Ghosted: Chris Evans e Ana de Armas, la spia e l’inetto del film Apple Tv+

Ghosted, film original Apple Tv+, vede Ana de Armas e Chris Evans impegnati in una storia d’amore insolita in cui, ribaltando gli stereotipi, lei è la spia internazionale e lui l’inetto al seguito. Tra scintille e riferimenti cinematografici, si ritroveranno a dover salvare il mondo.

Apple Tv+ rende disponibile dal 21 aprile il film original Ghosted con Chris Evans e Ana de Armas diretto da Dexter Fletcher. Storia romantica con alto tasso d’azione e avventura, Ghosted racconta la storia di Cole (Chris Evans), un uomo buono e onesto, che si innamora perdutamente dell'enigmatica Sadie (Ana de Armas), arrivando a scoprire in modo scioccante che lei è in realtà un agente segreto. Prima che possano decidere di darsi un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono travolti in un avventuroso intrigo internazionale per salvare il mondo.

Il contrario di Captain America

Ghosted, il film targato Apple Tv+, comincia nella maniera più tradizionale possibile nel raccontare la storia di Cole e Sadie: i due si incontrano e si piacciono prima che il giovane scopra di avere davanti un agente segreto altamente qualificato. Tipo casalingo, Cole incontra casualmente Sadie in una bancarella e, tra una chiacchiera e l’altra, i due approfondiscono la loro conoscenza. Quando Sadie improvvisamente lo ghosta (ignorando ogni suo messaggio ed evitando ogni tipo di contatto), Cole decide di farle una sorpresa a Londra, dove crede che lavori come curatrice d’arte. La troverà invece alle prese con una missione estremamente riservata e pericolosa.

“Chris Evans voleva capovolgere le aspettative legate al suo ruolo di Captain America”, ha scherzato il regista britannico Dexter Fletcher, al suo debutto in un film d’azione negli Stati Uniti dopo una serie di successi sempre più ambiziosi come Eddie the Eagle e Rocketman. “E ci siamo divertiti molto ad accontentarlo. Mentre il Captain America da lui interpretato è in grado di sconfiggere i nemici con un colpo del suo scudo, Cole è letteralmente un inetto e non è di certo portato per lo spionaggio internazionale. Il che rende ancora più frustrante il suo tentativo di conquistare Sadie, super capace in tutto e dall’atteggiamento di una spaccona”.

Sadie, senza controfigure

In un primo momento, per il film Apple Tv+ Ghosted, il ruolo di Sadie era stato affidato a Scarlett Johansson. Tuttavia, i ritardi di lavorazione e gli impegni presi in precedenza dall’attrice hanno fatto ricadere la scelta su un’altra partner con cui Chris Evans aveva lavorato: Ana de Armas. “Eravamo consapevoli della possibilità che Scarlett non potesse lavorare al film”, ha ricordato Chris Evans. “Avevamo pronte varie liste di eventuali sostitute ma in cima a tutte c’era il nome di Ana: siamo stati fortunati ad averla con noi”.

Chris Evans e Ana de Armas avevano già recitato insieme, senza alcun coinvolgimento romantico tra i loro personaggi, in Knives Out e The Gray Man. “Sono stati insieme un paio di volte ma non sono mai stati insieme insieme”, ha scherzato Fletcher. “Penso che l’idea sia piaciuta a entrambi: sono molto amici e si sono divertiti molto sul set. Ana, in particolar modo, si è impegnata in prima persona nelle scene di azione più adrenaliniche: avevamo pensato a una controfigura ma ha voluto fare tutto lei. Del resto, Sadie non è la damigella in pericolo da salvare ma è colei che salva gli altri, sprezzante del pericolo: è come se ci fosse stato uno scambio reciproco tra attrice e personaggio”.

Gli opposti si attraggono

Avere qualcuno che si presenta inaspettatamente sul luogo di lavoro è qualcosa di imbarazzante. Figuriamoci poi se il tuo lavoro è quello di spia internazionale e chi si presenta al tuo cospetto è un totale inetto. È chiaro, dunque, che tra Sadie e Cole nel film Apple Tv+ Ghosted volino subito scintille.

“Abbiamo voluto in qualche modo ribaltare la situazione presentata nel film All’inseguimento della pietra verde invertendo i generi di appartenenza dei due protagonisti”, ha commentato Chris Evans. E il riferimento è lampante sin dal cognome di Cole, Turner, un chiaro omaggio all’attrice protagonista di quel film: Kathleen Turner.

“Per noi è stato come un ritorno a quel genere divertente di opere. Adoro quei film, ci sono cresciuto”, ha aggiunto Fletcher. Lo spettatore più attento potrà però trovare riferimenti anche a film diventati ormai dei classici come True Lies, Mr & Mrs Smith e Prima di mezzanotte, “ma speriamo di lasciare ancora il segno con una storia originale che non è il sequel di qualcos’altro, non è tratta da un fumetto e ha volutamente un finale aperto”.

