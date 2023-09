Flora and Son: Su Apple Tv+ la bellissima storia di una giovane madre e di suo figlio uniti dalla musica

F lora and Son, il nuovo film del regista John Carney, sottolinea come la musica possa aiutarci a uscire dalle zone d’ombra della nostra vita, con il suo potere curativo e creativo.

Arriva il 29 settembre su Apple Tv+ Flora and Son, il nuovo film del regista John Carney. Interpretato da Eve Hewson, Joseph Gordon-Levitt e Jack Reynor, il film Flora and Son è stato presentato con successo al Festival di Toronto 2023.

Flora and Son racconta la storia di Flora, una mamma single che non sa cosa fare con il figlio adolescente e ribelle Max. Incoraggiata dalla polizia a trovare a Max un hobby, Flora cerca di tenerlo occupato regalandogli una chitarra acustica scassata. Con l'aiuto di un musicista di Los Angeles un po' sbandato, Flora e Max scoprono il potere trasformativo della musica.

Dalla mente musicale di John Carney, Flora and Son è un film che esplora il legame tra una madre e un figlio in un viaggio verso una nuova armonia.

Il potere della musica

Con film come l’amato Once, premiato con l’Oscar, e Sing Street, lo sceneggiatore e regista irlandese John Carney ha reinventato il concetto di musical, scambiando le ricche coreografie che eravamo abituati a vedere con una semplicità disarmante e sincera. Ora, con il film Flora and Son, Carney ha realizzato forse l’opera più piena di canzoni sentimentali per raccontare il viaggio di una giovane madre single alla scoperta di sé.

Flora (Eve Hewson) è una specie di disastro vivente. È esuberante, carismatica e una vera calamita per i guai. Adora far festa ma ciò che più ama è suo figlio Max (Orén Kinlan), un quattordicenne con cui non fa altro che litigare. Nel tentativo di avvicinarsi all’adolescente, Flora gli regala una chitarra, a cui però Max preferisce il computer per creare contagiose canzoni dance.

Anziché mettere da parte la chitarra, Flora decide di cominciare a suonarla lei, prendendo lezioni online da Jeff (Joseph-Gordon Levitt), un affascinante cantautore. Grazie a lui, Flora impara gli accordi di base ma, soprattutto, conosce il genio musicale di Joni Mitchell. E non passerà molto prima che la giovane donna si innamori del suo insegnante, sebbene lei sia a Dublino e lui a Los Angeles. Oltre a trafiggere il cuore di Flora, Jeff ispira in lei anche un inedito impulso creativo che le permetterà di connettersi in maniera del tutto nuova con il Max.

Come ogni film di Carney, anche Flora and Son ci dice come la musica sia utile per sollevarci da quelle che sembrano situazioni senza via d’uscita trasportandoci in un luogo in cui possiamo dare il meglio di noi stessi.

Il poster originale del film Flora and Son.

