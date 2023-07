Alla scoperta della serie tv turca più vista di sempre (presto anche in Italia)

G olden Boy è la serie tv turca di maggior successo dell’ultimo anno. La messa in onda ha superato i 10 milioni di spettatori ed è stata venduta in oltre 40 Paesi, con trattative in corso anche per l’Italia (Canale 5?). Indaghiamone insieme le ragioni del successo.

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle dizi prendendo in esame oggi a serie tv turca che maggior successo ha avuto negli ultimi anni a cui Canale 5 e non solo potrebbe pensare: Golden Boy (titolo originale: Yali Çapkini).

Dal punto di vista degli ascolti in patria, i numeri della serie tv turca Golden Boy sono interessanti. Basta infatti prendere in esame le prime dieci settimane di programmazione in prima serata in Turchia per renderci conto di essere di fronte a un fenomeno acchiappapubblico. Trasmessa da Star Tv a partire dal settembre del 2022, si è subito rivelata forte con il suo 10,24% di share che dopo una sola settimana è volato al 20,39%. Il trend è stato in costante aumento, arrivando nel dicembre a toccare la cifra record del 31,66% per un’emittente che solitamente viaggia sul 6% di media.

La trama della serie tv

Golden Boy, la serie tv turca composta dal momento da una stagione di 36 puntate dalla durata di due ore circa (la seconda è già in lavorazione), ha alle spalle gli stessi produttori di La ragazza e l’ufficiale e My Home, My Destiny, in onda su Canale 5. È il classico dramma familiare che, in poche parole, racconta la storie di due sorelle i cui percorsi si intrecciano con quelli di un erede appartenente a una famiglia piena di tradimenti, bugie e segreti.

Halis Korhan è il proprietario di un grande impero di gioielli oltre che il capo della famiglia Korhan. Anche se suo figlio Orhan e il nipote Fuat gestiscono la maggior parte degli affari, è Halis a prendere le decisioni più importanti. Il nipote Ferit, l’esatto contrario del fratello maggiore Fuat, è invece un giovane scapolo molto irresponsabile, appena tornato dall’estero dove è stato mandato a studiare. Non sopportandone più l’incoscienza, Halis incarica la nuora Ifakat, rimasta vedova, di trovargli una bella ragazza da sposare.

La notizia che Halis Korhan sta cercando una sposa per suo nipote arriva come un fulmine a ciel sereno nella villa di Kazim a Gaziantep. L’unica speranza dell’uomo di diventare ricco sono infatti le sue bellissime figlie, Suna e Seyran. E basta poco per far sì che, dopo aver visto Suna, Ifakat decida che è la ragazza giusta per Ferit. I Korhan si recano allora a Gaziantep per chiedere alla ragazza di unirsi in matrimonio con il giovane rampollo. Tuttavia, prima delle nozze, Ferit conosce Seyran. I due non sanno ancora che presto diventeranno cognati e Ferit non può che essere turbato dal fascino della ragazza.

La vita delle due sorelle e il loro rapporto cambiano per sempre quando Ferit decide di sposare Seyran al posto di Suna. Mentre Kazim è ugualmente contento di essersi assicurato l’accesso a una grande fortuna, Seyran si ritrova a essere la nuova arrivata in una famiglia da sempre piena di tradimenti, bugie e segrete. Suna, però, con rimarrà con le mani nelle mani e inizierà a pianificare una vendetta per riavere indietro quel futuro che le è stato rubato dalla sorella proprio mentre nella villa dei Korhan i conflitti di potere tra Ferit e il fratello Fuat si acerberanno giorno dopo giorno.

Il poster internazionale della serie tv turca Golden Boy.

I personaggi principali

Trasmessa in patria il venerdì sera, la serie tv turca Golden Boy è stato il programma tv rivelazione dell’anno con un pubblico che puntata dopo puntata si è mantenuto stabile sui 10 milioni di spettatori (per trovare un equivalente in Italia, dobbiamo ritornare indietro di vent’anni e pensare a Elisa di Rivombrosa).

