Ghiaccio, il trailer del film di Fabrizio Moro

F abrizio Moro torna a Sanremo con la ballad Sei tu. Ma è anche il regista di un film in uscita al cinema il 7 febbraio per Vision Distribution, Ghiaccio. Ve ne mostriamo il trailer.

Fabrizio Moro a Sanremo 2022 porta in gara il brano Sei tu, un pezzo che già dai primi ascolti si candida già a essere uno dei più apprezzati dell’intera kermesse canora. Ma Fabrizio Moro ha anche codiretto Ghiaccio, un film di cui vi possiamo mostrare finalmente il trailer.

Fabrizio, cantante e regista

Fabrizio Moro a Sanremo ha sempre dimostrato di essere un cantautore che, amato dai millennial, sa conquistare con le sue parole e le sue musiche una fascia trasversale di pubblico. Lo ha fatto vincendo la sezione Giovani con il brano Pensa prima e la sezione Big nel 2018 in coppia con Ermal Meta e la struggente Non mi avete fatto niente.

Il cantautore romano, però, ama le sfide. Ha condotto Sbarre su Rai 2 ma è stato anche professore di canto nel programma Amici di Maria De Filippi, un’esperienza che ancora oggi tutti ricordiamo particolarmente coinvolgente. Ci piacerebbe, ad esempio, che ritornasse tra i ragazzi del talent a dispensare consigli e giudizi con quella maturità e con quel bagaglio musicale che non sempre tutti hanno.

Dal 7 febbraio potremmo vedere invece un altro lato di Fabrizio, quello del regista. Ha infatti codiretto un film Ghiaccio, che arriverà per soli tre giorni al cinema (7, 8 e 9 febbraio) e di cui abbiamo oggi il trailer.

Prodotto da Francesca Verdini e sceneggiato da Moro con il coregista Alessio De Leonardis, Ghiaccio ha per protagonisti Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni.

Ma cosa racconta Ghiaccio, il film diretto da Fabrizio Moro le cui prime immagini trapelano dal trailer?

Cosa racconta Ghiaccio

Ghiaccio, il film diretto da Fabrizio Moro, è ambientato a Roma nel 1999. Giorgio (Giacomo Ferrara), giovane promessa della boxe, vive con la madre nella periferia degradata della città. Il padre, assassinato anni prima, ha lasciato in eredità al figlio un debito con la malavita che non gli permette di essere un uomo libero. Con l’aiuto di Massimo (Vinicio Marchioni), che ha un passato nella boxe e vede nel ragazzo il grande campione che lui non è riuscito a diventare, Giorgio ha finalmente la possibilità di riscattarsi, entrando nel mondo del pugilato professionistico. Ma la malavita di periferia non lascia mai scampo a chi non si piega alle sue regole.

Le foto di Ghiaccio 1/5 Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara. 2/5 Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara. 3/5 Una scena di Ghiaccio. Vision Distribution 4/5 Giacomo Ferrara. 5/5 Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis. PREV NEXT

Il trailer di Ghiaccio

Ecco, finalmente, il trailer appena diffuso di Ghiaccio, il film diretto da Fabrizio Moro.