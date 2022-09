Goodnight Mommy: Il film Prime Video che rilegge il più spaventoso horror austriaco

G oodnight Mommy ha spaventato migliaia di spettatori: il film austriaco rivive ora in una nuova versione Prime Video con protagonista Naomi Watts.

Goodnight Mommy è il nuovo film con Naomi Watts disponibile su Prime Video dal 16 settembre. Diretto da Matt Sobel, è il remake dell’omonimo film austriaco di Veronika Franz e Severin Fiala, considerato uno dei migliori thriller psicologici degli ultimi anni. La storia ruota intorno a due fratelli gemelli che, di ritorno a casa, trovano la madre con un comportamento stranamente insolito e il viso coperto da bende chirurgiche. Ciò porterà entrambi i bambini a sospettare che la donna sotto la garza potrebbe in realtà non essere la loro madre.

La trama di Goodnight Mommy

Goodnight Mommy, film original Prime Video, comincia nel momento in cui due fratelli gemelli (Cameron e Nicholas Crovetti) arrivano nella casa di campagna della loro Madre (Naomi Watts) e scoprono che la donna ha il viso coperto di bende chirurgiche. Immediatamente, si rendono conto che qualcosa non va. La loro madre fuma, stabilisce rigide regole, si rifiuta di cantare la loro canzone preferita della buonanotte e strappa segretamente un disegno che Elias le ha dato. Sono tutti gesti che la loro mamma, sempre premurosa e attenta, in precedenza non avrebbe mai fatto.

Ed è così che i gemelli cominciano a nutrire il più spaventoso dei sospetti: quella donna non può essere la loro amata mamma. Anche quando si trasforma in una donna violenta, la polizia non crede che i due fratelli siano in pericoli. Con il sospetto che diventa quasi una certezza, i gemelli cercheranno di capire con chi stiano vivendo.

Il poster di Goodnight Mommy.

Un remake diverso

Goodnight Mommy, su Prime Video dal 16 settembre, è il remake del film austriaco dall’omonimo titolo, uscito anche nelle sale italiane. “Quando mi hanno proposto di dirigere un remake del film, ho inizialmente risposto no”, ha ricordato il regista Matt Sobel. “Trovavo che il film fosse incredibilmente viscerale e che coinvolgesse totalmente il pubblico, esperienza che anch’io avevo vissuto in prima persona. Tuttavia, ero diffidente nei confronti dell’idea di rifare un film d’autore europeo di grande successo. Negli Stati Uniti, abbiamo fatto diversi remake e non sempre il risultato è all’altezza dell’originale”.

Qualcosa però ha fatto cambiare idea al regista: la sceneggiatura di Kyle Warren. “Insieme abbiamo deciso di far qualcosa di insolito al cinema ma molto diffuso a teatro”, ha precisato Sobel. “Abbiamo preso la trama originale ma l’abbiamo riformulata in modo da cambiare il significato e forse anche il genere per evocare emozioni completamente diverse. Nella nostra versione del film, il tema fondamentale è il bisogno di essere la vittima o l’eroe della propria storia, mai l’antagonista. Mentre l’originale si basa sull’estetica e sulle atmosfere, la nostra rivisitazione si sarebbe concentrata sui personaggi e sulla psicologia, enfatizzando il dramma a discapito dell’horror”.

Rispetto al film di Franz e Fiala, il Goodnight Mommy di Prime Video sceglie di concentrarsi particolarmente su uno dei due gemelli, Elias. “Volevamo che il pubblico sentisse propria l’esperienza di Elias, come se la vivesse dall’interno”, ha aggiunto Sobel. “Abbiamo dunque scelto di drammatizzare i suoi ragionamenti mentali. In più, abbiamo reso la Madre non più un mostro ma un essere umano imperfetto le cui azioni assumono un nuovo significato una volta che si scopre il mistero che fa da perno alla storia”.

Naomi Watts in Goodnight Mommy.

I personaggi principali

Protagonista del film Prime Video Goodnight Mommy è Naomi Watts, attrice candidata due volte al premio oscar. Interpreta il personaggio della Madre, una donna avvolta dalle bende chirurgiche che potrebbe essere o no la madre dei due gemelli. L’attrice era fortemente incuriosita dall’interpretare una persona che è facilmente definibile come cattiva. “La prima cosa che ho pensato è che fosse una donna malvagia”, ha sottolineato Watts. “Tuttavia, il regista mi ha manifesto il suo desiderio di rendere il personaggio un po’ più stratificato. C’era qualcosa molto più profondo in atto in lei che a una prima lettura non era facile da individuare”.

Watts recita costantemente con il viso avvolto dalle bende. Per prepararsi al ruolo, ha attinto alla sua formazione teatrale e, in particolar modo, a tutti quegli esercizi di recitazione che si fanno indossando una maschera per imparare a esprimere le proprie emozioni solo con gli occhi e il movimento fisico. “Gli occhi sono lo strumento più grande che noi attori abbiamo per recitare, specialmente nei primi piani”, ha precisato l’attrice.

Elias e Lukas, i due gemelli al centro della storia, sono portati in scena da Cameron e Nicholas Crovetti, due gemelli identici di 14 anni noti per aver impersonato i figli di Nicole Kidman nella serie tv Big Little Lies. I due personaggi a loro affidati sono identici fisicamente ma diversi a livello psicologico. Lukas, inscenato da Nicholas Coretti, non sembra ad esempio preoccupato del cambiamento della madre. Elias, invece, supportato da Cameron, se ne rende subito conto per via del suo forte attaccamento emotivo alla donna.

Come accaduto anche nella versione originale del film, anche sul set del Goodnight Mommy di Prime Video i due giovani attori non sono stati informati della fine del film. La conclusione è rimasta per loro segreta per evitare che ne fossero turbati o influenzati.

