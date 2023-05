A rnold Schwarzenegger è il protagonista della serie tv Netflix FUBAR, in cui interpreta un agente della CIA che, prossimo alla pensione, torna sul campo per salvare la figlia… anche lei spia. Tra azione e divertimento, segna la prima volta dell’attore in un progetto non cinematografico.

Arnold Schwarzenegger debutta nel mondo delle serie tv e lo fa su Netflix, che propone dal 25 maggio FUBAR. Negli otto episodi che compongono la prima stagione, lo vedremo nei panni di un agente della CIA che, prossimo al pensionamento, scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico.

Con al centro dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo, la serie tv Netflix FUBAR ha tra gli altri protagonisti gli attori Monica Barbaro, Milan Carter, Gabriel Luna e Jay Baruchel.

La trama della serie tv

Arnold Schwarzenegger aveva promesso che, dopo il suo impegno politico, sarebbe ritornato sul set e finalmente eccolo di nuovo in azione. Non più al cinema ma come protagonista della serie tv Netflix FUBAR, in cui l’attore di origine austriaca ed ex culturista professionista rimette in mostra le sue doti da eroe di film d’azione.

A quattro anni di distanza dal blockbuster Terminator – Destino oscuro, il peso massimo di Hollywood interpreta ora Luke Brenner, un veterano agente della CIA che sta pensando al pensionamento e a come occupare il tempo libero che avrà per riconquistare l’ex moglie e viaggiare intorno al mondo.

Tuttavia, la CIA ha altri piani per lui e lo riporta sul campo per salvare un altro agente con il nome in codice di Panda in Guyana, nel Sud America. Ma, quando si ritrova faccia a faccia con Panda (Monica Barbaro) nel profondo della giungla, Luke è scioccato dallo scoprire che la spia in questione altri non è che sua figlia Emma.

All’insaputa l’uno dell’altra, padre e figlia da anni conducono una doppia vita. Emma si ritrova ora ad agire sotto copertura come Dani, una combattente le cui chiacchiere, fumate e imprecazioni mandano in frantumi i ricordi che Luke ha della sua adorata figlia a casa.

Luke ha inoltre il sostegno di un team di agenti esperti, tra cui il suo più stretto confidente Barry Putt (Milan Carter), la sardonica Roo Russell (Fortune Feimster) e il dolce Aldon Reece (Travis Van Winkle). Ma saranno d’aiuto a padre e figlia per recuperare un’arma di distruzione di massa e non far saltare tutte le coperture?

Il poster originale della serie tv Netflix FUBAR.

Qualcosa andato storto

“La gente mi chiedeva quando sarei tornato a fare un’altra commedia d’azione come True Lies: bene, eccola qui”, ha commentato Arnold Schwarzenegger nel presentare la serie tv Netflix FUBAR, ricordando il film in cui ha interpretato una spia al fianco di Jamie Lee Curtis. “Tutto è nato da un’idea di David Ellison, il produttore degli ultimi due film di Terminator. È venuto da me e mi ha proposto FUBAR: ho riso a crepapelle e ho detto subito di sì”.

“Penso che piacerà a pubblico perché è pieno di azione ma anche molto divertente”, ha proseguito l’attore. “Luke è un grande agente della CIA, uno dei migliori al mondo. Ma quando torna a casa ha a che fare con la figlia, il figlio, l’ex moglie, tutti… E per chi non sappia cosa significhi FUBAR, il titolo della serie tv Netflix, ecco la soluzione: Fucked Up Beyond All Recognition, un’espressione militare per descrivere qualcosa andata terribilmente storta”.

Il cast di FUBAR comprende anche Fabiana Udenio nei panni di Tally (l’ex moglie di Luke), Jay Baruchel in quelli di Carter (il fidanzato di Emma) e Gabriel Luna in quelli di Boro Polonia (un uomo d’affari istruito a Oxford e trafficante d’armi legato al passato di Luke).

Showrunner della serie tv è invece Nick Santora. “Sono cresciuto guardando i film di Arnold Schwarzenegger”, ha ricordato Santora. “Mi è sempre piaciuto vedere quanto Arnold potesse risultare divertente anche quando faceva fuori gli avversari!”.

FUBAR: Le foto della serie tv 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 13/17 14/17 15/17 16/17 17/17 PREV NEXT