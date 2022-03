G li incontri con sconosciuti rappresentano un’incognita. Possono essere forieri di sentimenti ma anche di pericoli. Fresh, un film impavido e al sangue proposto da Disney+, vi sorprenderà: dietro le sue atmosfere horror, si cela una satira pungente che serve da avvertimento a chi decide di aprirsi a uno sconosciuto.

Fresh è un film che, in uscita il 15 aprile su Disney+, estremizza i pericoli degli incontri, on line o reali. E lo fa in maniera inaspettata, coniugando la commedia romantica con il cannibalismo, uno dei tabù che non dovrebbe mai cadere. Dietro la facciata di un affascinante angelo incontrato per caso, può sempre nascondersi un diavolo pronto a cogliervi di soppiatto e annientarvi. Nell’anno del bellissimo Una donna promettente, Fresh offre un punto di vista femminile forte su cui puntare e fare affidamento.

Un amore “carnale”

Trovare l’amore oggi è complicato. E in Fresh, il film Disney+ che parla dei pericoli degli incontri, è ben chiaro sin dall’inizio. La competizione è brutale e le app di appuntamenti non garantiscono il successo che promettono. Nessuno lo sa meglio di Noa, ragazza intelligente e indipendente, stanca di trascorrere le sue serate tra un profilo e l’altro, foto non richieste e incontri deludenti. Una sera, però, tra i reparti di un supermercato, Noa è colta di sorpresa dall’incontro con l’attraente e spiritoso Steve, un chirurgo plastico tutto lavoro e famiglia. Parlano e a fine conversazione Steve le chiede il numero di telefono. Eccitata dall’incontro, Noa spera in qualcosa di nuovo rispetto alla routine ormai stanca degli appuntamenti virtuali.

Ben presto, Steve e Noa sono protagonisti di una vorticosa storia d’amore, a cui la ragazza affida sogni e speranza. Del resto, Steve è rassicurante: sta facendo realmente sul serio. Sebbene sia felice che Noa abbia finalmente una promettente relazione, l’amica Mollie nutre un certo scetticismo su Steve e sulla sua assenza dai social.

Quando poi Steve sorprende l’amata con un fine settimana romantico da trascorrere in una casa tra i boschi, Noa decide di abbattere ogni remora e partire con lei. Giunta nella casa iper-moderna di Steve, Noa scopre che la zona è priva di copertura telefonica. E non c’è neanche il wifi per connettersi a Internet. Il weekend da sogno si trasformerà rapidamente in incubo quando la giovane scoprirà che Steve nasconde strani appetiti… cannibali!

L’amore come consumo

Fresh, film sui pericoli degli incontri proposto da Disney+, segna il debutto alla regia di Mimi Cave. Partendo da una sceneggiatura scritta da Lauryn Kahn, la regista mixa con sapienza e zelo il thriller con una colonna sonora esagerata, in sintonia con la storia raccontata. In linea di massima, Fresh può essere descritto come una moderna storia d’amore in cui la paura ha origine negli eventi quotidiani, nell’ansia generata dagli appuntamenti. E ne viene fuori una macabra satira che potrebbe portarci tutti ad abbandonare le app a cui vogliamo tanto bene, da Tinder in poi.

“In apparenza, la trama di Fresh punta su temi banali e comuni”, ha dichiarato la regista. “Ma, al di sotto della storia d’amore, si affrontano argomenti molto importanti come il consumo, la mercificazione del corpo femminile e le dinamiche di potere nelle relazioni d’amore. Ho cercato di interpretare la parola consumo da diverse prospettive. Ho voluto porre domande e non alimentare risposte. Cosa e chi consumiamo? In che modo ciò che consumiamo modella chi siamo? Come l’amore si è trasformato in un mercato della carne?”.

L'inquietante locandina di Fresh.

Steve, l’amante della carne

Per la prima mezz’ora, Fresh, il film sui pericoli degli incontri, si presenta come una classica commedia sentimentale. Al loro primo incontro, Noa e Steve scherzano sull’uva prima di scambiarsi i numeri di telefono. Fissano nei giorni successivi un appuntamento che per Noa si rivela perfetto e non come quelli a cui era abituata. La regista Mimi Cave è abile nel costruire una facciata sicura e rassicurante, che non lascia intravedere nulla di ciò che accadrà dopo.

Ed è il dopo che si rivela sorprendente quando emergono le vere intenzioni di Steve. L’espediente della commedia romantica è utile per far sì che lo spettatore entri in sintonia con Noa e ne acquisisca lo stesso punto di vista. E cosa nasconde Steve è uno dei più grandi tabù dell’umanità: il cannibalismo. Emerge quando oramai Noa ha abbassato tutte le difese e si ritrova sola a contatto con il “mostro”.

La dualità di Steve è ben resa dall’attore Sebastian Stan, reduce dalla serie scandalo Pam & Tommy e dal successo con il personaggio di Bucky Barnes nei cinecomics Marvel. Nei panni di Steve, Stan è abile nel passare con naturalezza dal ruolo del principe azzurro a quello del generatore di incubi, con una prova sconvolgente e carismatica.

Sebastian Stan in Fresh.

Noa, una donna promettente

Noa in Fresh, il film Disney+, è invece interpretata da Daisy Edgar-Jones, attrice che abbiamo imparato a conoscere grazie al personaggio di Emily Gresham nella serie War of the Worlds. Noa è una donna forte che non si abbatte facilmente. Non è la vittima della situazione, quella che si piange addosso. Tutt’altro. È in grado di elaborare un piano per salvare la sua carne e uscire indenne dall’incubo che vive.

Fresh è un monito sugli appuntamenti on line, sebbene porti all’estremo le conseguenze degli incontri con sconosciuti. Ma, come dimostra il film, spesso la realtà è peggio del virtuale. Steve, l’uomo che Noa conosce per caso, non è privo di insidie ed è più pericoloso di tutti coloro che si nascondono dietro un profilo. Ciò invita a riflettere come non si debba mai dare nulla per scontato: per proteggerci, dovremmo sempre esaminare in toto le nuove persone a cui apriamo le nostre vite.

Eppure, Noa fa tutta una serie di cose giuste che non dovremmo mai sottovalutare: incontra Steve in un luogo affollato e informa l’amica Mollie (supportata da Jojo T. Gibbs) su dove si trova su cosa farà. Non dimentichiamo mai di metterci in sicurezza prima di lasciarci andare: la follia spesso si cela anche dietro a un gustoso bignè con la panna. E, se casomai la follia, la misoginia e la mascolinità tossica dovessero prendere il sopravvento, solo la perseveranza, la resilienza e il coraggio possono essere dalla vostra. Non cedete mai le armi. Fate come Noa, anche a rischio di mordere prima di essere divorate.

