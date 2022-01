Giornata della Memoria, i film da vedere in tv

Venerdì 28 tra i film da vedere per la Giornata della Memoria c’è 'Operazione Finale', proposto da Rai Movie in prima serata. L’argomento è abbastanza ostico ma vale la pena seguirlo per un cast di primo piano che vede Ben Kingsley trasformarsi in Adolf Eichmann. Aiuterà a capire come i nazisti spesso si siano rifatti una vita in incognito in America Latina.