From Scratch – La forza di un amore tra l’Italia e gli Stati Uniti nella serie tv Netflix

Z oe Saldaña ed Eugenio Mastrandrea sono i protagonisti della serie tv Netflix From Scratch – La forza di un amore, tratto da un best seller autobiografico. Una storia d’amore e cibo che abbatte ogni barriera.

From Scratch – La forza di un amore è la nuova serie tv Netflix in otto episodi disponibile dal 21 ottobre. Tratta dall’omonimo best seller autobiografico di Tembi Locke, From Scratch - La forza di un amore racconta la love story interculturale di Amahle "Amy" Wheeler (interpretata da Zoe Saldaña), una studentessa americana che s'innamora dello chef siciliano Lino (Eugenio Mastrandrea) mentre si trova in Italia.

I due innamorati affrontano mille ostacoli imprevisti, tra cui le differenze culturali, ma come nella vita reale la loro storia vorticosa alterna momenti di gioia e spensieratezza ad altri più seri. Ma quando Lino si ammala e il futuro della coppia è a rischio, le loro famiglie si uniscono al di là delle frontiere come mai avrebbero immaginato, dimostrando che l'amore può tutto.

Quando ha scritto il suo libro di memorie, Tembi Locke aveva in mente di mettere in risalto un concetto alquanto semplice ma basilare, frutto della sua esperienza personale: “Non importa in quale posto del mondo sei. Nel tuo cuore porterai sempre le cose essenziali”. Ed è da questo spunto che nasce anche la serie tv Netflix From Scratch – La forza di un amore, di cui Locke è anche produttrice esecutiva insieme alla sorella Attila. La trama può essere riassunta in pochissime parole: una giovane donne di colore sulla ventina arriva in Italia per un semestre di studio ma finisce per innamorarsi inaspettatamente di uno chef italiano.

La giovane nera in questione è Amy Wheeler mentre lo chef italiano è Lino Ortolano, interpretati rispettivamente da Zoe Saldaña ed Eugenio Mastrandrea. “Tembi meritava che la sua storia fosse raccontata con impegno e sincerità”, ha sottolineato l’attrice. “Ha avuto sempre la straordinaria capacità di saper cogliere a pieno ogni situazione e questo per me era motivo di interesse.

La storia tra Amy e Lino inizia nel momento in cui si incontrano un giorno a Firenze. Seguono poi giri in bicicletta ed escursioni al mercato delle pulci ma l’amore vero e proprio sboccia quando Lino si offre di cucinare per Amy nel suo ristorante.

“Il cibo è il linguaggio dell’amore e attraversa tutta la serie tv”, ha assicurato Tembi Locke. “Volevamo che il cibo si evolvesse, si espandesse e si contraesse”. La cucina, del resto, è il modo con cui Lino si esprime ed è fortemente legata alla sua cultura siciliana. E lo stesso tipo di legame forte con il cibo lega Amy alle sue radici texane, rappresentate dal grits, o come lo chiama Lino “polenta”.

Con Amy e Lino che stanno insieme, anche le loro famiglie e culture si avvicinano, “abbattendo i muri e scoprendo il vero significato della parola famiglia”, come ha sottolineato Danielle Deadwyler, che nella serie tv Netflix From Scratch – La forza di un amore interpreta Zora, la sorella della protagonista. Ogni personaggio “rimuove i confini culturali che siamo soliti mettere quando non parliamo la stessa lingua o non cuciniamo le stesse pietanze”.

Anche se le famiglie di Lino e Amy hanno idee diverse su cosa portare a tavola per il giorno del Ringraziamento, l’amore è tutto ciò che riallinea ogni dissapore. Come ha suggerito Mastrandrea, “la serie racconta una grande storia d’amore ma dà anche una grande lezione di vita”.

I personaggi principali

Amy e Lino, i due protagonisti della serie tv Netflix From Scratch – La forza di un amore, appartengono a due mondi differenti e lontani migliaia di chilometri. Il loro è un amore interraziale e interculturale, popolato da tantissimi personaggi. Scopriamo insieme quali.

Amy Wheeler (Zoe Saldaña)

Amy ha un cuore d’artista e non sarà mai l’avvocato che il padre spera. Per inseguire il suo sogno artistico, arriva a Firenze. Ma, dopo aver trovato l’amore in Lino, si rende conto di dover avere ancora molto più coraggio di quello che ha mai avuto.

Lino Ortolano (Eugenio Mastrandrea)

Lino è lo chef siciliano che rimane fulminato dall’incontro con Amy per le strade di Firenze. Discendente da una famiglia di contadini siciliani, ha scelto di potersi esprimere attraverso il cibo ed è diventato uno chef professionista. La sua scelta lo porterà sino al di là dell’Atlantico quando per amore si trasferirà negli Stati Uniti. Dopotutto, la gente mangia in tutto il mondo.

Zora Wheeler (Danielle Deadwyler)

Zora è la sorella maggiore di Amy. Ne incoraggia i sogni artistici quando il resto della famiglia sembra invece faticare a capirli. Crea anche un forte legame con Lino, l’amore della vita di Amy, soprattutto quando i due si trasferiscono a vivere nella sua camera degli ospiti a Los Angeles.

Hershel Wheeler (Keith David)

Classico texano, Hershel è il padre di Amy. Della figlia disapprova la vocazione artistica e vorrebbe per lei una carriera più stabile in ambito legale. Tuttavia, non può fare a meno di approvare la sua relazione con Lino, arrivando a considerarlo come un figlio acquisito.

Lynn Wheeler (Kellita Smith)

Madre di Amy, Lynn è sempre pronta a dare una mano alle figlie. Anche se il suo approccio genitoriale, vegano e new age, poco si adatta allo stile di vita delle sue ragazze.

Maxine Wheeler (Judith Scott)

Matrigna di Amy, Maxine sa come muoversi nelle complicate dinamiche della famiglia Wheeler. Si rivelerà essenziale nel far capire al marito Hershel ciò che rende veramente felice sua figlia.

Giacomo Ortolano (Paride Benessai)

Padre di Lino, Giacomo è un patriarca orgoglioso. Contadino siciliano, è costernato quando il figlio decide di allontanarsi e di non seguire le sue orme. Arriva anche a rinnegarlo quando questi sposa Amy. Tuttavia, i problemi di salute di Lino lo porteranno a mettere da parte la sua testardaggine.

Filomena Ortolano (Lucia Sardo)

Madre di Lino, Filomena – seppur con riluttanza – segue la decisione del marito Giacomo, come ci si aspetta da una moglie siciliana attaccata alle vecchie tradizioni. Nutre una certa diffidenza nei confronti del mondo che Lino si costruisce con Amy ma, dopo aver trascorso del tempo con loro sia a Los Angeles sia in Sicilia, si rivede in qualche modo nella devozione della nuora alla famiglia e al figlio.

From Scratch - La forza di un amore: Le foto della serie tv 1/34 2/34 3/34 4/34 5/34 6/34 7/34 8/34 9/34 10/34 11/34 12/34 13/34 14/34 15/34 16/34 17/34 18/34 19/34 20/34 21/34 22/34 23/34 24/34 25/34 26/34 27/34 28/34 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 PREV NEXT