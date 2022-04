Gentleman Jack 2: Le nuove avventure (amorose e non) di Anne Lister

A rriveranno prossimamente anche in Italia gli episodi inediti della serie tv Gentleman Jack 2, basati sui diari di Anne Lister, femminista anti-litteram e lesbica.

Suranne Jones è pronta a indossare ancora una volta il suo elegante cappello a cilindro e il suo soprabito per tornare a vestire i panni di Anne Lister nella serie tv Gentleman Jack 2. Basata su una storia vera, la serie torna a concentrarsi su Anne, proprietaria terriera e lesbica in grado di sovvertire con determinazione le convinzioni e le regole sociali dell’Inghilterra del XIX secolo.

Prendendo spunto dai diari della vera Lister (scritti in parte in codice), la prima stagione di Gentleman Jack ha visto Anne scuotere le fondamenta di Halifax con la sua vita privata fuori dagli schemi e le sue spietate decisioni d’affari. Ogni aneddoto raccontato era dunque vero e trovava riscontro sia nei documenti storici sia nelle oltre cinque milioni di parole che Anne stessa annotò nel suo diario.

Cosa racconta la seconda stagione

La serie tv Gentleman Jack 2 prende il via nello Yorkshire del 1834. Tutti gli occhi sono puntati su Anne Lister e Ann Walker. Vivono insieme come moglie e moglie nella casa di Shibden e sono determinate a diventare una delle coppie più potenti della loro regione. Hanno anche unito le loro proprietà e lo spirito imprenditoriale di Anne spaventa non poco la gente del posto. Con la sua vita amorosa poco convenzionale e con Halifax sull’orlo della rivoluzione, Anne non mantiene di certo un profilo basso e ciò sarà avvertito come provocatorio, come una bomba pronta a esplodere.

Gli otto episodi che compongono Gentleman Jack 2, serie tv prossimamente in onda su uno dei canali di Sky, sono scritti da Sally Wainwright e cominciano poche settimane dopo il “matrimonio” segreto di Anne con la ricca Ann (Sophie Rundle). Mentre Ann cerca di riprendersi dai suoi continui problemi di salute mentale a York, Anne pianifica il trasferimento a Shibden con il padre Jeremy, la zia Anne e la sorella Marian.

“Anne ha con sé sua moglie e prova a organizzare la loro vita insieme. Protegge i beni di famiglia e combatte ancora una volta per ciò che vuole”, ha sottolineato Suranne Jones. “Sebbene la salute di Ann viva alti e bassi, Anne è lungimirante e proprio per questo la porta a vivere con sé a Shibden.

Sophie Rundle e Suranne Jones in Gentleman Jack 2.

Le complicazioni

Gentleman Jack 2, la serie tv che continua la storia di Anne Lister, promette nuove emozioni per quanto riguarda la vita sentimentale della protagonista. Una delle prime donne a non preoccuparsi delle reazioni inerenti alla sua identità di genere, Anne ha avuto una vita sentimentale alquanto turbolenta.

Il passato le si ripresenta sotto forma di Mariana Lawton (Lydia Leonard), un’ex amante gelosa destinata a causare tensioni, e di Isabella “Tib” Norcliffe (Joanna Scanlan), altra esuberante ex. “In Gentleman Jack 2 ci sono un po’ di discussioni e un po’ di divertimento in più, alti e bassi come nella vita di ognuno di noi”, ha affermato Jones. “Anne combatte contro la tribù della famiglia di Ann e in particolar modo contro la zia, interpretata brillantemente da Stephanie Cole. Ma a destare tumulto è la ricomparsa di Mariana. C’è un intero episodio che esplora il motivo per cui Anne ha rotto con lei. Anne ha avuto sempre grandi legami sentimentali e di conseguenza sarà portata a chiedersi se quello per Ann è amore vero o no”.

A complicare ulteriormente le giornate di Anne ci sono anche i suoi interessi commerciali nel settore del carbone e le sue proprietà in espansione. Deve tenere tutto sotto controllo e cercare di superare in astuzia i Rawson, i suoi acerrimi rivali. I suoi piani finiranno però con il portare il caos ad Halifax. “Nelle puntate della serie tv Gentleman Jack 2 mostreremo i cambiamenti economici dell’Inghilterra del periodo, mostrando. Anne come imprenditrice è molto sicura di sé”, ha dichiarato Suranne Jones. “Ma la Anne che vedrete è diversa da quella che conoscete. Non si infiamma subito ma è pericolosa: le accadranno così tante cose che sarà sul punto di perdere il controllo!”.

Lydia Leonard in Gentleman Jack 2.

Il forte impatto della serie

Nel presentare le puntate della serie tv Gentleman Jack 2, Suranne Jones si è detta profondamente commossa per la reazione del pubblico dopo la riuscita della prima stagione. Tutti sono rimasti affascinati dal suo personaggio e da come gli sceneggiatori siano riusciti a costruire un dramma in costume, delicato e complesso, con al centro una storia d’amore omosessuale.

“Ho ricevuto molti messaggi su come Gentleman Jack abbia contribuito a cambiare la vita di tante persone. Ed è importante che sia avvenuto. Le serie tv hanno anche il compito di veicolare messaggi di inclusione con storie esemplari. Anne è così amata da aver avuto eretta dopo la serie una statua, bellissima, ad Halifax. Il suo cappello a cilindro è visibile da ogni dove!”.

Tuttavia, per l’attrice non è stato semplice mettere in scena lo stile di vita frenetico e l’indomabile gioia di vita della sua Anne. “Anne ha richiesto un dispendio di energia notevole. È sempre un passo avanti a tutti e nessuno riesce a tenerle testa. E poi è sempre in movimento. Sotto la giacca di Anne, qualche volta, ho portato un contapassi e vi assicuro che non si ferma mai!”.

