Furlough: L’improbabile amicizia tra una detenuta e una guardia del film Cielo

C ielo propone in prima visione tv il film Furlough, una commedia on the road in cui una guardia carceraria e una detenuta in permesso impareranno nell’arco di 36 ore a ricominciare a vivere forgiando un’inaspettata amicizia.

Cielo trasmette lunedì 4 settembre in prima visione tv il film Furlough, diretto da Laurie Collyer. Con protagoniste le attrici Tessa Thompson e Melissa Leo, è una commedia on the road che racconta la storia di una giovane donna che lavora come guardia carceraria e si prende cura dell’anziana madre. Un giorno, le viene assegnato il compito di scortare una turbolenta detenuta al capezzale della madre morente ma il viaggio non andrà come previsto.

La trama del film

Con nel cast gli attori Whoopi Goldberg, Anna Paquin, Edgar Ramirez e La La Anthony, il film Cielo Furlough ha al centro del racconto la giovane Nicole Stevens (Tessa Thompson). Donna single e laboriosa, Nicole si prende cura dell’anziana madre (Whoopi Goldberg) e lavora part-time come guardia in una prigione locale.

Un giorno, Nicole ha la possibilità di mettersi alla prova quando le viene assegnato il compito di accompagnare Joan Anderson (Melissa Leo), una detenuta dallo spirito libero e ribelle, a far visita alla madre morente. Il loro viaggio su strada di trentasei ore non andrà di certo come Nicole aveva previsto. Tra momenti esilaranti e altri commoventi, le due donne diventeranno, contro ogni previsione, le più improbabili delle amiche sottolineando come le regole della vita spesso vadano riscritte e come la vita stessa debba essere guardata con occhi differenti, come se si imparasse a vivere nuovamente.

Il poster originale del film Furlough.

Due improbabili amiche

Furlough, il film proposto da Cielo, coniuga un classico birazziale come 48 ore con le dinamiche di un film come Prima di mezzanotte, con Tessa Thompson e Melissa Leo splendide protagoniste nei panni della guardia afroamericana Nicole e della detenuta caucasica Joan

Nicole vive con la madre e lavora in un penitenziario femminile nello stato di New York. La sua massima aspirazione è avere un lavoro full time e il direttore del carcere (Erik Griffin) le ha promesso di accontentarla: in cambio, non dovrà far altro che scortare Joan, in permesso “premio” per vedere per l’ultima volta la madre.

Per Joan, quel permesso rappresenta una boccata d’aria fresca dopo aver trascorso otto anni in gattabuia con l’accusa di rapina a mano armata. A soli sei mesi dalla data prevista di rilascio, Joan è disposta ad accettare gli ordini di Nicole, incluso il dover camminare in pubblico con le manette ai polsi e alle caviglie. Ma si sa che le buone intenzioni non sono destinate a durare per sempre.

Durante le 36 ore di viaggio insieme, Nicole anche se con riluttanza comincia a cedere alle richieste di Joan e alle sue “fermate”: un ristorante per mangiar qualcosa, un salone per presentarsi alla madre con un’acconciatura migliore, una riunione degli Alcolisti Anonimi e via di seguito.

Ma è proprio in quel folle viaggio insieme che le due donne del film Cielo Furlough capiranno meglio non solo se stesse ma cosa fare delle loro vite. Nicole imparerà che deve crearsi la sua indipendenza: non può prendersi da sola cura della fastidiosa madre chiedendo aiuto all’egocentrica sorella Brandy (La La Anthony). E Joan si renderà conto di quanto importante sia la relazione tra una madre e una figlia, e non importa quanto i legami siano complicati e spinosi.

Furlough: Le foto del film 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18 PREV NEXT