J anet De Nardis esordisce alla regia con il film Good Vibes. Composto da cinque episodi, affronta temi come la violenza sulle donne, il bullismo e la violazione della privacy. Nel cast, anche Caterina Murino e Ludovico Fremont.

Arriva al cinema dal 5 ottobre il film Good Vibes, un fanta-thriller che segna l’esordio alla regia di un lungometraggio della regista, sceneggiatrice, attrice e conduttrice Janet De Nardis. Good Vibes, film prodotto e distribuito da Toed Film, è il racconto di cinque storie che si intrecciano attorno a un misterioso smartphone che permette di avere la copia del telefono di chiunque. Basta inserire il numero e immediatamente si ha accesso a conti correnti, foto, video, e-mail, messaggi, anche i più intimi, e se si attiva la fotocamera in modalità spia si può osservare in diretta la vita degli altri. Una morbosità che pervade chiunque entri in contatto con questo telefono, nella spasmodica ricerca del potere di condizionare la vita degli altri.

Inizia così una escalation di eventi concatenati in cui, senza un attimo di respiro, seguiremo il destino del telefono e di chi ne verrà in possesso. I protagonisti dei cinque episodi devono confrontarsi con i loro desideri più reconditi e la (in)capacità di gestire il potere della conoscenza…

Il trailer in anteprima

Good Vibes è un film dal cast molto ricco, che vede coinvolti tra gli altri gli attori Caterina Murino (madrina del recente Festival di Venezia), Vincent Riotta, Nicola Pecci e Ludovico Fremont, con la partecipazione straordinaria di Mimmo Calopresti.

Attraverso una struttura episodica e circolare, la regista Janet De Nardis mescola i registri del thriller e del fantasy per affrontare tematiche sociali come la violenza sulle donne, il bullismo ma, soprattutto, i rischi che comporta l’abuso della tecnologia e il delicato tema della privacy.

Vediamone insieme il trailer in anteprima esclusiva.