Horner.

