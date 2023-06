Tutti glamorous con la serie tv Netflix con Kim Catrall

A rriva su Netflix la serie tv Glamorous, in cui l’ex (?) Samantha di Sex and the City interpreta una magnate del makeup che assume un giovane queer regalandogli l’opportunità della sua vita.

Netflix propone dal 22 giugno la serie tv in dieci episodi Glamorous, con protagonisti Missy Benny e Kim Catrall, la mitica Samantha di Sex and the City. Tra dramma e commedia, la serie tv Netflix Glamorous racconta la storia di Marco Mejia, un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per la leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison. Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua identità e cosa significhi per lui essere queer.

La trama della serie tv

Alla vigilia del suo ritorno nei panni di Samantha Jones per un cameo speciale nella seconda stagione di And Just Like That, Kim Catrall approda su Netflix nella serie tv Glamorous vestendo i panni della magnate del makeup Madolyn Addison, veterana dell’età d’oro delle super top model e fondatrice e CEO del prestigioso marchio di bellezza che porta il suo nome.

Arguta dirigente, Madolyn è concentrata su come ravvivare i suoi affari quando intravede una grossa opportunità in Marco Mejia (Missy Benny), portandolo dal bancone del trucco al tavolo delle discussioni che contano, con tutto ciò che questo significa. La vita di Marco, fino a quel punto in una fase di stallo, prende dunque una piega del tutto inaspettata grazie a colei che da sempre è uno dei suoi più grandi idoli e modelli.

Il poster della serie tv Netflix Glamorous.

I personaggi principali

Creata da Jardon Nardino e prodotta tra gli altri dall’attore Damon Wayans, la serie tv Netflix Glamorous presenta un gruppo di personaggi fissi e una serie di guest star che impareremo a conoscere in tutto il loro glamour, fatto di eyeliner nitido, labbra lucide e, soprattutto, nessuna sbavatura. Conosciamoli da vicino.

Chad (Zane Phillips): È il figlio devoto di Madolyn, oltre che il direttore delle vendite del suo impero di bellezza. Da sempre, è alle prese con una ricerca senza fine per essere alle altezze delle aspettative della madre.

Venetia (Jade Payton): Ambiziosa e trés chic prima assistente di Madolyn, prende il neo assunto Marco sotto la sua ala protettrice. Diventerà per lui una sorta di guida, che gli mostra non solo come muoversi in ufficio ma anche la strana vita notturna di Brooklyn.

Ben (Michael Hsu Rosen): Graphic designer alla Glamorous di Madolyn, è pieno di angosce e paure, ragione per cui sembra aver murato il suo cuore. Almeno fino a quando non incontra Marco e viene spinto a uscir fuori dalla sua comfort zone.

Britt (Ayesha Harris): Anche lei graphic designer alla Glamorous, vedrà finalmente corrisposti i sentimenti d’amore per un suo collega, dando vita a una relazione più seria che mai.

Parker (Graham Pankhurst): Simboleggia la quasi impossibile perfezione gay cisgender. Incontra casualmente Marco, mettendo in moto una dinamica di “inseguimento”.

Julia (Diana Maria Riva): Madre senza pretese e senza fronzoli di Marco, desidera che il figlio realizzi i suoi sogni di celebrità sui social media e che trovi finalmente un vero lavoro.

Alyssasays (Lisa Gilroy): Influencer di prima generazione, ha intrapreso una carriera nel mondo del marketing e ora cura tutti gli account social di Glamorous, rimanendo attaccata ai suoi antichi giorni di gloria.

James (Mark Deklin): Regista di documentari tanto creativo quando sottostimato, incontra casualmente Madolyn e con lei vive una storia d’amore inaspettata.

