Melissa McCarthy è il genio della lampada in un esilarante (e commovente) film di Natale

P rossimamente su Sky, il film Genie vede Melissa McCarthy interpretare un genio della lampada che, dopo essere stata rinchiusa per duemila anni, aiuta un uomo a riscoprire la vera magia del Natale a New York.

Peacock, piattaforma disponibile in Italia su Sky, propone prossimamente il film Genie, una commedia che, diretta da Sam Boyd, vede l’attrice Melissa McCarthy nei panni di un insolito genio della lampada. Pronta a soddisfare ogni desiderio di un uomo che per via del lavoro ha perso ciò che di più caro ha, Flora si renderà protagonista di una favola sui buoni sentimenti e sul vero spirito del Natale.

Autore della sceneggiatura del film Genie è Richard Curtis, noto per essere la penna che si cela dietro al successo di titoli come Notting Hill, Quattro matrimoni e un funerale e Love Actually, diventato un classico natalizio.

Il papà e il genio

Ambientato a New York City, il film Genie vede l’attore Paapa Essiedu nel ruolo di Bernard Bottle, un uomo che evoca accidentalmente il genio Flora (Melissa McCarthy) mentre si trova in mezzo a una crisi. "Il Natale è il periodo più divertente dell'anno per essere infelici - ed è il periodo più divertente dell'anno per aiutare qualcuno a smettere di esserlo", ha spiegato Richard Curtis, che ha scritto e prodotto il film. "La magia del Natale mi affascina da sempre, e c'è un limite a quanti incantesimi magici Babbo Natale possa fare. Lui lavora solo quella notte all'anno. Così ho pensato che un genio fosse un modo divertente e nuovo di far vivere la magia del Natale".

Quando lo incontriamo per la prima volta, il workaholic Bernard è costretto a perdersi il compleanno di sua figlia Eve, dodici giorni prima di Natale, a causa della pressione del suo capo tirannico (Alan Cumming), che poi lo licenzia comunque. Per la moglie di Bernard, Julie (Denée Benton), che ha sopportato a lungo, è abbastanza. La donna porta allora Eve dalla madre e chiede a uno sconvolto Bernard un periodo di separazione.

Girovagando nel suo appartamento, Bernard sfrega un vecchio cofanetto di gioielli ed evoca accidentalmente Flora, un genio che era stato intrappolato per 2.000 anni a seguito di una disputa con un mago. Anche se Flora può concedere a Bernard desideri illimitati e potrebbe essere la chiave per riavere la sua famiglia, ha una bussola morale leggermente dubbia ed è confusa dal mondo moderno.

"Flora è completamente un pesce fuor d’acqua. Si lava ad esempio i capelli in un water perché non si rende conto che non si deve", ha spiegato Curtis. "Il divertimento sta nel fatto che non è una grande figura spirituale ma solo una persona reale che è stata trasportata in un mondo diverso".

Il poster originale del film Genie.

La magia di New York a Natale

Flora, nel film Genie, fa del suo meglio per aiutare Bernard a rimettere in sesto la sua vita concedendo una serie di desideri, dai semplici pasti pronti a una notte incredibile e magica con sua figlia, ma lo fa precipitare anche in situazioni scomode e tragicomiche. "C'è una sequenza deliziosa in cui fanno shopping insieme da Bloomingdale's e Flora praticamente non sa cosa siano le cose che vede. Così si gusta un abbondante pasto a base di sanificante e pensa che un perizoma sia una specie di frisbee", ha aggiunto Curtis.

Il film Genie si basa su una precedente storia di Curtis ambientata a Londra, ma questa volta lo scrittore ha scelto come location la Grande Mela. "Penso che New York sia una città magica, soprattutto sotto Natale", ha spiegato. "E, da autore che ha scritto molte storie d'amore piuttosto realistiche, è bello poter uscire dalla propria comfort zone. Amo la magia di poter creare un intero mondo comico: è qualcosa che è insito in me".

