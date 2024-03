Andrea Arru è il “bambino di vetro” in un film Netflix da una storia vera

Q uello di GlassBoy è un recupero eccellente da parte di Netflix: permette al film di arrivare a quanta più gente possibile dopo che la pandemia ne ha tarpato le ali. Alla base, c’è la vera storia di Pino, un undicenne costretto a vivere sotto una campana di vetro per una malattia ereditaria.

Netflix propone dal 15 marzo il film GlassBoy, con protagonista il giovanissimo Andrea Arru di una storia incredibilmente vera ispirata a fatti realmente accaduti e raccontati nel romanzo Il Bambino di Vetro di Fabrizio Silei. Diretto da Samuele Rossi e sceneggiato dallo stesso con Iosella Porto, il film GlassBoy arriva in piattaforma dopo essere uscito on demand in piena pandemia e non aver avuto per questo la giusta eco.

Prodotto da Solaria Film, Peacock Film, Wildart Film con Rai Cinema, vede nel cast, oltre ad Arru, Giorgia Wurth, David Paryla, Loretta Goggi, massimo De Lorenzo e Giorgio Colangeli. Con loro, anche Pascal Ulli, Mia Polemari, Rosa Barbolini, Gabriel Mannozzi De Cristofaro, Stefano Trapuzzano, Luca Cagnetta, Stefano Di Via ed Emanuele De Paolis.

Il film Netflix GlassBoy è un’opera cinematografica che si distingue per la sua capacità di toccare temi profondi e universali attraverso la lente dell’innocenza e dell’avventura. Si ispira alla vera storia di Pino, un bambino che, a causa di un grave incidente, deve confrontarsi con le limitazioni fisiche e le sfide emotive che ne conseguono. La storia di GlassBoy non è solo un viaggio di crescita personale per il giovane protagonista ma rappresenta anche un messaggio di speranza, resilienza e accettazione.

La trama del film

Il cuore pulsante di GlassBoy, disponibile su Netflix, è la storia di Pino (Andrea Arru), un bambino di undici anni come tanti ma che a differenza dei suoi coetanei vive da sempre isolato da tutti. A causa di una malattia ereditaria che ne mette a rischio la vita è confinato nella sua grande villa dove vive sotto una campana di vetro, lontano dal mondo che può osservare soltanto attraverso una finestra.

Ma nonostante la sua immaginazione e il colorato luna park della sua camera Pino non può che sognare di vivere una vita come gli altri ragazzi e di entrare a far parte degli Snerd, uno sgangherato gruppo di amici unito pelle che in sella alle loro velocissime bici vede sfrecciare per le strade del paese. Tutto cambia dopo l’inaspettato incontro con la carismatica Mavi, la leader del gruppo, che lo mette alla prova offrendogli la possibilità di far parte degli Snerd e di aiutarli a rivaleggiare con la Banda avversaria.

Animato dal coraggio e da uno sfrenato desiderio di avventura e libertà, il ragazzo intraprende la strada verso l’emancipazione, mettendo alla prova le sue fragilità e le rigide regole di Nonna Helena (Loretta Goggi), intenzionata a far valere le sue convinzioni sul destino del nipote, e dei suoi genitori (Giorgia Wurth e David Paryla), iperprotettivi ed inevitabilmente assoggettati alle imposizioni della dispotica nonna.

I guai non mancheranno e, aiutato dai suoi nuovi amici, Mavi, Ciccio, Mei e Domenico, dovrà decidere di ingaggiare la sua personale e fondamentale battaglia per dimostrare che anche lui merita una vita come gli altri ragazzi. Attraverso questa avventura, il film esplora temi come l’amicizia, l’accettazione di sé, il bullismo e la lotta contro le etichette imposte dalla società.

Il poster del film GlassBoy.

