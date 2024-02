Gloria: Sabrina Ferilli è una diva in cerca di riscatto nella nuova serie tv di Rai 1

S abrina Ferilli ritorna su Rai 1 come protagonista dell’attesissima serie tv Gloria, sei puntate all’insegna della commedia all’italiana in cui l’attrice si cala nei panni, complessi, di un’ex diva che vuole riprendersi il suo posto al sole.

Gloria è la serie tv che segna il ritorno attesissimo di Sabrina Ferilli su Rai 1. Tratta dalla sceneggiatura originale Vorrei vedere te di Roberto Proia e diretta da Fausto Brizzi, la serie tv di Rai 1 Gloria andrà in onda in tre serate a partire dal 19 febbraio entrando nel mondo di Gloria, un ex diva del cinema, oggi dimenticata e rancorosa, che sogna di tornare a essere protagonista sul grande schermo.

Prodotta da Eagle Pictures con Rai Fiction, comprende nel cast anche gli attori Emanuela Grimalda, Massimo Ghini, Sergio Assisi, Martina Lampugnani, Luca Angeletti, Eugenio Franceschini, David Sebasti, Fiorenza D’Antonio, Massimo De Lorenzo, Giorgia Salari, Adolfo Margiotta, Settimo Palazzo, Filippo Laganà e Teresa Federico.

Sabrina Ferilli nella serie tv di Rai 1 Gloria.

Le complessità di Gloria

Dopo 11 anni, Sabrina Ferilli torna regina della prima serata di RaiUno con una serie tv come Gloria, tra Viale Del Tramonto, Eva contro Eva e Call My Agent. Divertente, emozionante e simpaticamente educativa, la serie diretta da Fausto Brizzi intrattiene il pubblico a tutto tondo lasciandoci anche un monito importante sui pericoli della fama a tutti i costi e del voyeurismo a mezzo social.

Parte del divertimento per lo spettatore sarà anche ritrovare sullo schermo una coppia cinematografica inossidabile e di enorme successo come Sabrina Ferilli e Massimo Ghini. Le loro scene insieme entrano di diritto nell’olimpo della tv di grande qualità.

Per il ruolo della protagonista Sabrina Ferilli è stata la prima e unica scelta della produzione e del regista. La sua Gloria è un personaggio complesso, una vera diva, una adorabile bugiarda con una naturale propensione verso il melodramma e l’eccesso.

Sabrina Ferilli l’ha subito amata e ha visto in questo personaggio la possibilità di utilizzare le sue due chiavi attoriali: quella drammatica e quella comica, che l’attrice modula in scena esaltando così le molteplici sfumature del racconto.

Con una naturalezza incredibile, Sabrina sfoggia, infatti, una meravigliosa gamma di virtù negative, che vanno dal narcisismo patologico all’egoismo più spudorato, ma che inevitabilmente conquisteranno il pubblico grazie alla sua umanità, simpatia e fragilità tipicamente femminili. Grazie a lei Gloria prende forma.

La scrittura dei sei episodi della serie è stata affidata all’autore stesso del soggetto (che è anche produttore del progetto), Roberto Proia, e a due sceneggiatori noti per la loro capacità di narrare il dolce e l’amaro con ironia e irresistibile spietatezza: Fausto Brizzi e Paola Mammini (Perfetti Sconosciuti).

La trama della serie tv

Gloria Grandi (Sabrina Ferilli), al centro della serie tv di Rai 1 Gloria, una delle grandi indimenticate dive del cinema italiano, è fermamente convinta che il suo enorme talento sia sprecato per la serialità televisiva, che ormai da qualche anno padroneggia con grande eleganza. Lei vuole tornare al Cinema con la C maiuscola e pensa, anzi sa, che una volta abbandonata la tv tornerà di nuovo protagonista sul grande schermo.

Cinque anni dopo però si accorge che quelle porte si sono aperte solo per recitare in scadenti spot pubblicitari per le creme alla bava di lumaca. Gloria è una tigre inferocita. Non si capacita che il mondo dello spettacolo l’abbia dimenticata e a poco servono le rassicurazioni della sua fidata assistente Iole (Emanuela Grimalda) e del suo ex marito ancora molto innamorato di lei (Sergio Assisi) e della figlia Emma (Martina Lampugnani).

Gloria si sente sconfitta: in effetti il suo telefono ha smesso di squillare, sembra destinata all’oblio e la concorrenza di attrici più giovani di lei si fa sentire, ma come diceva Shakespeare “Non c’è furia dell’inferno peggiore di una donna respinta” e Gloria intende riprendersi il posto che è suo di diritto. Complice un errore medico, il suo mefistofelico agente (Massimo Ghini) ha un’idea tanto brillante quanto meschina. E l’idea funziona…

“Senza scomodare i classici Effetto Notte o Viale del tramonto o i classici moderni come Pallottole su Broadway, Get shorty o Notting Hill, tutti film che mettono in scena attori famosi o aspiranti tali più o meno problematici, ed esplorano le varie sfaccettature del dietro le quinte dello star system, il maggior riferimento come tema e ambiente per Gloria è Eva contro Eva”, ha spiegato Fausto Brizzi, il regista della serie tv di Rai 1.

