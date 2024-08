A rriva su Sky il film God is a Bullet. Tratto da una storia vera, racconta l’impresa che un padre affronta per liberare la figlia da un culto pericolosissimo.

Sky Cinema trasmette la sera del 15 agosto in esclusiva il film God is a Bullet. Diretto da Nick Cassavetes e tratto dal romanzo di Boston Teran Dio è un proiettile, il film Sky God is a Bullet è un thriller dalle tinte noir, interpretato da Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe e Jamie Foxx.

La storia prende il via quando il vice detective Bob Hightower trova la sua ex moglie assassinata e la figlia rapita da una setta satanica. Deluso dalle indagini ufficiali che non portano a nessun risultato, Bob lascia le forze di polizia e si infiltra nella setta, con l’aiuto dell’unica donna che è riuscita a fuggire. Inizia così la sua caccia al carismatico leader del gruppo, Cyrus.

La trama del film

Tra scontri implacabili e brutali e profonda contemplazione religiosa, il film Sky God Is a Bullet segue le vicende di Bob Hightower (Nikolaj Coster-Waldau), un detective di provincia che, nel far visita alla famiglia da cui da tempo è separato, scopre che la sua ex moglie è stata assassinata e la loro figlia adolescente (Chloe Guy) rapita.

Gli indizi indicano il coinvolgimento di una setta religiosa misogina ai margini della città, anche se è riluttante a crederci. "Siamo una piccola comunità cristiana", ragiona. "Non abbiamo molto in termini di comportamenti devianti".

Tuttavia, quando in lui cresce la frustrazione per un’indagine interna che non porta da nessuna parte, Bob prende in mano il caso, formando una scomoda alleanza con Case (Maika Monroe), una giovane donna che, fuggita dagli abusi e soprusi della setta, è in cerca di vendetta.

Per infiltrarsi tra le fila di furfanti e mascalzoni che la animano e salvare la ragazza, Bob si sottomette ai capricci di un enigmatico emarginato (Jamie Foxx) nella speranza di affrontare Cyrus (Karl Glusman), lo spietato capo della setta, assetato di potere.

Il poster del film Sky God is a Bullet.

Un disperato bisogno di aiuto

Basato su eventi reali che sono stati poi raccontati dal romanzo di Teran, il film Sky God is a Bullet è un progetto che il regista Nick Cassavetes ha inseguito per quasi vent’anni. “Ho provato per più di diciotto anni a raccontare quest’incredibile storia. Violenta e senza tregua, ha due personaggi al centro che, oltre a essere fantastici, non fanno sconti a nessuno”.

Per il film, Cassavetes ha ritrovato l’attore Nikolaj Coster-Waldau, noto per la serie tv Il trono di spade, che aveva già diretto nella commedia The Other Woman. “Interpretare Bob è stata per me una grande sfida. Anche perché la storia ha avuto un profondo impatto su tutti noi mentre giravamo in Messico ed eravamo isolati emotivamente. Racconta di come si può ritrovare la speranza quando l’hai persa e dell’importanza di forgiare rapporti sinceri con gli altri”, ha dichiarato l’attore.

“Bob è un uomo di fede, che va in crisi dopo il ritrovamento del cadavere della moglie e del suo nuovo compagno e la scomparsa della figlia. Ritrovare quest’ultima diventa improvvisamente la sua priorità andando contro a un’orribile setta. Fortunatamente, ritrova la speranza grazie all’incontro con Case, anche lei in piena crisi esistenziale. In apparenza, non dovrebbero avere nulla in comune e molti pregiudizi tendono a separarli ma, più passa il tempo, più si rendono conto che entrambi condividono un disperato bisogno di aiutare se stessi ma anche gli altri”.

