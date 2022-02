P arlare di femminismo in una commedia non è semplice. Caroline Vigneaux affronta il tema della libertà delle donne e dell’uguaglianza di genere in Flashback, il film proposto da Amazon Prime Video. E riesce nell’intento di far ridere ma anche di spingere alla riflessione, riaprendo la discussione su un tema sempre caldo.

Caroline Vigneaux in Flashback, primo film francese originale di Amazon Prime Video disponibile dal 4 febbraio, torna indietro nel tempo realizzando una commedia femminista che offre spunti di riflessione sul ruolo della donna nella società moderna.

Da George Sand a Marie Curie, diverse sono le donne della storia che vengono passate in rassegna in maniera inedita e divertente grazie all’escamotage della protagonista bloccata in un loop temporale.

Parlare di femminismo non è oggi semplice. La stessa parola è detestata e amata allo stesso modo. Eppure, in Flashback, il film Amazon Prime Video, Vigneaux evita le insidie e comincia nella più imprevedibile delle maniere: con una sequenza che fa subito pensare al movimento #MeToo e a tutte le sue implicazioni, positive o negative che siano.

Una donna contro il #MeToo

Caroline Vigneaux, l’attrice comica al suo debutto da regista, in Flashback, il film femminista di Amazon Prime Video, interpreta Charlie, un’avvocata d’alto profilo, egocentrica e cinica quanto basta. Vigneaux conosce bene la professione, è stata leu stessa un’avvocata, e i rischi del mestiere non sono per lei un mistero.

I legali, del resto, si ritrovano a dover provare l’innocenza dei peggiori reietti della società. E Charlie non è da meno: un suo cliente è uno stupratore sessista. E nel difenderlo non esita a schierarsi contro l’hashtag #MeToo e a mettere all’angolo colei che lo ha denunciato, cadendo nella cultura dello stupro.

Sorta di diavolo che veste Prada e indossa Louboutin, Charlie è tutto fuorché politically correct. Parcheggia nei posti riservati ai disabili o prende in giro le madri femministe. Ha convinzioni e idee che fanno di lei un personaggio poco raccomandabile e ancor meno frequentabile. Eppure, dopo una serata ad alto tasso tossico, sarà costretta a rivedere le sue posizioni.

Caroline Vigneaux in Flashback.

Le più grandi figure femminili della storia

Dopo l’incontro con uno strano tassista di nome Hubert, Charlie viene catapultata indietro nel tempo per scoprire come tutto ciò che considera scontato, la libertà femminile in primis, sia il frutto delle battaglie che le donne hanno portato avanti nei secoli, dal Medioevo alla Rivoluzione francese.

Da questo momento in poi, Flashback, il film original Amazon Prime Video, si trasforma in una cavalcata nella storia del femminismo. Charlie incontra Giovanna d’Arco ma anche le streghe tanto osteggiate dalla religione cattolica. Conosce i retroscena della sua vita piombando nel 1964 e scoprendo che il papà, l’eroe che tanto amava, in realtà era un affascinante bastardo. Tiene testa a Robespierre e Napoleone.

E, nel frattempo, non mancano gli incontri con figure come George Sand, Marie Curie, Olympe de Gouges e Gisèle Halimi, femministe di tutto rispetto. Si ritrova dunque al cospetto di tutte quelle donne a cui, in un solo secondo durante il processo in difesa dello stupratore, ha mancato di rispetto senza batter ciglio.

Una commedia dai mille spunti di riflessione

Flashback, il film Amazon Prime Video, è sì un susseguirsi di sketch comici che si ispirano agli one woman show della comica Caroline Vigneaux. Ma è anche un grande film d’autore che, grazie alla sintesi delle informazioni disseminate nella trama, offre osservazioni, argomenti di discussioni o nozioni utili sulle grandi donne della storia e sulle loro battaglie sociali.

Con un cast di tutto rispetto che può contare su nomi affermati del cinema francese come Sylvie Testud, Gad Elmaleh o Sizanne Clément, ma anche su nuove leve, come la youtuber Emy LTR.

Flashback: Le foto Film "FLASHBACK" 1/39 2/39 3/39 4/39 5/39 6/39 7/39 8/39 9/39 10/39 11/39 12/39 13/39 14/39 Film "FLASHBACK" 15/39 Film "FLASHBACK" 16/39 Film "FLASHBACK" 17/39 Film "FLASHBACK" 18/39 Film "FLASHBACK" 19/39 20/39 21/39 22/39 23/39 24/39 25/39 26/39 27/39 28/39 29/39 30/39 31/39 32/39 33/39 34/39 35/39 36/39 37/39 38/39 39/39 PREV NEXT