Ispirazione dalla Vita Reale

La trama di GlassBoy, film proposto da Netflix, trova ispirazione nella vera storia di un bambino che, come Pino, ha dovuto affrontare le sfide di una condizione medica che lo rendeva più vulnerabile fisicamente ma non meno desideroso di vivere una vita piena e avventurosa. La decisione di includere questa storia nel film nasce dalla volontà del regista Samuele Rossi di mostrare come la resilienza e la forza d’animo possano trionfare sulle difficoltà, offrendo al contempo una rappresentazione autentica e toccante delle sfide che i bambini con condizioni simili affrontano quotidianamente.

“Tutto è cominciato quando fra le mie ricerche mi sono imbattuto nel libro di Fabrizio Silei, Il bambino di vetro, a fine 2014”, ha spiegato Rossi. “L’innamoramento è stato immediato. Da quel momento, un lavoro di approfondimento, scrittura e adattamento con l’obiettivo di calare la dimensione narrativa dell’opera ai giorni d’oggi, modificandone ampiamente personaggi e drammaturgia ma senza volerne tradire i presupposti principali”.

“Ecco perché la storia di Pino mi è rimasta sulla pelle: l’avventura di un bambino di undici anni con una malattia limitante che cerca disperatamente il proprio posto nel mondo. La sua voglia di vivere è così intensa che nemmeno la minaccia della morte può trattenerlo dallo spingersi oltre i propri limiti. Pino, nella prima parte del film, è spesso ripreso dietro qualcosa: uno schermo, la fotocamera del suo telefono, un casco, la fessura di una porta, una tenda, la finestra di una macchina. C’è sempre qualcosa che impedisce a Pino di partecipare a ciò che avviene nel mondo”.

“All’opposto di questo meccanismo la passione di Pino per i supereroi e per i fumetti, unico veicolo attraverso il quale il bambino, disegnando, cerca di evadere dalla sua realtà per sentirsi parte del mondo esterno. L’immaginazione e la fantasia diventano quindi gli unici modi attraverso cui proiettarsi altrove. In questa oscillazione iniziale si racconta in definitiva il tentativo di Pino di abbattere tutto ciò che lo separa dalla realtà (la finestra, metafora della malattia) per trasformare quello che fino a quel momento ha soltanto immaginato con i fumetti in realtà”.

“Il fumetto iniziale e finale, a segnare il rapporto tra fantasia e realtà, immaginazione e vita vera, apre e chiude il racconto combinando e mescolando in modo duplice la lettura della storia, dichiarando che quanto visto nel film sia la storia così come Pino stesso l’ha vissuta e raccontata attraverso un fumetto da lui realizzato dove finalmente per la prima volta vita e immaginazione si sovrappongono”.

“Glassboy è diventata quindi anno dopo anno l’occasione di poter raccontare una storia universale, capace di rendere i bambini protagonisti, senza compromessi, e al contempo di coinvolgere il mondo degli adulti in uno straordinario viaggio a ritroso al tempo della propria infanzia, il luogo delle meraviglie perdute, segni indelebili del nostro viaggio nel mondo”.

GlassBoy eccelle nel trasmettere messaggi potenti attraverso una narrazione coinvolgente e personaggi ben sviluppati. Al centro del film c’è l’idea che le nostre vulnerabilità non debbano definirci e che, con il sostegno degli amici e la forza interiore, sia possibile superare qualsiasi ostacolo. Inoltre, il film mette in luce l’importanza dell’empatia, del sostegno reciproco e della lotta contro i pregiudizi.

GlassBoy è dunque un film che va oltre la semplice intrattenimento per diventare una fonte di ispirazione. Attraverso la storia di Pino e dei suoi amici, il film invita gli spettatori a riflettere sulle proprie azioni, sulla forza dell’amicizia e sulla capacità di affrontare le sfide con coraggio e positività. La vera storia alla base del film aggiunge un ulteriore livello di profondità e autenticità a questo messaggio, rendendo GlassBoy un’opera cinematografica che merita di essere recuperata, vista e apprezzata da quanta più gente possibile.