Venduta in oltre 40 Paesi nel mondo con trattative ancora in corso (con un’opzione, vi anticipiamo, anche per l’Italia), è anche una delle poche dizi a essere stata trasmessa da quasi tutti gli stati dell’America Latina, un tempo patria delle telenovelas che spopolavano anche in Italia (chi non ricorda Topazio, Anche i ricchi piangono o La donna del mistero?). Ma ha anche due record invidiabili alle spalle: è la prima serie tv turca in assoluto a essere trasmessa dal Cile dopo la censura che era scattata nel 2018 in difesa delle produzioni locali e in Finlandia!

E le ragioni di un successo come quello della serie tv turca Golden Boy sono tutte da ricercare nella forte personalità dei suoi personaggi. Ve li presentiamo.

Il complesso schema delle relazione della serie tv turca Golden Boy.

Ferit (Mert Ramazan Demir)

Ferit è un giovane di 24 anni, divertente ma irresponsabile. Non prende mai la vita sul serio e non si preoccupa nemmeno degli affari di famiglia, che sono alla base della sua grande ricchezza. Ha un fratello maggiore, Fuat, che, con un carattere all’opposto del suo, dirige l’azienda con il padre Orhan e il nonno Halis.

Ferit è uno degli scapoli più ambiti del jet set, dove è noto per la sua voglia di divertirsi e di passare da una conquista all’altra. Il nonno è ovviamente molto scontento del nipote che disonora il prestigioso cognome di famiglia, ragione per cui ordina alla nuora di trovargli una moglie rispettabile. Nessuno sa, però, che in passato Ferit ha avuto un figlio illegittimo da Sultan, una delle governanti della famiglia.

Quando si sparge la voce che i Korhat stanno cercando una giovane da inserire in famiglia, non passa molto tempo prima che la prescelta sia una ragazza di nome Suna. Tuttavia, prima ancora di incontrare Suna, Ferit si imbatte in sua sorella Seyran al mercato e il colpo di fulmine per lui è immediato. Ed è quella stessa sera che Ferit rimane sconvolto dall’apprendere che le due ragazze sono sorelle, confessando alla madre di preferire Seyran come futura sposa.

Dopo aver portato in casa Seyran come moglie, la vita di Ferit cambia drammaticamente. Scopre infatti cosa vuol dire il vero amore e comincia a occuparsi degli affari di famiglia, entrando in spietata competizione con il fratello.

Seyran (Afra Saraçoglu)

Seyran è ancora un’adolescente, ha meno di vent’anni e ha appena finito la scuola superiore. Vive con la madre Esme, il padre Kazim, la sorella Suna e la za Hattuc nella loro città natale, Ganziatep. Il suo unico desiderio è quello di continuare con gli studi ed essere una donna forte, sicura di sé ed economicamente indipendente.

Tuttavia, il suo è un sogno irrealizzabile: il padre Kazim da sempre vuole far sposare le sue ragazze a rampolli di famiglie benestanti in modo da trarne anch’egli vantaggio. E questo è anche il motivo per cui non ha badato a spese per dare loro un’educazione al top, senza mai interessarsi ai loro reali bisogni.

Seyran ha anche un fidanzato di nome Yusuf, che la lascia dopo aver saputo del suo matrimonio combinato con Ferit. In un primo momento, Seyran odia Ferit ma un giorno, dopo una lite, vivrà con lui una notte romantica che cambierà per sempre entrambi.

Halis (Çetin Tekindor)

Halis è il proprietario di uno dei marchi di gioielli più prestigiosi della Turchia. È un uomo molto disciplinato, severo, autoritario e autorevole. Suo padre lo ha costretto a sposarsi da giovanissimo e dalla moglie ha avuto due figli, Orhan ed Ermin. Ha, però, anche una figlia illegittima, che vive all’estero e non ha alcun contatto con lui e il resto della famiglia.

La sua vita è stata segnata dalla tragica morte del figlio Emin in un incidente d’auto, perdita che ha spezzato il cuore anche a sua moglie morta poco tempo dopo. Man mano che Halis invecchia, la sua salute comincia a risentirne e la routine della villa di famiglia si complica, dal momento che la sua malattia fa tornare a galla segreti e verità a lungo taciuti. E il suo cuore non potrà sopportare a lungo gli scandali che verranno…

Orhan (Emre Altug)

Orhan è un uomo d’affari di successo sulla cinquantina. Nonostante sia un buon manager, non ha le stesse intuizioni del padre Halis, mai del tutto soddisfatto del suo operato. Le responsabilità di Orhan sono aumentate dopo la morte prematura del fratello Emin e, come se non bastasse, è stato costretto a un matrimonio più di convenienza che d’amore.

