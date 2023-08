Su Disney+ tornano i divertenti amici delle vacanze per una nuova (imprevedibile) avventura

G li amici delle vacanze 2 è il sequel del film targato Disney+ che ha evidenziato le doti comiche dell’attore John Cena. Nella storia, rivedremo i protagonisti del primo capitolo alle prese con tanta azione e un “intruso” con cui fare i conti: l’attore comico per eccellenza Steve Buscemi.

Disney+ propone dal 25 agosto il film Gli amici delle vacanze 2, seguito del titolo del 2021 diretto da Clay Tarver e interpretato da John Cena (appena visto nei panni di uno strepitoso Ken sirena in Barbie), Lil Rel Howery, Yvonne Orji e Meredith Hagner.

La storia prende il via a qualche mese dopo la fine del primo film e vede la coppia di neosposi composta da Marcus (Howery) ed Emily (Orji) invitare i loro disinibiti amici Ron (Cena) e Kyla (Hagner), anch’essi sposati da poco e con un bambino, a unirsi a loro per una vacanza. Marcus si è aggiudicato un viaggio tutto pagato in un resort dei Caraibi e il suo scopo è quello di incontrare i proprietari del resort e fare un’offerta per un contratto di costruzione per un hotel di loro proprietà a Chicago.

Ma quando Reese (Steve Buscemi, nuovo ingresso nel cast), il padre detenuto di Kyla, viene rilasciato da San Quentin e si presenta senza preavviso al resort nel peggior momento possibile, le cose vanno fuori controllo, mandando all’aria i piani di Marcus e trasformando il viaggio perfetto degli amici in un caos totale.

Nella storia rivedremo anche Maurilio, il divertente portiere d’albergo portato in scena da Carlos Santos e chiamato questa volta a far da babysitter al figlio di Kyla e Ron.

Un’amicizia improbabile

“Il successo del primo film è dipeso dal legame tra i quattro personaggi principali e l’enorme fascino degli attori che li interpretano”, ha affermato Todd Garner in produttore del film Disney+ Gli amici delle vacanze 2. “Ciò che lo rendeva unico era il forte cameratismo tra i quattro attori e come ognuno di loro ha contribuito con le proprie capacità a rendere credibile l’amicizia che nasceva. Inoltre, il film è servito a dimostrare come degli sconosciuti che entrano nelle nostre vite riescano a migliorarla più di quanto pensiamo. Chiaramente, per il sequel abbiamo pensato di alzare la posta in gioco”.

La sceneggiatura di Gli amici delle vacanze 2 trae spunto da una singola frase che Kyla pronuncia nel primo film, sempre targato Disney+, in cui racconta di non poter vedere il padre a causa della grande distanza da San Quentin. Nelle nuove vicende, Marcus ed Emily sono cambiati grazie alla loro amicizia con Ron e Kyla, una coppia senza limiti. Il rigoroso Marcus ha imparato a rilassarsi molto di più e a seguire il flusso. Tuttavia, la sua nuova personalità viene messa a dura prova quando i suoi piani per un viaggio d’affari si combinano con una vacanza all’insegna del divertimento rovinata dalla presenza della visita a sorpresa del padre di Kyla.

Ha spiegato il regista e sceneggiatore Clay Tarver: “Nel primo film, non sapevamo nulla di Ron e Kyla. Alla fine, scoprivamo che erano persone ben intenzionate e innocue. Ora, vogliamo dimostrare cosa accade nelle loro vite quando entra qualcuno che così innocuo non è. Al centro della storia c’è come sempre l’amicizia e il modo in cui si evolve e cambia. Entrambe le coppie sono sposate, Ron e Kyla sono anche diventati genitori mentre Marcus ed Emily si interrogano su che svolta dare alla loro relazione e sull’avere o meno figli. È chiaro che finiranno per invertirsi i ruoli e capire meglio cosa vogliono. E tutto questo senza perdere mai di vista il divertimento e l’azione, con sparatorie, incidenti aerei, immersioni subacquee, macchine che si ribaltano e situazioni imbarazzanti!”.

L’elemento di rottura

Gli amici delle vacanze 2 presenta per intero il cast del primo film Disney+. “È stata una gioia ritrovare tutti quanti. Ciascuno degli attori si è sentito a proprio agio nel riprendere il suo personaggio e farlo crescere”, ha commentato Tarver.

“La storia è un’ottima continuazione di quanto accadeva nel primo capitolo”, ha aggiunto l’attore John Cena. “Le due coppie sono rimaste in contatto e hanno anche un bel rapporto. Sono tutti cresciuti a modo loro ma hanno ancora tutti i tratti del loro carattere, quelle caratteristiche che hanno reso il loro primo viaggio molto sui generis e divertente. Vedendo il primo film, mai avrei pensato che il secondo avrebbe avuto così tanta azione: il mood è molto differente”.

Tuttavia, l’atmosfera goliardica è ben presto rotta dall’unica persona che Ron non è in grado di affascinare: Reese, il padre di Kyla impersonato dalla new entry Steve Buscemi. “Reese è stato in prigione per anni e nessuno è sicuro di cosa abbia esattamente fatto per finirci”, ha spiegato l’attore. “Afferma di essere innocente ma sappiamo che non è tutt’altro che uno sprovveduto. Ama sua figlia, desidera il meglio per lei e vuole davvero incontrarla ma, sfortunatamente, ha anche altri piani che dimostreranno come in realtà sia anche un po’ pericoloso. E non solo per se stesso, dal momento che finisce per coinvolgere tutti quanti”.

Il poster italiano del film Disney+ Gli amici delle vacanze 2.