F ly Me to the Moon – Le due facce della Luna è il film che, con un mix di toni differenti, vede le due star hollywoodiane alle prese con due personaggi agli antipodi che devono fare i conti con l’allunaggio.

Arriva al cinema dall’11 luglio, distribuito da Eagle Pictures per Sony, Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna, il film con protagonisti due star di Hollywood, Scarlett Johansson e Channing Tatum. Diretto da Greg Berlanti, il film Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna è una commedia drammatica ambientata durante il periodo della storica missione Apollo 11.

La protagonista Kelly Jones, interpretata da Scarlett Johansson, è una brillante esperta di marketing di Madison Avenue. Viene ingaggiata dalla NASA per migliorare la sua immagine pubblica, ma le sue idee audaci si scontrano immediatamente con quelle di Cole Davis, il direttore del lancio della missione Apollo 11, interpretato da Channing Tatum. La tensione tra i due è palpabile sin dal primo incontro, con Kelly che propone soluzioni innovative e Cole che vede in lei un'inutile distrazione dai veri problemi tecnici e logistici della missione.

Le loro divergenze raggiungono il culmine quando il governo degli USA, preoccupato per l'importanza storica della missione e determinato a superare i russi nella corsa allo spazio, ordina a Kelly di preparare una trasmissione falsa dell'atterraggio sulla Luna come piano di riserva. Questo porta a una serie di eventi rocamboleschi, tra cui l'assunzione di attori per interpretare gli ingegneri della NASA e la trasformazione dell'ufficio di Kelly in un ambiente vivace e motivante.

I personaggi, con le loro interazioni e conflitti, tessono una trama ricca e dinamica. Le loro storie personali si intrecciano con l'epica della missione lunare, creando un film che è al contempo una commedia brillante e un dramma profondo, capace di toccare le corde emotive dello spettatore e di riflettere sulla natura dell'ambizione umana e della collaborazione.

I personaggi principali

Lei

Nel film Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna, i personaggi sono delineati con una profondità che li rende memorabili e complessi, ciascuno con le proprie sfaccettature e motivazioni. Kelly Jones, impersonata da Scarlett Johansson, è una brillante esperta di marketing proveniente dalla frenetica Manhattan. La sua abilità nel creare strategie di branding innovative la rende indispensabile per la NASA, nonostante la sua visione pragmatica e disincantata del mondo.

Johansson descrive Kelly come una donna per cui "i fini giustificano i mezzi", una mentalità che la porta a sfidare le convenzioni e ad adottare misure estreme per raggiungere i suoi obiettivi. La sua determinazione e il suo spirito indomito creano tensioni ma anche possibilità di crescita e cambiamento all'interno del team della NASA.

Lui

Accanto a Kelly c'è Cole Davis, inscenato da Channing Tatum, il direttore del lancio per la missione Apollo 11. Cole è un ex pilota dell'Air Force che vede nella NASA il simbolo dell'aspirazione umana a raggiungere l'impossibile. Tatum descrive Cole come un uomo per cui "la NASA rappresenta 'raggiungere l'impossibile'". Questa missione è per lui una questione di onore e integrità, un compito che prende molto sul serio e che lo pone in netto contrasto con l'approccio più flessibile di Kelly. La loro dinamica è esplosiva e ricca di conflitti, ma anche di un potenziale inaspettato per la collaborazione.

Gli altri

Moe Burkus, interpretato da Woody Harrelson, è un ambiguo funzionario governativo che gioca un ruolo cruciale dietro le quinte. Harrelson, noto per la sua capacità di infondere complessità nei suoi personaggi, rende Moe un individuo oscuro e intrigante, capace di manipolare le situazioni a suo vantaggio. È Moe a concepire l'idea di un falso allunaggio, un piano che aggiunge una dimensione di suspense e intrigo alla trama.

Henry Smalls, portato sullo schermo da Ray Romano, è un ingegnere veterano della NASA che funge da mentore per Cole. Henry è un uomo che ha dedicato la sua vita al sogno della missione lunare, rappresentando il cuore e l'anima del programma Apollo. Romano, con la sua interpretazione, dona al personaggio una profondità emotiva che rende Henry una figura paterna e saggia, un uomo che incarna i sacrifici e le speranze di un'intera generazione di scienziati e ingegneri.

Infine, Lance Vespertine, interpretato da Jim Rash, è il regista pubblicitario incaricato di dirigere il falso allunaggio. Lance è un personaggio eccentrico e mercuriale, dotato di un talento innegabile ma anche di una personalità difficile. Rash porta umorismo e tensione al film, rendendo Lance una figura indimenticabile grazie alla sua capacità di bilanciare il genio creativo con le sue idiosincrasie.

Portami sulla Luna

Il film Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna esplora il dualismo tra idealismo e pragmatismo, tra la necessità di vendere un sogno e quella di realizzarlo veramente. La tensione tra Kelly e Cole incarna questo conflitto, mostrando come la collaborazione tra due visioni opposte possa portare a risultati straordinari. Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna affronta temi di integrità, verità e sacrificio, evidenziando l'importanza del sogno americano e della capacità umana di raggiungere l'impossibile.

La regia di Greg Berlanti bilancia abilmente momenti di commedia frizzante con scene di dramma intenso, creando un film che è allo stesso tempo divertente e riflessivo. Berlanti afferma che il lungometraggio "è un mix di toni perché credo che viviamo vite di toni mescolati" e che questo rende la narrazione più coinvolgente e realistica.

In altre parole, Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna è una celebrazione dell'umanità e delle sue aspirazioni più alte, raccontata attraverso il prisma di un evento storico che ha segnato l'immaginario collettivo. La chimica tra Johansson e Tatum, insieme alla solida interpretazione di un cast di supporto eccezionale, rende questo film imperdibile, oltre che avvincente e stimolante.

