Flamingo Party di Charlotte M.: In anteprima esclusiva, il videoclip del brano

C harlotte M., creator da milioni di follower, sbarca al cinema con il suo primo film: Charlotte M. Il Film: Flamingo Party, un invito a essere sempre se stessi. TheWom.it vi offre in anteprima esclusiva il videoclip di Flamingo Party, uno dei due brani inediti di Charlotte M. che compongono la colonna sonora.

Il mondo di Charlotte M. e di tante adolescenti come lei, spontanee e creative, arriva al cinema dal 1° gennaio grazie a Charlotte M. Il film: Flamingo Party, prodotto e distribuito da Notorious Pictures. Diretto da Emanuele Pisano e sceneggiato dalla stessa Charlotte M. con Beatrice Valsecchi, Charlotte M. Il film: Flamingo Party contiene anche due brani inediti della stessa Charlotte M., i cui numeri sui social sono impressionanti: 1,02 milioni di iscritti su YouTube, 144mila follower su Instagram e 1 milione di follower si TikTok.

Il poster di Charlotte M. Il Film: Flamingo Party.

La trama di Charlotte M. Il Film: Flamingo Party

Fiorentina, classe 2008, Charlotte M. in Charlotte M. Il Film – Flamingo Party interpreta Charlotte, un’adolescente impegnata nell’organizzazione di un ballo scolastico per raccogliere i fondi necessari a salvare l’oasi naturale dove ha passato i momenti più belli della sua infanzia.

Per avere successo nell’impresa, Charlotte cerca in ogni modo di mostrarsi perfetta agli occhi di tutta la scuola, ma in questo modo finisce per perdere la propria sincerità, rovinando la sua storia d’amore con Davide (Gabriele Rizzoli) e, soprattutto, il rapporto con la sua migliore amica, Sofia (Alisa Ferri). Per ritrovare le cose che contano davvero, Charlotte dovrà prima riuscire a ritrovare sé stessa.

“Nel film si tratteggiano le grandi decisioni che un adolescente si trova ad affrontare e gli obiettivi che la vita inizia a mettergli davanti gli occhi”, ha commentato Emanuele Pisano, il regista di Charlotte M. Il film: Flamingo Party. “L’intento è quello di raccontare la vita reale degli adolescenti contemporanei, rendendola aspirazionale per un pubblico più piccolo (8-12 anni) che è alla continua ricerca di qualcosa da scoprire”.

Nel film, traspare infatti il ritratto di una gioventù che vuole crescere per dare risposta alle proprie domande. “Ci sono tutti gli aspetti che toccano la vita di un ragazzo: la scoperta di un mondo nuovo come il liceo, lo studio dei meccanismi social, la prima cotta, l’inimicizia, i legami familiari ed affettivi, i problemi scolastici e gli amici di sempre. Tematiche universali che consentono una piena identificazione con i personaggi e le situazioni raccontate”, ha aggiunto Pisano.

Gabriele Rizzoli e Charlotte M. in Charlotte M. Il Film: Flamingo Party.

Siate voi stessi

“Siate voi stessi, senza paura di timori o giudizi”, è questo il grande messaggio che emerge da Charlotte M. Il Film: Flamingo Party.

Charlotte, la protagonista, ha da poco iniziato la prima superiore ed è una ragazza vitale, piena di iniziativa e creatività, che tuttavia non è ancora del tutto consapevole di quanto vale. Teme che il suo essere fuori dagli schemi la faccia sembrare inadeguata e per questo si sente piuttosto insicura, finendo per rintanarsi spesso nel piccolo mondo composto da lei e dalla sua migliore amica Sofia. A volte invidia un po’ le ragazze convenzionali e popolari, come la reginetta della scuola Sabrina o la propria cugina “perfettina” Matilde, ma lei non è così, non può farci niente.

Nel tentativo di conquistare il cuore di Davide e di salvare l’oasi di fenicotteri dove ha passato i momenti più belli della sua infanzia, Charlotte finisce però per smarrire la propria autenticità e trasformarsi nella sua peggior nemica, cercando a tutti i costi di apparire perfetta e impeccabile a chi le sta intorno.

Rischierà così di perdere non solo Davide ma anche l’amicizia di Sofia fino a che non riuscirà a trovare il coraggio di accettare e abbracciare ciò che la rende unica: le sue imperfezioni.

Alisa Ferri e Charlotte M. in Charlotte M. Il Film: Flamingo Party.

Il videoclip di Flamingo Party in esclusiva

Charlotte M. in Charlotte M. Il Film: Flamingo Party presenta ben due brani inediti. TheWom.it vi offre oggi in anteprima esclusiva il videoclip di quello che fa da pezzo portante: Flamingo Party.