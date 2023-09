Frammenti di un percorso amoroso: un film nel nome degli ex – Clip in esclusiva

F rammenti di un percorso amoroso è un film molto particolare. Nel corso della sua vita, la regista Chloé Barreau ha filmato tutti i suoi amori mentre viveva una relazione. Ne è venuto fuori un racconto unico che svela i percorsi del sentimento amoroso.

Acclamato alle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori, il film Frammenti di un percorso amoroso ha fatto riunire la regista Chloé Barreau e i suoi ex al Lido di Venezia. Arrivato in sala da mercoledì 13 settembre, distribuito da I Wonder Pictures, sarà ora accompagnato dalla regista in un tour che farà tappa a Roma il 27 settembre al Cinema Farnese e poi il 30 settembre (alle 18) e il 3 ottobre (alle 21.30) al Cinema Troisi.

Produzione Groenlandia, il film Frammenti di un percorso amoroso è prodotto da Matteo Rovere e Leonardo Godano.

Di cosa parla il film

Il film Frammenti di un percorso amoroso parte da un presupposto molto semplice: nel corso della nostra vita, ci innamoriamo delle persone più diverse. Cotta adolescenziale, amore a distanza, passione carnale, legame profondo: ogni storia è differente, ogni esperienza unica.

Da quando aveva 16 anni, fra Parigi e Roma, Chloé Barreau - cineasta, autrice - ha filmato tutti i suoi amori. Mentre viveva una relazione, ne stava già̀ costruendo il ricordo: riprendendo, fotografando, scrivendo. Ma ogni storia ha almeno due punti di vista... Cosa ricordano i suoi ex? Qual è la loro versione dei fatti?

Frammenti di un percorso amoroso ricostruisce la vita di una donna attraverso il racconto delle persone che l’hanno amata: Sébastien, Jeanne, Laurent, Ariane, Rebecca, Anne, Jean-Philippe, Anna, Bianca, Marina, Marco, Caroline... Testimonianze intime e immagini private si mescolano per svelare i percorsi universali del sentimento amoroso.

Un viaggio sorprendente nella memoria, per chiunque abbia amato.

Le clip in anteprima

“Pochi documentari parlano d’amore”, ha dichiarato Chloé Barreau, regista del film Frammenti di un percorso amoroso. “Eppure, si tratta di una parte importante delle nostre vite reali, nonché́ di una tematica centrale del cinema. Questo film vuole essere un invito a esaminare il proprio passato sentimentale, innescando una riflessione sulla memoria, le sue difficoltà, le sue ispirazioni. Sul modo in cui il nostro percorso ci forma, sui diversi amanti che siamo, di volta in volta. Ciò che è finito è ciò che resta, quando l’amore non c’è più”.

