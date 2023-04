Florida Man: la serie tv noir di Netflix nata da un meme

F lorida Man, uno dei meme più diffusi negli Stati Uniti, diventa ora una serie tv dal sapore noir e thriller per Netflix. Con protagonista l’attore Edgar Ramirez nei panni di un ex poliziotto e ludopatico costretto a ritornare nel suo stato d’origine.

Netflix propone dal 13 aprile ma serie tv Florida Man con protagonista l’attore Edgar Ramirez. Prodotta tra gli altri da Jason Bateman, racconta la storia di un ex poliziotto in difficoltà che è costretto a tornare in Florida per trovare la fidanzata in fuga da un criminale di Philadelphia. Quello che doveva essere un semplice incarico diventa un viaggio che presto coinvolge segreti familiari e un inutile tentativo di fare la cosa giusta in una situazione tutta sbagliata.

Folle odissea in un luogo pieno di loschi individui, la serie tv Netflix Florida Man ha un cast che include tra gli altri. Abbey Lee, Anthony LaPaglia, Otmara Marrero, Lex Scott Davis, Emory Cohen, Clark Gregg, Isaiah Johnson, Paul Schneider e Lauren Buglioli.

Il meme più improbabile degli States

La serie tv Netflix Florida Man deve il suo nome alla diffusione di un meme, attraverso il quale si raccontano storia apparentemente singolari su un ipotetico uomo della Florida che infrange la legge nei motivi più impensabili. Se le storie del meme appaiono inverosimili o esagerate, quella della serie tv Netflix eleva ancor di più e in maniera esponenziale il concetto di “Florida Man”.

Protagonista è infatti un singolare uomo della Florida, Mike Valentine (Edgar Ramirez), un ludopatico sulla via del recupero. Seppur con riluttanza, Mike è costretto a ritornare nella sua terra d’origine quando il boss Moss (Emory Cohen) lo manda alla ricerca della sua fidanzata, Delly (Abbey Lee), scomparsa nel nulla. Nel caldo torrido della Florida, Mike è coinvolto in situazioni che farebbero vergognare persino alcuni dei migliori meme in circolazione scoprendo di non poter sfuggire alla città natale che ha cercato di lasciarsi alle spalle.

E chi meglio dello showrunner Donald Todd, nato e cresciuto in Florida, potrebbe conoscere ciò che accade nella penisola più meridionale degli Stati Uniti? “Crescendo, non ho mai smesso di pensare al motivo per cui la Florida è la Florida”, ha raccontato Todd. “Quello stato è un sottile strato di crosta porosa in cima a trenta metri d’acqua… è a pochissimi metri sopra il livello del mare: da un momento all’altro, potrebbe affondare tutto. Quindi, quando senti che ogni cosa potrebbe svanire da un momento all’altro, prendi tutto ciò che puoi senza pensare alle conseguenze. Un “Florida Man” è qualcuno che è orgogliosamente indipendente e che non vive secondo i codici condivisi. Il che significa che non vive secondo alcun codice”.

Ciò che di Mike Valentine, il protagonista della serie tv Florida Man, ha più affascinato sia Todd sia l’attore Edgar Ramirez è il suo essere bloccato nel mezzo di due vite: è un ex poliziotto e un ex giocatore d’azzardo che sta cercando di farcela ma che è ancora in debito con un mafioso. “E la Florida è il posto più pericoloso in cui potesse finire”, ha aggiunto Todd. “Mike sente di essere un eroe e ha solo bisogno di un altro giorno per dimostrarlo… e poi di un altro ancora e così via”.

Meme a parte, la Florida, il regno del sole, è diverso da qualsiasi altro stato americano e tale diversità è, sempre secondo Todd, “perfetta per un thriller. Il sole, più luminoso che altrove, proietta ombre più scure dove le persone possono nascondersi. Tutto ciò crea un ethos perfetto per una storia criminale brillante e dal sapore noir”.

