Goethe: Giovane, ribelle e innamorato – Un film su Tv2000 svela il lato nascosto dello scrittore

P rima di essere un’icona letteraria, Goethe era un giovane impulsivo e sognatore. Ecco ripercorsa in un film la storia d’amore e passione che lo ha trasformato in un mito.

Tv2000 trasmette la sera del 31 ottobre il film Goethe!. Diretto da Philipp Stölzl, il film di Tv2000 Goethe! è un biopic particolare e inaspettato su Johann Wolfgang von Goethe, incentrato non tanto sul genio letterario maturo e intellettuale, ma piuttosto sul giovane romantico, impulsivo e amante della vita. Ambientato nel 1772, racconta una parte importante e poco esplorata della vita del poeta, mostrandolo alle prese con i primi amori, gli errori giovanili e il nascere della sua vena artistica, che culminerà nella stesura del suo celebre romanzo I dolori del giovane Werther.

Il film si apre con il giovane Goethe (interpretato da Alexander Fehling), studente di giurisprudenza a Strasburgo, che vive una fase di ribellione e spensieratezza. Nonostante i tentativi del padre di riportarlo sulla "retta via", Goethe fallisce l’esame di giurisprudenza e si ritrova a Wetzlar come praticante presso il Reichskammergericht. Qui, in un ambiente burocratico e opprimente, Goethe incontra Charlotte Buff, detta Lotte (impersonata da Miriam Stein), una giovane e affascinante donna che si occupa della sua numerosa famiglia.

L’amore tra Goethe e Lotte fiorisce, ma è presto messo in crisi dal rigido sistema sociale: Lotte è infatti promessa ad Albert Kestner (Moritz Bleibtreu), un burocrate pragmatico e piuttosto freddo, che però le garantisce stabilità economica. La passione proibita tra Goethe e Lotte porta infine Goethe sull’orlo della disperazione, fino a una notte in cui, dopo aver assistito al suicidio del suo amico Jerusalem (che si toglie la vita per un amore impossibile), Goethe stesso sfiora l’idea del suicidio. Tuttavia, incanalando il suo dolore e le sue delusioni amorose nella scrittura, trova la forza per creare il suo primo grande successo letterario.

Goethe! è un biopic che evita di seguire fedelmente i dettagli storici, privilegiando una narrazione avvincente e accessibile, in cui la vita del poeta tedesco viene rivisitata con un tocco moderno e dinamico. L’approccio, benché possa scontentare alcuni puristi, riesce a rendere Goethe un personaggio “pop” e vicino al pubblico giovane, avvicinandolo al sentimento ribelle e passionale di figure come quelle di Shakespeare in Love o Amadeus. Il film è dunque un tentativo di ridare vita a Goethe per un pubblico che, di solito, è piuttosto distante da figure della letteratura classica, proponendo un’immagine del poeta come di un uomo che, prima di essere un genio, era un ragazzo travolto dai propri sentimenti e dalla propria sete di libertà.

I personaggi principali

Il giovane Johann Wolfgang von Goethe, interpretato da Alexander Fehling, è il protagonista e fulcro del film di Tv2000. Lontano dall’immagine classica del poeta austero, Goethe viene qui dipinto come un ragazzo ribelle, impulsivo e romantico. Fehling lo interpreta con vivacità, ritraendo un giovane che si muove tra sarcasmo e vulnerabilità, alla ricerca di sé stesso e della sua voce poetica.

Al suo fianco, Charlotte "Lotte" Buff, interpretata da Miriam Stein, rappresenta la musa che ispira la sua passione e il suo desiderio di libertà. Lotte è una giovane donna forte e pragmatica, divisa tra il dovere verso la sua famiglia e il sentimento per Goethe. Stein, con un’interpretazione vivace e moderna, rende Lotte una figura affascinante e autonoma, capace di scegliere, ma legata al peso delle responsabilità.

A completare il triangolo, Albert Kestner (Moritz Bleibtreu), promesso sposo di Lotte, incarna il lato più conservatore e rigido della società dell’epoca. Uomo pragmatico e un po’ freddo, Kestner rappresenta un ideale di sicurezza e stabilità che si contrappone alla natura impetuosa di Goethe. In lui si riflettono i vincoli sociali che limitano le scelte dei protagonisti e che costringono Goethe a confrontarsi con la realtà.

Il poster del film di Tv2000 Goethe!.

La ribellione giovanile

Il film di Tv2000 Goethe! esplora il tema della ribellione giovanile e della libertà personale attraverso il ritratto di un giovane Goethe ancora lontano dall’immagine di icona letteraria. In questa fase della vita, Goethe vive una ribellione che sfocia in una sete di libertà, di espressione e di autonomia, sentimenti che si traducono nell’arte e nel desiderio di andare oltre i limiti imposti dalla società e dal padre. La relazione tra Goethe e Lotte mette in luce il contrasto tra passione e dovere, con Lotte divisa tra l'amore travolgente per Goethe e il bisogno di garantire stabilità alla propria famiglia attraverso il fidanzamento con Kestner.

Il film mette così in scena l’eterno conflitto tra l’impulso individuale e le aspettative sociali, mostrando quanto sia difficile per i giovani amanti trovare il proprio posto all’interno di una struttura sociale rigida. La sofferenza come fonte d’ispirazione artistica è un altro tema centrale. L’esperienza della delusione amorosa e il suicidio di un amico influenzano profondamente Goethe, spingendolo a trasformare il dolore in arte. Tale percorso emotivo e creativo culmina nella stesura de I dolori del giovane Werther, rendendo il film una riflessione sulla capacità dell’arte di sublimare le esperienze più dolorose, un processo che accompagna Goethe nel suo cammino verso la maturità artistica.

