Su Netflix tornano per un nuovo film le avventurose galline in fuga guidate dall’impavida Gaia

A rriva su Netflix Galline in fuga: L’alba dei nugget, il sequel di uno dei film in stop-motion più visti di sempre. Protagonista è ancora una volta la gallina Gaia, chiamata a salvare sua figlia dalle grinfie della diabolica signora Tweedy.

Netflix propone dal 15 dicembre il film Galline in fuga: L’alba dei nugget, diretto da Sam Fell. Si tratta del sequel a lungo atteso di Galline in fuga, un popolare film in stop-motion che ha sbancato i botteghini di tutto il mondo e che ha fatto conoscere le prodezze di cui era capace la società di animazione Aardman-

Nel film Netflix Galline in fuga: L’alba dei nugget, ritroviamo la gallina Gaia e il “marito” Rocky Bulboa vivere in una paradisiaca isola dopo essere riusciti a fuggire, per il rotto della cuffia, dalla fattoria della terribile signora Tweedy. Lontano dai pericoli causati dall’uomo, Gaia, Rocky e l’intero pollaio vivono tranquilli e sereni. Gaia è anche diventata mamma della pulcina Molly ma, quando sulla terraferma una nuova minaccia si palesa per l’intera razza dei gallinacei, niente sarà come prima. Ancora una volta, Gaia dovrà dimostrare tutto il suo coraggio non fermandosi di fronte a nulla.

L’apocalisse dei nugget

Sono passati più di due decenni da quando un coraggioso gruppo di galline è fuggito dalla loro sicura fattoria avicola nel tanto amato film Galline in Fuga, la più riuscita commedia d’animazione in stop-motion della storia del cinema. Il film del 2000 ha ricevuto critiche entusiastiche e ha reso famosi gli studi Aardman di Bristol in tutto il mondo. Ora, nel film Netflix Galline in fuga: L’alba dei nugget, sequel di quel film, Gaia, Rocky e i loro amici si trovano di fronte a una nuova e terrificante fattoria, in cui questa volta dovranno entrare di nascosto.

L'ultima volta che li avevamo visti, erano fuggiti dalla malvagia signora Tweedy e dalla sua macchina per fare le torte di pollo per vivere felicemente in un’isola santuario. Riavvicinandoci a Gaia e Rocky, li troviamo mentre danno il benvenuto all'arrivo della loro pulcina Molly. "Molly diventa una cercatrice di libertà proprio come sua madre", ha spiegato il regista Sam Fell. "Gaia ha creato una sorta di piccolo paradiso nascosto dal mondo e vuole che Molly rimanga lì per sempre. È una leader forte, ma avere Molly la rende anche vulnerabile e cauta".

L’idillio delle galline viene distrutto quando l’avventurosa Molly lascia il nido per esplorare il mondo degli umani, e Gaia riceve presto la notizia che sua figlia è caduta vittima della signora Tweedy. La terribile donna sta ingrassando le galline per la sua nuova invenzione, una macchina per i nugget di pollo, nel suo sinistro allevamento, Fun-Land Farms.

"Da un punto di vista di una gallina, la creazione del primo nugget di pollo è un evento apocalittico', ha sottolineato Fell. 'Abbiamo voluto che il sequel fosse soprattutto un'avventura piena d'azione e ci siamo ispirati a film di rapine come Mission: Impossible e Ocean's Eleven".

Il poster originale del film Netflix Galline in fuga: L'alba dei nugget.

Una diabolica nemica

Mentre Gaia e i suoi amici intraprendono una missione audace per salvare Molly e le altre galline condannate a morte certa, rimangono scioccati nello scoprire che la signora Tweedy e il suo nuovo marito, il dottor Fry, stanno ipnotizzando le galline facendole sentire felici e senza stress, rendendo la loro carne più saporita e tenera.

"Il design di produzione di Fun-Land Farms è stato influenzato dai primi film di James Bond", ha sottolineato Fell. "Abbiamo pensato all’invenzione della signora Tweedy del nugget come se fosse uno di quei progetti diabolici che solo un antagonista di 007 potrebbe mai immaginare, ma contro le galline. Quindi, è stato divertente dare alla signora Tweedy un cambio d'immagine e immaginarla come uno dei nemici di Bond”.

Uno dei compiti più difficili per la realizzazione del film Netflix Galline in fuga: L’alba dei nugget è stato ricreare le figure del primo film dopo che un incendio negli studi nel 2005 ha distrutto la maggior parte dei set e dei pupazzi di Galline in fuga. "Abbiamo avuto persone che hanno lavorato al primo film che hanno recuperato cose dai loro sotterranei', ha spiegato Fell. 'L'animazione in stop-motion si è molto evoluta dal 2000 e quindi, mentre il cuore del film è ancora fatto a mano, ora usiamo anche i green screen. È stato fantastico tornare agli studi Aardman ancora una volta. Appena entri e senti l'odore dell'argilla e della resina di colla, tutti i ricordi di allora tornano in mente!".

