Gli eredi della terra: Su Canale 5 il seguito di La cattedrale del mare

P arte il 17 aprile su Canale 5 la serie tv Gli eredi della terra. Composta da 8 episodi dalla durata di un’ora circa, è il seguito di La cattedrale del Mare, amata produzione spagnola dagli ascolti record in tutto il mondo.

La serie tv Gli eredi della terra arriva in prima visione mondiale su Canale 5 a partire da domenica 17 aprile, giorno di Pasqua. Prodotta da Diagonal (divisione spagnola del colosso Banijay), arriverà a soli due giorni di distanza da quando, nel resto del mondo, sarà disponibile sulla piattaforma Netflix.

L’attesa è alta perché Gli eredi della terra è il seguito di un’altra apprezzata serie tv trasmessa da Mediaset, La cattedrale del Mare. Tratta dall'omonimo bestseller di Ildefonso Falcones, La cattedrale del Mare prendeva il suo nome dalla basilica gotica Santa Maria del Mar, edificata tra il 1329 e il 1383 a Barcellona, la cosiddetta "cattedrale del popolo". La costruzione dell'imponente cattedrale scorreva nel romanzo come nella serie in parallelo con l'esistenza di un servo della gleba, Arnau Estanyol, un uomo alla ricerca della propria emancipazione dalla condizione di umile fuggitivo.

Yon González in Gli eredi della terra.

Le vicende di Arnau Estanyol

Come la precedente serie tv, anche Gli eredi della terra, su Canale 5 dal 17 aprile, è tratta dal lavoro omonimo di Falcones. Gli eredi della terra è il secondo romanzo storico di Falcones dedicato al personaggio di Arnau Estanyol. Nel frattempo Falcones ha proseguito la sua carriera di scrittore di successo con La mano di Fatima e La regina scalza. Dieci anni dopo La cattedrale del Mare, a furor di popolo, Falcones è tornato in libreria con il sequel di quel primo best seller.

Le vicende di Arnau sono ambientate nella Barcellona del Basso Medioevo. Una città che assiste alle angherie della nobiltà e dell’inquisizione religiosa mentre all’orizzonte si staglia il crepuscolo del feudalesimo. È l’epoca dell’ascesa della classe mercantile, di viaggi sulle navi e di battaglie sul mare.

Arnau, coraggioso uomo del popolo e temperamento di grande umanità, ha dedicato la sua gioventù a innalzare, con le sue mani e poi con il suo ingegno, l’immensa Cattedrale di Santa Marìa, la chiesa del popolo nel quartiere della Ribeira.

Ma la generosità d’animo, a volte, viene premiata: in Gli eredi della terra Arnau è uno dei maggiorenti più rispettati di Barcellona. La Storia, però, ha in serbo un imprevisto: le campane della Cattedrale del Mar suonano a lutto. È morto il re Pietro IV d’Aragona, e il suo successore, Giovanni I, nella salita al trono porta con sé a Barcellona la famiglia Puig, gli antichi avversari di Arnau…

Cosa racconta Gli eredi della terra

Gli eredi della terra, la serie tv di Canale 5, tra avventura e storia, ci porta nella Barcellona di fine Trecento, esattamente nel 1387, per raccontare la storia del giovane Hugo Llor. Figlio di un marinaio scomparso, Hugo è un ragazzino dalla vita non semplice e il cui destino appare incerto. Molto solo e con la madre costretta ad allontanarsi da lui, Hugo trova il sostegno e la protezione di uno degli uomini più rispettati della città: Arnau Estanyol.

Hugo, però, vedrà il sogno di diventare un giorno un maestro d’ascia infrangersi per colpa della famiglia Puig. Nemici storici di Arnau, i Puig approfitteranno della loro posizione di fronte al nuovo re per portare a termine una vendetta, attesa da anni. “Non chinare mai il capo davanti a nessuno”, frase pronunciata da Arnau diventerà per Hugo un mantra da seguire mentre diventa un uomo di grandi valori e sentimenti.

Tradimenti, battaglie e il profondo legame che Hugo crea con le “sue” donne (in particolare, con la figlia Mercé) faranno il resto, promettendo di incollarci davanti allo schermo.

Protagonista di Gli eredi della terra nei panni di Hugo è Yon González, celebre per la serie tv Le ragazze del centralino. Nei panni di Arnau Estanyol torna in via del tutto speciale Aitor Luna, già protagonista di La cattedrale del Mare, così come speciale è la partecipazione di Michelle Jenner, ancora una volta come Mar Estanyol. Il resto del cast è poi composto dagli attori Elena Rivera, Rodolfo Sancho, David Solans e Aria Bedmar.