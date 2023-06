Full Monty: Tornano dopo 26 anni gli sgangherati spogliarellisti

F ull Monty – La serie riporta su Disney+ il gruppo di spogliarellisti più insoliti di sempre: gli operai siderurgici della comunità di Sheffield guidati dagli amici Gaz e Dave. Si profilano nuovi guai e nuove coreografie all’orizzonte.

Arriva il 5 luglio su Disney+ Full Monty – La serie, nata dai creatori dell’iconico film vincitore del premio Bafta. Composta da otto episodi e ambientata venticinque anni dopo il film da cui trae origine, Full Monty – La serie segue lo stesso gruppo di amici mentre vivono la loro vita nella città post-industriale di Sheffield e si destreggiano nei sempre più fatiscenti settori della sanità, dell’istruzione e dell’impiego.

La serie comedy-drama racconta cos’è successo ai membri del gruppo dopo che si sono rimessi la divisa, esplorando i loro momenti più brillanti, più folli e più disperati. Inoltre, mette in luce come il mondo esilarante di questi eroi della classe operaia, che risiedono ancora a Sheffield, sia cambiato nel corso dei decenni.

26 anni dopo

Realizzato con un budget ridotto, Full Monty è stato il film sorpresa del 1997, ottenendo una nomination all’Oscar come miglior film e incassando oltre 250 milioni di sterline in tutto il mondo. La storia di un gruppo di operai siderurgici disoccupati di Sheffield che montano su uno spogliarello per guadagnare un po’ di soldi colpì e divertì il pubblico a ogni latitudine. Ora quegli gli stessi ‘sgangherati’ protagonisti di allora sono pronti a ritornare in azione dopo quasi 26 anni nella nuova serie tv targata Disney+ dedicata a Full Monty.

Robert Carlyle e Mark Addy, che nel film interpretavano Gaz e l’amico Dave, riprendono i loro personaggi per raccontare in Full Monty – La serie le prove e le tribolazioni a cui il gruppo di amici va incontro mentre affronta nuovi lavori e nipoti, oltre alle sfide dettate da un sistema sanitario e scolastico fatiscente.

Dave e sua moglie Jean (Lesley Sharp) stanno ancora insieme. Lui lavora come custode nella stessa scuola di cui Jean è ora direttrice. Sempre amico di Gaz, è però riluttante a farsi trascinare in uno dei suoi folli piani. La durezza della vita non ha influito sulla sua indole: ha sempre un cuore enorme ed è armato costantemente di buone intenzioni, che non sempre portano al risultato sperato.

Gaz, invece, lavora come portantino in un reparto psichiatrico ed è diventato anche nonno. “La prima volta che mi sono sentito chiamare nonno sul set è stata una bella botta”, ha raccontato Robert Carlyle. “I miei tre figli hanno 21, 19 e 17 anni, e quindi non sono ancora nonno nella vita reale. Anche se ho “solo” 62 anni, mi sono perfettamente calato nel ruolo: non vedo l’ora di poterlo diventare sul serio!”.

In passato, Gaz non è stato un buon padre, ha cercato di non prendersi le sue responsabilità ma in Full Monty – La serie lo vedremo mentre cerca di recuperare il tempo perduto con la figlia Destiny (Talitha Wing) e il nipote Ben (Lewis Whele). Ma anche Dave si avvicina a un ragazzino, Twiglet (Aiden Cook), vittima di bullismo a scuola, per cercare di aiutarlo.

Ma più di ogni altra cosa, c’è da chiedersi se anche in Full Monty – La serie vedremo Gaz e Dave cimentarsi in uno spogliarello. “Arriva più in là nella storia, ragione per cui consiglio di vedere tutte le puntate”, ha scherzato l’attore Mark Addy. “E arriva in una maniera che non ci si aspetta”, ha continuato Carlyle. “Risentire le note di You Can Leave Your Hat On, la canzone usata anche nel film, è stato emozionante: ci ha riportati indietro nel tempo”.

Il poster italiano di Full Monty - La serie.

I personaggi principali

Full Monty – La serie si basa sui personaggi creati dallo sceneggiatore Simon Beaufoy per il film originale. Tuttavia, a quelli più noti, se ne aggiungono altri. Ripassiamoli e conosciamoli insieme.

Gaz (Robert Carlyle): Quando Destiny, la figlia con cui i rapporti sono quasi inesistenti, trova Chelsea, un cane che è apparso nella popolare trasmissione Britain’s Got Talent, Gaz intravede la possibilità di guadagnare grazie a esso una fortuna.

Dave (Mark Addy): Lavora come custode nella stessa scuola di cui la moglie Jean è ora preside. Amico di Gaz, non ha molta fiducia nel suo nuovo piano.

Jean (Lesley Sharp): La moglie di Dave è salita di grado al lavoro. Ma il suo “successo” potrebbe aver causato un divario con il marito da colmare.

Nathan (Wim Snape): Figlio di Gaz, lavora come poliziotto e ha fatto l’abitudine alle imprese del padre e al suo modo di cacciarsi in situazioni insolite.

Destiny (Talitha Wing): Adolescente con l’indole da ragazzaccio, è la figlia che Gaz ha avuto da una relazione con Yaz (Tupele Dorgu). Vive con la madre e frequenta la scuola diretta da Jean.

Gerald (Tom Wilkinson): Oramai in pensione, trascorre molto del suo tempo libero al bar The Big Baps, cuore pulsante della comunità.

Lomper (Steve Huison): Ancora ossessionato dai suoi piccioni da corsa, si ritrova coinvolto in un complotto per allevare un volatile vincente insieme al compagno Reg (Bruce Jones).

Horse (Paul Barber): Ha problemi di salute e molte difficoltà a reclamare i suoi diritti, motivo per cui è spinto a intraprendere drastiche azioni.

Full Monty - La serie: Le foto 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 PREV NEXT