“Un ritratto acido del mondo dello spettacolo attraverso gli occhi di una diva, disposta a tutto per ritrovare il successo perduto. Un mondo nel quale Gloria sguazza con l’allegra ferocia di uno squalo bianco”, ha proseguito Brizzi. “La serie ha un tono da commedia all’italiana classica con temi importanti trattati con leggerezza, in bilico sempre tra la risata e le lacrime”.

Fausto Brizzi, il regista della serie tv di Rai 1 Gloria.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i tanti personaggi che animano Gloria, la nuova serie tv di Rai 1.

GLORIA GRANDI (SABRINA FERILLI)

La mitica Gloria Grandi è una star in disarmo. Ma guai a parlare di questo con lei. Se nessuno la chiama più, la colpa è del suo agente, dei produttori, del pubblico, delle sue colleghe meno brave ma con i contatti giusti. Gloria è ancora bellissima ma nel tempo ha peggiorato i suoi difetti, ora è davvero insopportabile e ingestibile, anche nel privato, dato che ha pessimi rapporti anche con la sua unica figlia Emma.

MANLIO DE VITIS (MASSIMO GHINI)

Se c’è un vero genio del male, cinico e disincantato, non è certo Gloria Grandi, ma piuttosto Manlio De Vitis. Il mitico, temutissimo agente delle dive nonché il manager che rappresenta Gloria da sempre e con la quale ha un rapporto di amore/odio (all’inizio anche di sesso, ma stiamo parlando di tantissimi anni fa) che a tratti li fa sembrare due coniugi di lunga data che si sopportano a fatica. È lui che l’ha fatta diventare una star.

ALEX PELLEGRINI (SERGIO ASSISI)

Ex marito di Gloria e stimato truccatore, divide la sua vita tra i set cinematografici, l’adorata figlia Emma e la sua nuova compagna Daniela, rinominata da Gloria “la noia”. La passione tra lui e Gloria è stata da sempre travolgente e in realtà non si è mai spenta nonostante il loro passato, il matrimonio burrascoso, la nascita dell’unica figlia, i tradimenti di lei e il rapporto attuale di amore/odio.

IOLE (EMANUELA GRIMALDA)

La fidatissima assistente/factotum e amica con cui Gloria convive da sempre. Single per scelta. Non ne può più di Gloria da almeno trent’anni e minaccia ripetutamente di andarsene. Ma non lo fa. Perché è innamorata di Gloria da sempre.

LUCILLA ALTIERI (FIORENZA D’ANTONIO)

Lucilla Altieri, una giovane e talentuosa attrice, per cui Manlio ha un forte debole e che ha da poco scelto di rappresentare. Non c’è un solo gesto, una sola azione, che Lucilla non calcoli al millimetro. Vuole il successo e lo vuole a tutti i costi. In breve tempo diventa l’antagonista di Gloria, della quale vuole ripercorrere le orme e oscurare la fama.

EMMA (MARTINA LAMPUGNANI)

La figlia ventenne di Gloria e Alex si è salvata dall’ingombro della madre e dai riflettori puntati sempre su di lei andando a vivere col padre appena compiuti diciott’anni. Purtroppo, però, le sue adorate canzoni indie ancora non le permettono l’indipendenza economica e sono i genitori che di fatto la mantengono.

SERGIO e FILIPPO (LUCA ANGELETTI – DAVID SEBASTI)

Sergio è il fratello di Gloria, gay. Dopo una carriera modesta in un’orchestra con cui però si è esibito persino in Giappone e Corea, oggi è un insegnante privato di pianoforte sereno e appagato dalla musica e dal suo amore per FILIPPO, suo amorevole compagno da qualche anno, carabiniere audace ma dal cuore tenero. Non litigano quasi mai, Sergio e Filippo. C’è solo un argomento che li divide: Gloria. Sergio la sopporta a fatica, Filippo invece la adora.

PROFESSOR FOSSATI (MASSIMO DE LORENZO)

Stimato primario di oncologia, è stato il consulente della serie tv di cui era protagonista Gloria. Accecato dalla fascinazione per la diva e ricattato da Manlio, accetterà di aiutarla nel suo piano e rischierà la radiazione.

GABRIELE DE MARCHI (EUGENIO FRANCESCHINI)

È un social media manager che prima aiuta Gloria nella gestione del successo, poi la ricatta. Il vero cattivo di questa storia.

MICHELE (ADOLFO MARGIOTTA)

Michele è il personaggio che non c’entra nulla, eppure senza di lui tutta questa storia non sarebbe la stessa. Quando a un certo punto attraverserà la vita di Gloria, non la cambierà - non sarà nelle sue intenzioni - eppure la migliorerà. Michele è un vedovo di mezz’età malato veramente. Diventerà l’amico del cuore di Gloria.

