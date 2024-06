Girl, il delicato film sull’identità di genere su Cielo

V a in onda su Cielo Girl, un film commovente e toccante che esplora con delicatezza e realismo il tema dell'identità di genere grazie a Lara, una ragazza coraggiosa e determinata che lotta per realizzare i suoi sogni e per vivere la vita che desidera.

Cielo trasmette la sera del 1° luglio Girl, film diretto da Lukas Dhont che ha commosso e toccato il pubblico a livello internazionale. Il film Cielo Girl narra la storia di Lara, un'adolescente transgender di quindici anni che sogna di diventare una ballerina professionista.

Lara (Victor Polster) è una ragazza determinata e tenace, disposta a tutto per realizzare il suo sogno di danzare. Nonostante le difficoltà e i dolori fisici legati alla sua disforia di genere, Lara persevera con coraggio e dedizione.

Nel cast, anche Arieh Worthalter, nei panni di Mathias, il padre di Lara, Mathias, un uomo comprensivo e amorevole che sostiene la figlia nel suo percorso di affermazione di sé, e Oliver Segers, in quelli del dottor Nelkens, il medico che segue Lara nel suo percorso di transizione medica.

La trama del film

Lara (Victor Polster), quindicenne transgender, vive con il padre Mathias(Arieh Worthalter) e il fratello minore Miloin una tranquilla cittadina belga. Fin da bambina, Lara sogna di diventare una ballerina professionista e dedica anima e corpo alla danza, allenandosi con tenacia e sacrificio.

L'accettazione della sua identità di genere rappresenta per Lara una sfida quotidiana. Desidera vivere pienamente la sua femminilità, ma il suo corpo non corrisponde a come la sente interiormente. Per questo motivo, Lara assume ormoni e si prepara a sottoporsi a un intervento chirurgico di vaginoplastica.

Il suo percorso è irto di ostacoli e di dolori, sia fisici che emotivi. Lara deve affrontare la disforia di genere, il pregiudizio di chi la circonda e le difficoltà legate alla transizione medica. Nonostante le sfide, Lara non demorde mai e trova sostegno nel padre, Mathias, che la ama incondizionatamente e la supporta in ogni sua scelta.

L'occasione per realizzare il suo sogno arriva quando Lara viene ammessa a una prestigiosa accademia di danza di Anversa. Si trasferisce quindi nella città con il padre, lasciando alle spalle la sua vecchia vita e i suoi amici.

Nella nuova scuola, Lara si confronta con un ambiente altamente competitivo e con la pressione di dover eccellere. Il suo corpo, ancora segnato dalla mascolinità, diventa un ostacolo per la sua espressività artistica. Lara sente di non essere all'altezza e teme di non riuscire a realizzare il suo sogno.

Tuttavia, grazie alla sua determinazione e al suo talento, Lara riesce a superare le difficoltà e a conquistare la stima dei suoi insegnanti e dei suoi compagni. La danza diventa per lei un modo per esprimere la sua vera essenza e per affermare la sua identità.

Il poster del film Girl.

Un ritratto intimo e autentico

Dhont ha voluto realizzare con Girl, il film in onda su Cielo, un’opera che fosse il più possibile vicino alla realtà delle persone transgender, evitando sensazionalismi e stereotipi. Per questo motivo, ha condotto un'attenta ricerca e ha collaborato con diverse persone trans durante la fase di scrittura e produzione.

"Era importante per me realizzare un film che fosse autentico e rispettoso della realtà delle persone transgender", ha dichiarato Dhont. "Volevo evitare di creare un personaggio stereotipato o di raccontare una storia sensazionalistica".

Al centro di Girl c'è anche il rapporto profondo e commovente tra Lara e suo padre, Mathias. "Il rapporto tra Lara e suo padre è uno dei punti di forza del film", ha spiegato Dhont. "Volevo mostrare come l'amore e l'accettazione di una famiglia possano essere fondamentali per una persona transgender."

Un messaggio di speranza e resilienza

Nonostante le difficoltà e i dolori fisici legati alla sua disforia di genere, Lara non rinuncia mai ai suoi sogni. La danza è la sua passione e rappresenta per lei un modo per esprimere se stessa e per sentirsi libera.

"Lara è un personaggio che mi ha commosso molto", ha confessato Dhont. "È una ragazza forte e resiliente che lotta per realizzare i suoi sogni. Il suo messaggio di speranza e di coraggio è un'ispirazione per tutti noi."

Girl, su Cielo, è un film importante perché contribuisce a sensibilizzare il pubblico sul tema dell'identità di genere e a promuovere l'accettazione e il rispetto per la diversità.

