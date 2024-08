GG Precinct: Una serie di delitti ed enigmi per una stralunata gang di poliziotti

N etflix propone dal 22 agosto la serie tv in sei episodi GG Precinct. In grado di mescolare umorismo irriverente e suspense, è il sequel del film Marry My Dead Body, che ha conquistato il box office taiwanese nel 2023.

Dopo aver aiutato il marito fantasma Mao Mao a trovare pace per la sua morte inaspettata in Marry My Dead Body, il detective rozzo e arrogante Wu Ming-han (Hsu Kuang-han), e il suo fedele assistente Chubby (Flower Chen) tornano al dipartimento di polizia in cui lavorano nella serie tv Netflix GG Precinct. Lì, il suo capo Chang Yung-kang (Ma Nien-hsien) è stato promosso a capo del distretto. Ma tutta una sfilza di omicidi messi in scena come agghiaccianti giochi di parole sugli idiomi cinesi attende tutti quanti.

Gingle Wang riprende il suo ruolo come l'agente di polizia Lin Tzu-ching, che ritorna al distretto e ottiene una promozione a capo squadra dopo aver fatto il doppio gioco con Ming-han come talpa per un mafioso nel prequel. “Anche se Tzu-ching potrebbe essere stata una spia che ha tradito la squadra nel film, l'ha fatto per vendicare sua madre, uccisa ingiustamente dai tossicodipendenti. Tzu-ching è felice di essere tornata al distretto, ed è grata per il caloroso benvenuto dai suoi compagni di squadra”, ha dichiarato l’attrice.

Una squadra di eccentrici poliziotti

La produttrice Jin Pai-lunn ha spiegato le ragioni che si celano dietro alla serie tv Netfflix GG Precinct: “Durante le riprese di Marry My Dead Body, potevamo già percepire la grande chimica tra il gruppo di poliziotti eccentrici. Era particolarmente interessante vedere le scintille tra i membri della squadra mentre indagavano ogni caso con determinazione, nonostante non fossero i più adeguati a farlo. Abbiamo deciso immediatamente di espandere quell’universo, e siamo stati abbastanza fortunati da iniziare a girare la serie tv con la troupe anche prima di iniziare a promuovere il film”.

I membri eccentrici della squadra uniscono le forze nel tentativo di risolvere una serie di omicidi bizzarri legati agli idiomi cinesi, stabilendo il presupposto che coloro che usano male un idioma potrebbero diventare vittime. "Ogni caso di omicidio ispirato agli idiomi è stato accuratamente pensato dai creatori”, ha evidenziato la produttrice esecutiva Jin Pai-lunn. Il regista Yin Chen-hao ha invece aggiunto: "La serie tv Netflix GG Precinct mescola creativamente elementi comici e criminali. Rappresentando casi assurdi radicati negli idiomi cinesi, speriamo di ispirare una maggiore apprezzamento per la lingua attraverso la commedia”.

Il poster della serie tv Netflix GG Precinct.

I personaggi principali

Ogni membro della squadra di polizia della serie tv Netflix GG Precinct possiede una personalità e un set di abilità distinti. Ma vediamo chi è chi.

Wu Ming-han, interpretato da Hsu Kuang-han, è il detective schietto e arrogante che torna al distretto scoprendo che la sua promozione a capo squadra è stata sottratta da Lin Tzu-ching.

Lin Tzu-ching, interpretata da Gingle Wang, torna come la giovane, bella e capace capo squadra che guida i poliziotti stravaganti di GG Precinct mentre dimostra il suo valore nel nuovo ruolo.

Chang Yung-kang, interpretato da Ma Nien-hsien, è promosso a capo del distretto e lotta per navigare nella burocrazia della polizia.

Chubby è il timido e goloso membro della squadra di polizia, un compagno neutrale nella rivalità incessante tra Wu Ming-han e Lin Tzu-ching.

Il cantante Ng Ki-pin fa il suo debutto come attore nel ruolo di Shao-nien, un poliziotto dall’aspetto da gangster che, dopo essere andato sotto copertura per indagare sui casi di droga, è diventato accidentalmente tossicodipendente e ora è in riabilitazione.

La star televisiva Huang Lu Zi Yin continua la sua incursione nella recitazione con il ruolo di Li Shu-fen, una profiler criminale esperta dell’indicatore di tipo Myers-Briggs.

Lin He-xuan assume il ruolo di un introverso medico legale, dedicato e meticoloso nel condurre autopsie sulle vittime decedute del caso di omicidio seriale.

