Full Time: Ma come fa una donna a far tutto?

L a protagonista di Full Time, il film di Éric Gravel, deve destreggiarsi tra lavoro e vita privata, tenendo festa agli incubi quotidiani che la assorbono a tempo pieno. Il tutto mentre Parigi è stravolta da un caos che si riverbera nella sua già complicata esistenza.

Julie Roy, prima governante di un albergo 5 stelle e madre divorziata di due bambini, è al centro di Full Time - Al cento per cento, il film di Éric Gravel che I Wonder Pictures porta in sala il 31 marzo dopo che a Venezia 78 ha vinto i premi per la miglior regia e la miglior attrice. Destreggiarsi tra casa e lavoro non è per lei semplice. Ci sono gli orari da incastrare, i bambini da lasciare alla vicina di casa, le sveglie mattutine prime dell’alba da gestire e, soprattutto, i conti da far quadrare. Seppure abbia alle spalle un’esperienza nel campo delle ricerche di mercato, deve accontentarsi di un lavoro stressante, faticoso e poco appagante.

L’azienda per cui Julie lavorava in precedenza ha chiuso e, con un ex marito che ritarda nel passarle gli alimenti, ha dovuto gioca forza chinare la testa e sottostare a un gioco più grande di lei. Eppure, Julie non si è arresa facilmente. Ha un importante colloquio di lavoro con una grande società e, dopo quattro anni in cui è stata ferma, spera di riprendere in mano le sorti della sua vita professionale.

Un destino beffardo

Il destino, però, in Full Time, il film di Éric Gravel, le tira un brutto scherzo. Alla vigilia di un importante colloquio, tutta Parigi è bloccata da manifestazioni e cortei che di fatto fermano i mezzi pubblici. E per lei, che vive in provincia e non ha un mezzo proprio, spostarsi per raggiungere la capitale, dove lavora, si trasforma in un’odissea senza fine. Autobus stracolmi quando va bene, passaggi in auto di fortuna e persino stremanti corse a piedi non la fermano.

Corre sempre Julie, come se nei suoi piedi vi fossero ali. Noi corriamo con lei, grazie ai movimenti frenetici della camera a mano del regista. Il tempo la insegue costantemente. E, come nella quotidianità di tutti, non è mai abbastanza. Non bastano né le ore a rifare i letti o a pulire bagni che il Bobby Sands di turno ha ridotto a una fogna né i minuti per pranzare o per istruire una nuova cameriera. E, tantomeno, bastano i giorni per compilare le tante agognate schede di valutazione che il capo Sylvie le richiede. L’assenza di tempo rischia persino di farle saltare il colloquio in cui ha riposto le sue ultime speranze.

Mai perdere la forza

In un ambiente in cui cane mangia cane, Julie, la protagonista del film Full Time, ha perso se stessa. Si è smarrita, tanto che nemmeno l’amica Sophie si chiede che fine aveva fatto la persona che conosceva. L’ordinarietà del tram tram l’ha travolta, ne ha spento il sorriso e oscurato la bellezza. È sopraffatta da un’esistenza che non ha seguito la strada giusta. Per chi ha visto il proprio matrimonio fallire, non è facile conciliare famiglia, lavoro e cura di sé.

Il full time, il tempo pieno che dà il titolo al film di Éric Gravel, di Julie è fatto di contingenze inimmaginabili, di continui favori da chiedere alle colleghe e di dove lasciare i figli dopo che la signora Lusigny, sua vicina di casa, le comunica che per l’età non può più occuparsene. Nonostante ciò, in Julie non manca mai l’energia, la forza di alzarsi e di alzare la testa. Quando la vita sembra metterti con le spalle al muro, devi aggrapparti con le unghie e con i denti per resistere. Anche quando piove, in lontananza è possibile scorgere un barlume di arcobaleno.

Laure Calamy in Full Time - Al cento per cento.

“Basato fu fatti reali”

Non è difficile entrare in sintonia con Julie. Uomini o donne, tutti conosciamo l’ansia, lo sconforto e la voglia di rivalsa. Anche quando con fantozziana enfasi, tutto sembra andare storto, Julie non molla. Forza, resilienza e determinazione, si direbbe oggi, la caratterizzano. In un universo avulso in cui siamo solo braccia o menti destinate a operare come automi, Julie è la protagonista di un horror quasi contemporaneo per il realismo e l’angosciante quotidianità che Full Time riesce a restituire. Complice un sottofondo musicale electro che riecheggia tensione e stress.

Potrebbe dirsi tranquillamente che Full Time, il film di Éric Gravel, è “basato su fatti reali”: dopotutto, ciò che racconta fa parte della vita di tutti i giorni di qualsiasi persona. L’iperattività dei figli, la pressione di un lavoro impegnativo ma mediocre, il peso di un mutuo da pagare, un regalo di compleanno da comprare in extremis, un incidente domestico, una sveglia che non suona, un cartellino timbrato da una collega, la minaccia costante di perdere un lavoro e la disperata ricerca di un altro posto, ancora più mediocre, quando sei con le spalle al muro: alzi la mano chi non ha mai vissuto tutto ciò? Julie siamo noi ma è anche chi ci passa accanto ogni giorno, piccoli eroi che cercano la via della superficie per non annegare.

Un mondo competitivo

La realtà di Julie, interpretata magnificamente nel film Full Time da Laure Calamy, è piena di conflitti e battaglie. Non sono quelli che si vivono in un paese sottosviluppato ma quelli che ognuno di noi, soprattutto se donna, affronta nelle nazioni più civilizzate. Quelli che sono capaci di abbatterci e di annientarci per colpa di un contesto competitivo che non mette più la persona al centro di tutto. Le lotte di Julie non possono essere divise da quelle sociali che sono in corso a Parigi: nel microscopico della sua esistenza si riflette il macroscopico di un mondo sempre più globalizzato e alienante.

Per ironia della sorte, Julie ha modo di scoprirsi e di riscoprirsi come donna e mamma nel momento in cui si ferma per due giorni, 48 ore in cui, senza orari da incastrare, ristabilisce le sue priorità e quei valori a cui ha sempre creduto. Solo con un respiro veramente profondo e un pianto liberatorio, la tempesta potrà dirsi finalmente passata.

