Fleishman a pezzi: Le (dis)avventure di un neo single nella nuova serie tv Disney+

A rriva su Disney+ la serie tv Fleishman a pezzi, tratta dall’omonimo best seller. Protagonista ne è l’attore Jesse Eisenberg, chiamato a destreggiarsi tra scene di sesso e un’inedita genitorialità. Con lui Lizzy Caplan e Claire Danes.

Disney+ propone in esclusiva dal 22 febbraio la serie tv targata FX Fleishman a pezzi. Tratta dal romanzo best seller di Taffy Brodesser-Akner, ha per protagonista l’attore Jesse Eisenberg nei panni di Toby Fleishman, un neo divorziato che scopre le gioie delle dating app e le responsabilità dell’essere padre.

Con queste premesse, Fleishman a pezzi sembra la storia di un’educazione sessuale con un protagonista che si fa strada attraverso New York ma ogni pallida accusa di misoginia cade nel vuoto nel momento in cui a narrare la storia è un personaggio femminile, la miglior amica di Fleishman interpretata da Lizzy Caplan.

La trama della serie tv Fleishman a pezzi

Fleishman a pezzi, la nuova serie tv Disney+, racconta la storia di Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), 41 anni, divorziato da poco, che si tuffa nel nuovo e coraggioso mondo delle app di appuntamenti, ottenendo un successo che non ha mai avuto quando era più giovane, prima di sposarsi alla fine della scuola di medicina.

Ma, proprio all’inizio della sua prima estate di libertà, la sua ex moglie, Rachel (Claire Danes), scompare, lasciandolo con i figli Hannah (Meara Mahoney Gross) di 11 anni e Solly (Maxim Swinton) di 9, senza sapere dove sia o se abbia intenzione di tornare.

Mentre cerca di bilanciare la genitorialità, il ritorno dei vecchi amici Libby (Lizzy Caplan) e Seth (Adam Brody), una potenziale promozione all’ospedale che tarda ad arrivare e tutte le donne attraenti che Manhattan ha da offrirgli, si rende conto che non sarà mai in grado di capire cosa sia successo a Rachel finché finalmente non affronterà ciò che è successo al loro matrimonio.

Un punto di vista femminile

“Non è stato facile girare le scene di sesso”, è stato uno dei primi commenti dell’attore Jesse Eisenberg nel presentare la serie tv Disney+ Fleishman a pezzi. “È come quando si realizzano le scene di azione: ci vuole un’eternità. Per una sequenza di venti secondi si impiegano anche tre giorni. Girarle non è così divertente come guardarle!”. L’attore, che sin da piccolo ha lottato con la sua costante ansia, non ha nascosto di essersi sentito messo a dura prova nel doversi spogliare davanti alla troupe. Una sfida che ha accettato con filosofia: “Il set era blindato, nessuno poteva vedere… è una magra consolazione: c’erano le telecamere a filmare tutto!”.

E il sesso è una delle componenti maggiori del racconto, basato sul romanzo della scrittrice americana Taffy Brodesser-Akner pubblicato nel 2019. La storia ruota intorno al quarantenne Toby, un dottore che dopo quindici anni di matrimonio è chiamato a riprendere in mano la sua vita tra nuove responsabilità come padre di due figli, amici con cui riconnettersi e una promozione sul lavoro da inseguire. Ah, e sesso, tanto sesso che le app di dating forniscono a Fleishman in maniera costante.

Con un protagonista maschile di questo tipo è facile pensare che Fleishman a pezzi, titolo original Disney+, sia una serie tv maschilista e misogina. Ma il pensiero è destinato a svanire quando si realizza che a ripercorrere le sue (dis)avventure è Libby, una vecchia amica di Fleishman impersonata da Lizzy Caplan. È il suo sguardo a fornire indizi e dettagli che ci aiutano a comprendere i legami del protagonista con le donne, non sempre facili e lineari.

“Libby è, però, una narratrice inaffidabile”, ha evidenziato Eisenberg. “Sente da Toby i resoconti sulla sua vita e, in qualche modo, è prevenuta nei suoi confronti. Tanto che a un certo punto finisce con il familiarizzare con il punto di vista di Rachel”.