Cresciuto fin troppo in fretta, Orhan ha visto la sua giovinezza sfuggirgli di mano, andando incontro alla classica crisi esistenziale del quarantenne. L’unica persona che in quel frangente gli è stata vicina è stata Ifakat, la moglie vedova del fratello. Ma la vicinanza è stata tale che da allora hanno una relazione clandestina, che presto verrà alla luce con tutte le conseguenze del caso.

Suna (Beril Pozam)

Suna ha circa vent’anni ed è più tenera e remissiva della sorella minore Seyran. Il suo sogno è infatti quello di sposarsi a un uomo ricco per andare via di casa e liberarsi per sempre dalla pressione del padre. Con Seyran che andrà all’università, Suna spera di essere la prima a sposarsi e non passa molto prima che un bel giorno riceva la notizia che aspetta da sempre: una ricca famiglia vuole incontrarla per un matrimonio combinato con il rampollo Ferit.

Ma la sera dell’incontro nulla va come previsto. Anche se Ferit vuole sposare Seyran per motivi diversi, Suna si dà tutte le colpe e pensa che sia stata la sua goffaggine a portarla alla non scelta. Ed è così che a poco a poco comincia a maturare un’inattesa gelosia nei confronti della sorella che ha nel frattempo avuto la vita che invece era lei a desiderare. E i suoi propositi di vendetta e rivalsa non terranno conto nemmeno dei legami di sangue.

Ifakat (Gulçin Santircioglu)

Donna attraente sulla cinquantina, Ifakat ha perso entrambi i genitori in tenera età e si è sposata con Emin, il figlio maggiore di Halis, quando aveva solo diciassette anni. Non si è però mai innamorata del marito e l’atteggiamento, volgare e irresponsabile, di Emin l’ha sempre infastidita. Ed è questo il motivo per cui non le piace come si comporta il nipote Ferit, fin troppo smile allo zio.

Rimasta vedova a due anni dal matrimonio, Ifakat è stata accolta nella villa di Halis, che si è preso sempre cura delle sue esigenze e che non le ha mai fatto mancare nulla. Ma la relazione clandestina con Orhan minaccerà di farle perdere il potere che ha acquisito in famiglia.

Kazim (Diren Polatogullari)

Uomo sulla cinquantina, Kazim non è mai stato un grande uomo d’affari. Suo padre era un ricco proprietario terriero e lui è andato avanti vendendo le terre che ha ricevuto in eredità. Ha grande rispetto per la zia Hattuc ma non mostra alcun affetto o benevolenza nei confronti della moglie e delle due figlie. Anzi, vede le ragazze solo come un mezzo per far soldi. Ecco perché, al contrario di Suna, sarà molto felice del matrimonio di Seyran con Ferit, con cui spera di mettere mano alla fortuna dei Korhan.

Fuat (Dogukan Polat)

Al contrario del fratello Ferit, il trentenne Fuat è un uomo d’affari di successo. Gestisce con successo l’azienda di famiglia con il padre Orhan, dopo il ritiro dalle scene del nonno Halis. All’apparenza felicemente sposato, in realtà è un donnaiolo come il fratello ma, a differenza sua, si muove con molta più tranquillità e accortezza.

Del resto, è un uomo molto scontento dal non potere assicurare un erede alla famiglia a causa delle condizioni di sua moglie Asuman, che dopo un intervento chirurgico alle ovaie ha perso ogni speranza di diventare madre. Sempre più infelice, Fuat vorrebbe porre fine al matrimonio e ogni sua ansia aumenta dopo che Ferit comincia a lavorare nell’azienda di famiglia.

Il fratello potrebbe infatti rappresentare un ostacolo per le sue aspirazioni e i suoi futuri piani di carriera. E, quando nota un certo interessamento di Suna nei suoi confronti, non esita a intraprendere con lei una relazione clandestina. Ma, rimasta Suna incinta, Fuat perderà la moglie e porrà le basi per una nuova vita coniugale con la sorella di Seyran, vita che si rivelerà purtroppo anch’essa infelice.

