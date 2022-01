L a scrittrice Michela Murgia è alla guida di Ghost Hotel su Sky. Nelle vesti di portinaia d’albergo, incontra sei grandi nomi della Storia, dell’Arte e della Cultura. Come nasce il progetto? Quali sono i nomi tra i cui cimeli indaga? In quali alberghi hanno veramente alloggiato?

Ghost Hotel è la nuova produzione original che Sky Arte propone dal 18 gennaio sotto la guida della scrittrice Michela Murgia. Si tratta di sei puntate che vedono Michela Murgia incontrare la vita di altrettanti personaggi di spicco del Novecento attraverso le camere di un fittizio albergo, il Ghost Hotel.

Le camere di albergo possono nascondere inquietanti segreti. Resti e presenze di chi tra quelle stanze è passato, ha vissuto e ha lasciato il suo segno. Un pezzo di loro stessi continua a vivere nelle camere e nei corridoi degli alberghi con cui hanno intrecciato il loro cammino, il loro percorso. Vi siete mai chiesti chi ha dormito prima di voi su quel letto d'albergo?

Parte, dunque, da questo assunto Ghost Hotel, la docuserie con protagonista la scrittrice Michela Murgia. In ogni puntata di Ghost Hotel, Michela Murgia veste i panni di una coraggiosa portiera d’albergo per sfidare le inquietanti presente notturne che si palesano nel suo Ghost Hotel.

Michela Murgia in Ghost Hotel.

FRUGANDO NELLE CAMERE

Scritto dalla stessa Murgia con Donato Dallavalle e Valentina Pattavina, Ghost Hotel mostra un passaggio tra realtà e sogno per ripercorrere le storie di alcune tra le più grandi figure del Novecento. Si immagina che per un solo momento le loro vite abbiano fatto capolino tra le stanze dell’hotel di Michela Murgia e abbiano lasciato oggetti, foto e ricordi nelle loro camere.

Attraverso i cimeli trovati nelle stanze, Michela Murgia rievocherà le storie dei personaggi, le storie, le passioni e i tradimenti, scoprendone e svelandone lati intimi spesso sconosciuti. Si imbatterà nei traumi infantili di Truman Capote, così come nelle prime passioni clandestine di Anaïs Nin o nel misterioso eremitaggio del geniale Nikola Tesla.

Una scena della puntata dedicata a Mata Hari di Ghost Hotel.

Un lavoro realmente svolto

Misteri, passioni e rivelazioni emergono in Ghost Hotel grazie all’uso di immagini di repertorio, coreografie inedite, musiche originali e soprattutto grazie allo storytelling ironico e corrosivo di Michela Murgia, sempre impegnata nel cercare nuove prospettive per comprendere meglio personaggi spesso oscurati da anni di censure, indifferenza e ineffabile patriarcato.

Prima del successo del suo primo grande romanzo, Accabadora, Michela Murgia ha lavorato come portiera d’albergo. Da ciò nasce la passione per un mestiere che, come quello di scrittrice, è animato da curiosità e conoscenza. E chissà cosa avranno pensato quei portieri che nel loro cammino hanno incontrato realmente personalità come quella di Mata Hari o Palma Bucarelli.

Michela Murgia in Ghost Hotel.

PERSONAGGI E ALBERGHI

Ma in chi si imbatte Michela Murgia, tra le depositarie di un appello per una donna al Quirinale, nelle camere del Ghost Hotel? E, soprattutto, dove hanno alloggiato veramente le sei grandi personalità su cui la scrittrice indaga? Ecco soddisfatte le vostre curiosità.

CAMERA 216 - TRUMAN CAPOTE, UNA VITA DA CAMALEONTE

HOTEL MONTELEONE, New Orleans (USA)

Truman Capote sosteneva di essere nato all’Hotel Monteleone di New Orleans, un luogo di musica, alcool e perdizione. Ma forse era soltanto una delle sue tante invenzioni letterarie. Tragicamente schivo e magnificamente mondano, Capote è uno scrittore imprevedibile che lungo tutta una vita scrive opere impregnate dalla sua personalità camaleontica e dalle sue esperienze di vita.

Un uomo ambizioso in un corpo ancora infantile che si era volutamente trasformato nel prezioso giullare dei salotti mondani della New York degli anni ’60 e poi, alla fine, nel tragico relitto di un mito moderno.

