George & Tammy: Jessica Chastain e Michael Shannon nella serie tv Paramount+

A dieci anni di distanza da un film girato insieme, Jessica Chastain e Michael Shannon tornano a far coppia nella serie tv Paramount+ George & Tammy, basata sulla vera storia del duo più noto della musica folk.

Jessica Chastain e Michael Shannon sono i protagonisti della serie tv Paramount+ George & Tammy, disponibile in Usa dal 4 dicembre e prossimamente anche in Italia. Nei suoi sei episodi, la serie tv racconta la complicata relazione tra Tammy Wynette e George Jones, uno dei duo più iconici della storia della musica country.

Meglio noti come “Mr & Mrs Country Music”, George Jones e Tammy Wynette hanno vissuto una storia d’amore alquanto singolare, appassionata tanto tormentata, che la loro figlia Georgette ha raccontato in un libro. Ed è dal libro che trae origine la serie tv Paramount+ Tammy & George, partendo dal momento in cui Wynette, nonostante sia ancora sposata con il cantante Don Chapel, si innamora di George mentre sono in tour insieme.

“La loro relazione fece scalpore”, ha sottolineato Chastain. “A quei tempi, una cantante doveva essere perfetta. Andarsene con un altro uomo non era nemmeno contemplato. E ciò spiega perché la storia tra Tammy e George non è una storia come tante altre”. I due furono sposati dal 1969 al 1975 ma non tutto fu sempre rose e fiori: il matrimonio visse momenti di alti e bassi, incluse le battaglie contro l’alcol e le droghe.

Da una vera storia d’amore

Tammy cantava Stand by Your Man, stai accanto al tuo uomo, ma si è sposata cinque volte. George, invece, intonava He Stopped Loving Her Today, non la ama più da oggi, ma è stato così sconvolto dalla morte di Tammy a soli 55 anni che ne ha fatto riesumare il cadavere per confermare come è morta.

Il loro tumultuoso rapporto è ora al centro della serie tv targata Paramount+ George & Tammy, in cui si restituisce un ritratto intimo e inedito dei due, che messi insieme contano ben nove matrimoni alle spalle. La coppia, considerata la più grande della musica folk, ha continuato a registrare insieme anche dopo il divorzio, dimostrando come l’amore possa andare anche oltre i limiti temporali di un matrimonio.

“Erano due esseri umani incredibilmente talentuosi e sensibili, spesso manipolati per ragioni commerciali”, ha sottolineato Jessica Chastain. “Per me, l’aspetto più interessante della loro unione è data da come sono rimasti vicini anche dopo il divorzio. Ciò dimostra come una storia d’amore non finisca necessariamente dopo il divorzio: sono rimasti insieme come duo musicale anche quando avevano altri partner, continuando a cantare le loro canzoni d’amore”.

“George è considerato uno dei più grandi cantanti d’America”, ha aggiunto Michael Shannon. “Anche Frank Sinatra diceva che George era il secondo cantante più grande di tutti i tempi: veniva dopo di lui. Si ha l’impressione che i cantanti country vedano la stima dei fan aumentare quando affrontano tormenti personali e momenti di sofferenza: è crudele ma è così”.

Chastain e Shannon hanno già lavorato insieme nel film Take Shelter del 2011 e a più di dieci anni di distanza tornano a interpretare una coppia nella serie tv Paramount+ George & Tammy. “Sia Tammy sia George erano molto amati dai figli”, ha aggiunto Chastain.

“A Tammy piaceva cucinare. Da piccola, le avevano spezzato il cuore quando le avevano detto di scegliere tra il lavoro nei campi di cotone e il cucinare. Ma lei si era ostinata a far entrambe le cose. Ma preferiva di gran lungo cucinare: anche quando stava per morire e non riusciva più a mangiare, si recava in cucina a preparare qualcosa per la sua famiglia. Tammy aveva un gran cuore e non voleva altro che prendersi cura delle persone”, ha concluso l’attrice.

