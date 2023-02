Funny Woman: Il bestseller di Nick Hornby rivive nella serie tv Sky

G emma Arterton è la protagonista della serie tv Funny Woman, trasmessa da Sky. Si tratta dell’adattamento in sei episodi di uno dei romanzi più conosciuti di Nick Hornby sulla storia di un’aspirante attrice che, negli anni Sessanta, si muove in un mondo dominato da uomini.

Funny Woman è la serie tv con Gemma Arterton che Sky proporrà prossimamente. Racconta la storia di Barbara Parker, reginetta di bellezza che nell’Inghilterra degli anni Sessanta vuole diventare famosa. Alla ricerca della propria voce nel mondo della commedia, Barbara si accorgerà dopo diverse battute d’arresto di avere dalla sua una dote imprescindibile: un umorismo nordico che potrebbe far di lei una grande star della tv.

Da un romanzo di successo

Funny Woman, la serie tv targata Sky, deve la sua origine al romanzo Funny Girl, pubblicato dallo scrittore Nick Hornby nel 2014. Protagonista dell’opera è a giovane attrice televisiva Sophie Straw (nome d’arte di Barbara Parker), ex reginetta di bellezza originaria di un paesino del nord che, nell’Inghilterra degli anni Sessanta, trovava il successo come attrice in una sitcom televisiva della BBC.

Quando ha letto il libro e le sfide che la protagonista affrontava in un mondo spesso dominato dagli uomini, l’attrice Gemma Arterton ha sin da subito manifestato il desiderio di trasporre la storia per lo schermo. “Ho amato il romanzo di Hornby e ho adorato la sua protagonista. C’era qualcosa in lei in cui mi sono riconosciuta, a partire dal senso dell’umorismo e di certe vicissitudini che vive”, ha ricordato durante la conferenza stampa di presentazione della serie tv Sky Funny Woman.

All’epoca, l’attrice ha provato ad acquistare i diritti di adattamento del lavoro di Hornby ma con grande dispiacere ha scoperto che erano stati già venduti ad altri. È rimasta quindi particolarmente sorpresa dal caso quando, qualche anno dopo, le è arrivata la proposta di interpretare Funny Woman, adattamento di quel romanzo scritto da Morwenna Banks (coprotagonista delle sei puntate della serie Sky).

Il poster della serie tv Sky Funny Woman.

La determinazione di Barbara

“Barbara, il mio personaggio è sì naif ma è ambiziosa”, ha spiegato Gemma Arterton. “C’è qualcosa in lei che le fa capire di essere molto di più di quella che appare agli occhi degli altri. Ed è ciò che la spinge a fare. Non ha alcuna idea di come sarà la sua vita a Londra o di come funziona il mondo della commedia. Sa solo che il mondo dello spettacolo è divertente e che per affermarvisi è pronta anche a correre dei rischi”.

La serie tv Sky Funny Woman comincia nell’anno 1964. L’arguta e giovane Barbara riceve la corona di Miss Blackpool Belle. Ma presenziare alle inaugurazioni dei supermercati o sfilare in costume da bagno non è la sua aspirazione massima. Lei preferirebbe far altro e mostrare la sua verve comica e per tale ragione lascia la sua bella cittadina sul mare per tentare fortuna nella grande Londra.

Ma la strada verso il successo e la celebrità, si sa, è impervia. E Barbara se ne accorge ben presto. Tutto ciò che trova è un lavoro in un grande magazzino, dove comincia a vendere cappelli. Almeno fino a quando un eccentrico agente, Brian Debenham (Rupert Everett), e un buon nome d’arte, Sophie Straw, non l’aiutano a emergere in un contesto in cui la sua avvenenza e il suo accento generano pregiudizi e attenzioni indesiderate.

“Era uno strano periodo quello per le donne”, ha commentato Arterton. “Stavano sempre in secondo piano rispetto agli uomini e le si prendeva difficilmente sul serio. Negli Stati Uniti c’era già Lucille Ball ma in Inghilterra la situazione era diversa, non c’erano tante attrici comiche e a pochissime era concessa la possibilità di affermare la propria voce o il proprio talento”.

Poiché i ruoli da ragazza immagine non sono la sua massima aspirazione, Barbara non molla finché un provino per una nuova e innovativa sitcom su una coppia di giovani, scritta dagli spigolosi autori Bill e Tony (Matthew Beard e Leo Bill), non cambia nuovamente la sua traiettoria. Con la sitcom, Barbara & Jim, che decolla, Barbara si ritrova da un giorno all’altro sotto i riflettori e sviluppa una forte chimica sia con il protagonista Clive Richardson (Tom Bateman) sia con il produttore Dennis Mahindra (Arsher Ali).

“All’inizio, Barbara pensa che Clive sia un po’ troppo sfacciato e presuntuoso ma lui riesce a farle cambiare idea”, ha spiegato ancora l’attrice. “E con Dennis c’è una tale alchimia che si capiscono con un solo sguardo. Anche se Barbara non capisce come mai qualcuno di così istruito intraveda in lei qualcosa di speciale”.

La felicità, tuttavia, non durerà per sempre: nuove battute d’arresto sentimentali e professionali attenderanno Barbara e gli spettatori della serie tv Sky Funny Woman all’orizzonte.

