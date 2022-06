G emma Arterton è la protagonista di Giorni d’estate, un film che parla di amore, perdita e speranza, sullo sfondo della Seconda guerra mondiale. Ma anche di quanto per una donna sia difficile scegliere tra vita privata e lavoro, sacrificando se stessa.

Giorni d’estate è il film che Movies Inspired porta al cinema dal 07 luglio. Diretto da Jessica Swale e interpretato da Gemma Arterton, è un viaggio commovente sulla femminilità, l’amore e l’amicizia sullo sfondo della Seconda guerra mondiale.

Al centro del film c’è la storia di Alice, una scrittrice che si è rassegnata a vivere una vita solitaria sulle scogliere dell’Inghilterra meridionale mentre il conflitto infuria al di là del canale della Manica. Un giorno, apre le porte della sua abitazione a un giovane sfollato londinese di nome Frank, seppur con reticenza. Tuttavia, non passerà molto tempo prima che i due si rendano conto di avere in comune molte più cose di quanto la stessa Alice avesse ipotizzato.

Cosa racconta il film

Una giovane donna rivive il suo passato quando apre il suo cuore a un giovane sfollato. È questo il sunto del film Giorni d’estate, un dramma di guerra con una sensibilità contemporanea. Nel corso di una straordinaria e memorabile lunga estate inglese, Giorni d’estate mostra come Alice, la protagonista, torni a riaprirsi al mondo intero dopo aver scelto di vivere da usa e di usare le sue conoscenze scientifiche per sfatare l’esistenza di forze e magie ultraterrene.

Tuttavia, il mondo di Alice viene totalmente sconvolto quando le viene affidato il compito di prendersi cura di Frank, un ragazzino spaventato in cerca di riparo dal blitz londinese. Le soleggiate giornate estive della campagna inglese del Sussex si riveleranno fondamentali per Alice. La curiosità e l’apertura mentale di Frank porteranno alla luce segreti dolori che Alice aveva sepolto nel profondo, facendole rivalutare come significhi liberare la propria immaginazione.

Gemma Arterton e Lucas Bond in Giorni d'estate.

Un film sull’apertura mentale

Ambientato negli anni Quaranta, Venti e Settanta del XX secolo, il film Giorni d’estate è girato lungo gli splendidi panorami costieri e i villaggi del Sussex. Rappresenta, inoltre, il debutto alla regia di Jessica Swale, autrice anche della sceneggiatura originale. “Quando mi hanno chiesto per una borsa di studio che film volessi fare, ho risposto: di immaginazione e speranza”, ha rivelato Swale. “Volevo scrivere un film che contenesse un messaggio importante sull’apertura mentale e sul modo in cui l’innocenza, la veridicità e la semplicità possono semplificare tutti i nostri preconcetti e pregiudizi”.

Con una storia d’amore al centro tra due donne, Alice e Vera, il film Giorni d’estate esamina temi profondi come la fede, la spiritualità e la perdita, attraverso il summerland, una concettualizzazione dell’aldilà appartenente al paganesimo. “Il summerland altro non è che la rappresentazione di cosa sia il paradiso attraverso i pagani. È una sorta di luogo che esiste accanto al nostro. L’idea che comunichi con la vita normale è una nozione che appartiene a miti e leggende diverse”, ha specificato la regista.

Mentre approfondiva i temi da affrontare nel film Giorni d’estate, Swale ha perso suo padre. “Mio padre è morto mentre scrivevo il film. Il che mi è sembrato davvero strano: quando ho iniziato a lavorare sulla sceneggiatura, non sapevo nemmeno che fosse malato. Eppure, erano proprio la perdita e l’aldilà uno dei temi del mio film”.

Giorni d’estate è un film che affronta anche temi fondamentali come la famiglia, l’infanzia e la maternità. “Avevo trent’anni quando scrivevo la sceneggiatura. Era quel periodo della mia vita in cui mi chiedevo come potessi essere madre, avere una famiglia tutta mia e contemporaneamente lavorare. Come si potevano coniugare le cose? Questa è la domanda più complessa che tutte noi donne ci poniamo. Per noi, è complicato scegliere, ci chiedono spesso di rinunciare a qualcosa. E, se rinunciassimo alla famiglia per il lavoro, cosa ci sarebbe di sbagliato?”, ha concluso Swale.

Gemma Arterton e Gugu Mbatha Raw in Giorni d'estate.

I personaggi principali

Protagonista del film Giorni d’estate è l’attrice Gemma Arterton nei panni di Alice. “Sono stata sedotta dalla sceneggiatura e da Alice, una donna indipendente che non si preoccupa del suo aspetto personale”, ha rivelato l’attrice. “Alice vive da sola, non si spazzola o taglia i capelli. Non si trucca nemmeno e, vivendo in riva al mare, è sempre un po’ “fangosa”. Non rispetta le regole imposte dagli altri e non si preoccupa di essere sincera. Negli anni, si è costruita una sorta di armatura e non vuole che nessuno entri nella sua vita. Tutti la considerano una specie di strega, anche a causa del suo aspetto e del lavoro che fa: la sua abitazione è piena di oggetti folkloristici!”.

Gli eventi della vita che l’hanno reso Alice la donna che è vengono pian piano a galla quando nella sua abitazione arriva l’adolescente Frank, scappato dai bombardamenti di Londra. “Alice si ammorbidisce pian piano con l’arrivo di Frank anche se ci vuole del tempo prima che in lei si riaccendano calore, affetto e compassione”, ha sottolineato Arterton. Frank ha il volto del giovane e talentuoso Lucas Bond.

L’evento che ha decisamente segnato maggiormente la vita di Alice è stata la storia d’amore vissuta con Vera, impersonata dall’attrice Gugu Mbatha Raw. Le due donne si sono incontrate per la prima volta negli anni Venti. “Era davvero importante per noi mostrare una relazione tra donne che non fosse solo sessuale”, ha commentato ancora Arterton. “Il film racconta quanto le due siano brillanti insieme e riescano a tirare fuori l’una il meglio dell’altra”.

“Non ho avuto dubbi nell’accettare la parte”, ha aggiunto Gugu Mbatha Raw. “Giorni d’estate dipinge un mondo familiare. Ed è raccontato da un punto di vista non comune per i drammi in costume: la storia d’amore tra Vera e Alice è vista attraverso gli occhi di un bambino, senza alcuna sovrastruttura mentale. Vera è un personaggio molto vivace che riecheggia l’energia e lo spirito ruggente degli anni Venti. Le due si incontrano all’Università di Oxford e con il suo modo di fare, appariscente e sicuro, in qualche modo tira fuori Alice dal suo guscio. La loro storia viene raccontata attraverso flashback ma è fatta di ricordi molto vividi che continuano a perseguitare Alice”.

Il cast principale del film Giorni d’estate è poi completato dagli attori Penelope Wilton (è sul finale la Alice degli anni Settanta), Tom Courtenay (è Mr. Sullivan, il preside della nuova scuola frequentata da Frank) e Dixie Egerickx (è Edie, l’esuberante miglior amica di Frank).