CAMERA 131 - MATA HARI – L’OCCHIO DELL’ALBA

GRAND HÔTEL DE PARIS, Parigi (FRANCIA)

Nasce come la timida Maragaretha Zelle in Olanda ma rinasce vent’anni dopo come Mata Hari - in indonesiano Occhio dell’alba - nella Parigi della Belle Epoque. Nella sua nuova vita, impersona un’affascinante e misteriosa sarcedotessa del ballo, dalle movenze esotiche e fatali, diventando beniamina di un pubblico ancora innocente e in cerca di forti emozioni.

La Prima guerra mondiale cambia tutto e Mata deve fare i conti con una realtà che la costringe a cambiare ritmo e a muoversi con i furtivi passi di una spia. Ma lo era stata veramente? Secondo l’opinione pubblica e il servizio segreto francese che la cattura e la fucila, sì. Ma il dubbio rimane: Mata Hari era stata davvero una spia o una donna troppo indipendente e scomoda per la società patriarcale dell’inizio del Novecento?

NIKOLA TESLA – OGNI COSA È LUCE

HOTEL NEW YORKER, New York (USA)

Mentre era in vita, molte delle invenzioni di Nikola Tesla sembravano follia, eppure hanno aiutato a perfezionare la corrente alternata, i motori elettrici, le radio, le luci fluorescenti, i laser e i telecomandi.

C’è chi lo chiama il santo patrono dell’elettricità, il profeta del XX secolo… e chi lo considera solo un pazzo col botto! Tesla è soprattutto il sognatore che con una scarica elettrica voleva risvegliare il mondo e donargli conoscenza e uguaglianza… ma che poi finirà “scaricato” dei padrini del nuovo Capitalismo che prima lo illudono, poi lo truffano e alla fine arrivano addirittura a brandizzare il suo nome.

Michela Murgia in Ghost Hotel.

CAMERA 123 - PALMA BUCARELLI – IL MUSEO “C’EST MOI”

HOTEL FLORA, Roma (ITALIA)

Ungaretti disse di lei: “è bella come una gatta siamese”. Ma Palma Bucarelli è molto di più… fu la prima donna direttrice di un museo in Italia, sedendo per trent’anni nella stanza di comando della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma dove ruppe con la tradizione esponendo artisti rivoluzionari e scomodi come Picasso, Jackson Pollock e Alberto Burri.

Palma fu capace di dare uno scossone all’arte italiana, di influenzare con fascino e abilità la politica del dopoguerra e di sdoganare un nuovo tipo di donna: forte ed emancipata, senza mai rinunciare a una classe sopraffina.

CAMERA 401 - ANAÏS NIN, IO APPARTENGO AL FUTURO

HÔTEL CENTRAL, Parigi (FRANCIA)

Chi è Anaïs Nin? Una grande scrittrice che ha tratto ispirazione dalle sue esperienze di vita, la pioniera della libertà sessuale delle donne o soltanto una volgare pornografa? All’inizio degli anni ’30, Anaïs è soltanto una moglie borghese in cerca di sé stessa nella Parigi trasgressiva di artisti e scrittori. È all’Hotel Central che farà il primo di molti incontri fatali, quello con lo scrittore americano Henry Miller e la moglie June; una coppia aperta e anticonformista.

Nin intreccia con i Miller una relazione libera ed esplicita che cambia la loro vita, come descrive con spregiudicatezza nei suoi celebri “Diari”, compilati mentre aiuta Henry a terminare il suo capolavoro semi autobiografico: Tropico del cancro.

CAMERA 15 - KIKI DE MONTPARNASSE E MAN RAY. “L’AMOUR FOU”

HÔTEL ISTRIA, Parigi (FRANCIA)

Oggi l’Hôtel Istria è un anonimo albergo a tre stelle a Montparnasse ma agli inizi del Novecento è stato epicentro della vita bohemien e culturale di Parigi e quindi del mondo. Nelle sue stanze hanno soggiornato Rilke, Majakovskij, Duchamp ma la stanza più movimentata è quella occupata da una coppia straordinaria: Man Ray e Kiki de Montparnasse, innamorati, litigiosi, anticonformisti e visionari.

L’innovativo sperimentalismo delle opere di Man Ray non sarebbe stato lo stesso senza il carisma di Kiki, “la regina di Montparnasse”, al secolo Alice Prin, una donna venuta dal nulla che in pochi anni si reinventa completamente diventando prima musa e poi artista ella stessa e parte integrante del movimento surrealista, la corrente di pensiero che cambierà il mondo tra le due guerre.

la clip di Ghost Hotel

Per darvi un assaggio delle atmosfere di Ghost Hotel, vi lasciamo a una clip in cui Michela Murgia ci conduce in una delle camere del suo fantastico albergo.