Su Netflix il revenge thriller che ha svelato la bravura di Bella Thorne

A rriva su Netflix il film Girl, la storia di una ragazza che, nel tentativo di vendicarsi del padre violento, scopre una verità inattesa e si ritrova a dover fuggire da un oscuro sceriffo che le dà la caccia.

Netflix propone dal 30 marzo il film Girl, con protagonista l’attrice Bella Thorne. Revenge movie al femminile, il film Netflix Girl racconta la storia di una giovane donna che ritorna nella sua piccola città natale per vendicarsi del violento padre solo per scoprire che qualcun altro l’ha preceduta e ha ucciso l’uomo il giorno prima. In cerca di risposte, la giovane si ritrova presto preda di uno sceriffo sinistro (Michey Rourke) e scopre di portare sulle spalle un’eredità familiare più inquietante di quanto potesse mai immaginare.

Opera prima del regista Chaud Faust (anche attore), il film Netflix Girl vanta nel cast, oltre a Thorne e Rourke, anche gli attori Glenn Gould, Lanette Ware ed Elizabeth Saunders.

La vendetta di una ragazza

Il film Netflix Girl si porta dietro una certa quantità di pregiudizi per avere come protagonisti due attori come Bella Thorne e Mickey Rourke, spesso ricordati più per i loro eccessi che per le loro qualità attoriali. Nonostante i due attori provengano da epoche molto diverse, condividono sorprendentemente molte cose in comune. Entrambi hanno affrontato i giudizi per essere ricorsi alla chirurgia estetica, entrambi hanno commesso errori in pubblico, ed entrambi sono stati accusati, lungo le loro carriere, di essere semplicemente dei pessimi attori. Se c'è qualcosa che il film però dimostra è che Thorne e Rourke sanno recitare quando hanno a disposizione il materiale adeguato, e lo fanno anche molto bene.

Il film Girl inizia con un'inquadratura di Thorne (senza nome ma semplicemente “ragazza”) dall'aspetto pallido mentre viaggia in autobus. Con i capelli unti e una felpa grigia trasandata, l'ex star della Disney è lontana anni luce dalla bomba sexy a cui siamo abituati. Quali siano le sue intenzioni sono chiare quando informa al telefono la madre preoccupata dicendole che sta andando ad uccidere suo padre. Lui si trova a Golden, in Texas, sullo sfondo di un paesaggio desolato da cui è impossibile immaginare che possa venire qualcosa di lontanamente speranzoso.

Ed è così che la ragazza finisce in un bar locale dove le viene detto di usare un elenco telefonico per localizzare suo padre. È allora che scopriamo che l’intraprendente viaggiatrice porta con sé un'ascia nello zaino e non ha problemi a usarla su loschi individui locali. Quando poi raggiunge la casa del padre, scopre che qualcuno l'ha anticipata e il vecchio è già morto. Ben presto, tuttavia, la nostra ragazza ha problemi più grandi da affrontare poiché lo sceriffo losco interpretato da Rourke è sulle sue tracce: vuole i soldi del padre e pensa che lei sappia dove sono.

Il poster originale del film Netflix Girl.

Una falsa verità

L’idea del film Netflix Girl risale nella mente del regista Chad Faust ai primi anni Duemila, quando in quattro giorni ha scritto la sua versione alternativa di quella che alla fine è una classica storia del gatto col topo. “Ho avuto poi bisogno di molto altro tempo per maturare diversi aspetti e renderli credibili, a partire dall’arco dei personaggi stessi”, ha raccontato. “In un primo momento, il film era stilizzato come un fumetto e solo dopo ha assunto un aspetto più realistico, personale e, mi auguro, efficace”.

“All’epoca, non sapevo chi avrebbe interpretato la ragazza (Bella Thorne era poco più che una bambina e mai avrei potuto pensare a lei!)”, ha proseguito Faust. “Di conseguenza, pensavo al personaggio come a una sorella immaginaria, quella sorella che non ho mai avuto e che forse avrebbe cambiato anche il corso della mia esistenza se ci fosse stata. La storia non ha alcun riferimento a fatti accaduti ma è verosimile nelle sue conseguenze dal momento che affronta cosa succede quando si è costretti a rivedere la propria vicenda familiare scoprendo che la verità è lontana da quella assodata: si rimette in discussione ogni cosa”.

