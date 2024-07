D al 26 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica Fitta la nebbia, il quinto singolo di Lemó, estratto dal suo album d’esordio Chi l’avrebbe mai detto!.

Fitta la nebbia di Lemó è un blues vecchia maniera per una storia d’amore bislacca, il cui protagonista ricorda le movenze di un Jeffrey Lebowski dei fratelli Coen (Il Grande Lebowski), citando Dalla (Disperato Erotico Stomp) e De André (Quello che non ho). Spiega Lemó a proposito del brano Fitta la nebbia: “Un blues tutto suonato come si faceva un tempo, elettrico e distorto come certe storie d’amore”.

Il videoclip di Fitta la nebbia è un viaggio on the road a bordo di un Duetto del ’73 rosso fiammante, tra le palme e il mare di una Taranto vestita di luce californiana. Ve lo proponiamo in anteprima esclusiva.

L’album

Chi l’avrebbe mai detto! di Lemó è un album che contiene undici brani, compreso Fitta la nebbia, nati dall’ascolto, sin da bambino, del miglior cantautorato italiano (Dalla, De André, De Gregori e, più di recente, Capossella e Testa). Registrato tra la Puglia e Roma, il disco vede la partecipazione di musicisti d‘eccezione come Martino De Cesare (Concato, Eugenio Bennato) e Giancarlo Bianchetti (Vinicio Capossela, Gianmaria Testa) alle chitarre, Vincenzo Abbracciante alla fisarmonica (Lucio Dalla, Richard Galliano), e Gabriele Mirabassi al clarinetto (Mina, Ivano Fossati).

Ma anche Ferruccio Spinetti (contrabbassista degli Avion Travel e di Musica Nuda), Giovanni Astorino al violoncello (Caparezza), e ancora Antonio Vinci (pianoforte ed Hammond) e Pierpaolo Giandomenico (basso elettrico), con la direzione musicale di Francesco Lomagistro (batteria e percussioni).

La copertina di Fitta la nebbia di Lemó.

Chi è Lemó

Claudio Paris, in arte Lemó, nasce a Taranto a metà Anni Settanta e vive a Bologna. Anche se la sua vita ha preso tutt’altra strada (nella vita, è un magistrato), non ha mai abbandonato la sua immensa passione per la musica, nata quando era poco più che adolescente grazie all’ascolto del miglior cantautorato italiano; una passione che lo ha recentemente portato a pubblicare il suo primo progetto discografico, che sta riscuotendo ampi consensi di pubblico e di critica e che parla di guanti spaiati, diseguaglianze colmabili, amori troppo presto o troppo tardi, e ancora di Pavese e di Maradona.

Dopo Back home, Mariarita, Spaiato e Les mots, Fitta la nebbia è il nuovo singolo estratto dal primo album di Lemó Chi l’avrebbe mai detto!.

Lemó: le foto 1/3 2/3 3/3 PREV NEXT