A rriva su Prime Video il film Gioco di ruolo, in cui Kaley Cuoco interpreta una killer su commissione ma anche la tranquilla madre di due bambini. Con un cast all star al suo fianco.

Prime Video propone in esclusiva dal 12 gennaio il film Gioco di ruolo. Diretto da Thomas Vincent e interpretato da Kaley Cuoco, David Oyelowo e Bill Nighy, il film Prime Video Gioco di ruolo racconta la storia di Emma, una donna che un marito meraviglioso e due figli. Vive nella periferia del New Jersey ma ha anche una doppia vita come sicaria, un segreto che suo marito David scopre per caso quando la coppia decide di rendere più piccante il loro matrimonio con un piccolo gioco di ruolo.

Sul filo del rasoio

La vita di una mamma di due figli implode quando la sua carriera segreta come assassina a pagamento viene rivelata nel film Prime Video Gioco di ruolo, un thriller pieno di azione e di ironia. Protagonista nei panni di Emma è l’attrice Kaley Cuoco, nota per la serie tv cult The Big Bang Theory.

Emma è una donna che cerca di conciliare una tranquilla esistenza di periferia nel New Jersey con il suo pericoloso lavoro. Suo marito David (David Oyelowo) non ha idea della sua doppia vita, e lei è desiderosa di porre fine alla sua professione segreta.

"Emma vuole essere presente per i suoi figli, ma ha anche questa carriera da portare avanti", ha spiegato Cuoco. “È come se camminasse costantemente sul filo del rasoio!". "Emma e David sono una coppia affettuosa che ha un grande segreto", ha aggiunto Oyelowo. "E questo porta a un periodo difficile nel loro matrimonio".

Le cose si complicano quando Emma e Dave decidono di portare un po' di divertimento nella loro relazione assumendo nuove identità per un gioco di ruolo durante una serata romantica. Fingendo di incontrarsi come estranei in un bar di New York City, incontrano l'enigmatico uomo d'affari Bob (Bill Nighy), che sembra riconoscere Emma…

Il poster originale del film Prime Video Gioco di ruolo.

In pericolo

Mentre Emma viene risucchiata nel mondo dei suoi ex datori di lavoro, le sue bugie vengono scoperte e Dave apprende la verità. Ma dopo che Emma fugge a Berlino per risolvere le cose, subentra un ulteriore pericolo. Riusciranno lei e Dave a proteggere se stessi e i loro figli nel film Prime Video Gioco di ruolo?

"Quello che mi ha attratto è stata l'opportunità di girare sequenze di combattimento e interpretare una persona tosta, ma l'azione è in secondo piano", ha rivelato Cuoco. "Abbiamo visto storie simili in passato, ma il film affronta anche il vero amore. Parla di matrimoni e famiglia e di come affrontare le cose difficili".

Il film Prime Video Gioco di ruolo vede anche l’attrice Connie Nielsen nel ruolo dell'ex mentore di Emma, Gwen Carver. Oyelowo e Cuoco erano entusiasti di lavorare con lei e Nighy. "Le persone con cui abbiamo recitato hanno reso questo lavoro un sogno", ha dichiarato entusiasta Oyelowo. "Ho avuto belle scene con Connie e Bill è un tesoro nazionale. Lo conosco da un po' e porta un'incredibile energia, innalzando il livello di tutti".

"Sono uscita a pranzo con Bill durante le riprese. Probabilmente è rimasto sorpreso da quanto ho mangiato perché non sapeva che ero incinta", ha scherzato Cuoco. "Non lo dimenticherò mai: mi manda ancora messaggi a riguardo!"

Gioco di ruolo: Le foto del film 1/4 2/4 3/4 4/4 PREV NEXT

Iscriviti al nostro canale WhatsApp!