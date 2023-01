Freeridge: La serie tv Netflix spin-off di On My Block

A rriva su Netflix la serie tv Freeridge, spin-off di uno dei più grandi successi della piattaforma, On My Block. Faremo così la conoscenza di quattro giovanissimi protagonisti alle prese con amore, mistero, divertimento e una maledizione che sconvolge le loro vite.

Dal 2 febbraio sono disponibili su Netflix gli otto episodi della serie tv Freeridge, spin-off di On My Block. Freeridge è una commedia di formazione sulle sorelle rivali Gloria e Ines e sui loro amici Demi e Cameron che scatenano una maledizione portando la sfortuna nelle loro vite.

Protagonisti sono gli attori Keyla Monterroso Mejia (Gloria), Bryana Salaz (Ines), Tenzing Norgay Trainor (Cam), Ciara Riley Wilson (Demi) e Peggy Blow in un nuovo ruolo fisso nella serie. Ma notevole è anche il cast aggiuntivo: Michael Solomon, Zaire Adams, J.R. Villarreal e Jean Paul San Pedro. Paula Garcés, Eric Gutierrez, Eme Ikwuakor e Raushanah Simmons riprendono i ruoli già interpretati in On My Block.

Punti in comune tra Freeridge e On My Block

La serie tv On My Block ha portato il pubblico all’interno di una fiaba moderna. C’erano missioni da portare a termine, un pizzico di magia, molto romanticismo e persino tragedia. Ora è arrivato il momento di tornare a Freeridge, la città in cui era ambientata On My Block, per l’omonima serie tv Netflix, guidata da un nuovissimo nucleo di quattro protagonisti alle prese con nuove avventure.

Le sorelle Gloria (Keyla Monterroso Mejia) e Ines (Bryana Salaz), insieme agli amici Cam (Tenzing Norgay Trainor) e Demi (Ciara Riley Wilson), sono coloro che ci guideranno nei segreti di Freeridge, la nuova serie tv Netflix che debutterà il 2 febbraio. “Entrambe le serie fanno affidamento sul mistero per portare avanti la storia”, ha garantito a showrunner Lauren Iungerich.

Mentre On My Block faceva affidamento su enigmi tangibili come i soldi nascosti di RollerWorld, Freeridge punta su elementi un po’ più mistici. Commedia di formazione segue infatti il quartetto di protagonisti alle prese con una maledizione che hanno accidentalmente scatenato, portando una certa dose di sfortuna nelle loro vite.

“Per entrare nel mondo di Freeridge non occorre aver visto On My Block”, ha assicurato Iungerich. “Chiaramente i fan sfegatati della serie madre si divertiranno a raccogliere i riferimenti presenti anche nello spin-off e magari anche i nuovi ne saranno così incuriositi da recuperare le puntate che non hanno mai visto”.

Per non parlare poi di una grossa sorpresa: nella serie tv Netflix Freeridge recita anche Peggy Blow, l’interprete di Abuelita, personaggio morto nella quarta stagione di On My Block. “Adoriamo Peggy”, ha aggiunto Iungerich. “È una grandissima professionista con cui è una gioia lavorare. Il personaggio che interpreta è frutto di una sua idea originale: è nato per gioco ma l’abbiamo accolto con molta gioia. È molto sorprendente e ci siamo divertiti a portarlo sullo schermo”.

