First Love: L’amore al centro del film Prime Video

P rime Video rilascia per l’Italia il film First Love, con protagonista Hero Fiennes Tiffin, un giovane che si confronta con l’amore prima di andare al college mentre i suoi genitori vivono una profonda crisi.

First Love è il film diretto da A.J. Edwards che Prime Video propone dal 19 agosto. Racconta in contemporanea due differenti storie. Da un lato, c’è la vicenda di Jim, un liceale all’ultimo anno, che vive gli alti e bassi della sua relazione con Ann, mentre si preparano a partire per il college. Dall’altro lato, invece, ci sono Kay e Greg, i genitori di Jim, che affrontano le conseguenze familiari di una crisi finanziaria.

La trama del film First Love

First Love, film proposto da Prime Video, segue due storie d’amore parallele all’interno della famiglia Albright. Tim (Hero Fiennes Tiffin) è al centro del delicato passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Sta vivendo la sua prima importante storia d’amore con Ann (Sydney Park) ma, come accade a tutti i ragazzi della loro età, devono confrontarsi con la partenza per il college.

Jim (Diane Kruger) e Glenn (Jeffrey Donovan), i genitori di Jim, affrontano invece tutt’altra sfida. Glenn ha infatti perso il lavoro e fatica a trovare una nuova occupazione a causa del crollo finanziario del 2008.

Le due relazioni, nonostante la differenza d’età dei protagonisti, sono una lo specchio dell’altra e seguono entrambe i ritmi di una storia d’amore adolescenziale. L’infatuazione iniziale, l’eventuale rottura, un nuovo fidanzato, i ripensamenti, una malattia inaspettata, un matrimonio e l’esperienza al college sono gli ingredienti condensati.

Sydney Park e Hero Fiennes Tiffin in First Love.

L’amore, un tema universale

“First Love riguarda temi come la fedeltà, la famiglia e le gioie che sperimentiamo nella vita quotidiana”, ha commentato A.J. Edwards, il regista del film Prime Video. “La storia è semplice e universale - il titolo dice già tutto - ma è stata la struttura della narrazione ad attrarmi”.

La sceneggiatura si basa su una doppia narrazione che segue le vicende di due coppie: una al liceo e l’altra a vent’anni dal loro matrimonio. In un certo senso, si colloca sulla scia di film come Lady Bird o Boyhood, esplorando meno la fine dell’adolescenza e più l’inizio dell’età adulta, con tutta la responsabilità e l’impegno che richiede. A ispirare la storia è stata la lettura di anni fa da parte del regista di un articolo del New Yorker sull’amore durante il primo decennio degli anni Duemila, su cosa significasse oggi e come venisse preservato dalle persone.

“First Love è un film che volevo fare da 15 anni. È una storia biografica con un tema universale, sempre eterno. È sì una moderna storia d’amore ma non è una di quelle che si raccontano spesso nei film o nei libri, dove si tende a fare un confronto tra generazioni fine a se stesso. Tutti i personaggi di First Love sono alla ricerca di stabilità nel mezzo di un grande cambiamento. La ricerca è qualcosa che nel mondo alterato di oggi riguarda tutti noi. First Love non è altro che un promemoria per ricordarci che non solo siamo figli dell’amore ma siamo anche connessi a esso”, ha proseguito Edwards.

Per anni al servizio di un regista come Terrence Malick (ha lavorato con ruoli diversi in The New World, To the Wonder, Knight of Cups e Song to Song), Edwards ha voluto dare in First Love anche una rappresentazione inedita degli Stati Uniti. “Proprio come i personaggi del film, anche l’America del 2008 è in mezzo a un cambiamento. Girato interamente a Los Angeles, in California, First Love è ambientato anni dopo l’11 settembre ma anche prima del Covid, quando gli Stati Uniti erano nel pieno di una grande recessione economica che ha spazzato via decenni di stabilità”, ha tenuto a specificare.

Diane Kruger e Hero Fiennes Tiffin in First Love.

I personaggi principali

Protagonista principale di First Love, film disponibile su Prime Video, è l’attore Hero Fiennes Tiffin, particolarmente noto agli appassionati di storie sentimentali adolescenziali per essere il protagonista della saga After. “Non è stato semplice scegliere chi dovesse interpretare Jim”, ha ricordato A.J. Edwards. “Volevo qualcuno che ricordasse River Phoenix, Timothy Hutton o il giovane Leonardo DiCaprio. Ho trovato Hero e gli sarò sempre grato per aver accettato la parte”.

“A differenza di Hardin, il protagonista di After, Jim è un ragazzo molto riservato e poco appariscente”, ha spiegato Tiffin. “È anche molto saggio e impaziente, non è impulsivo come la maggior parte dei ragazzi della sua età, con una visione abbastanza matura su una fase cruciale della sua esistenza”.

I genitori di Jim, Kay e Glenn sono invece interpretati dagli attori Diane Kruger e Jeffrey Donovan. “Il ruolo centrale di Kay, la madre di Jim, è stato scritto appositamente per Diane Kruger”, ha affermato il regista. “Avevo già girato un film con lei e avevamo voglia di tornare a lavorare insieme. È una delle attrici più intelligenti, sorprendenti e impegnate di oggi. Divora la sceneggiatura come nessun altro e riesce a facilitare il lavoro di tutti sul set. Che sia impegnata in un monologo lungo una pagina o che stia in silenzio, Diane non si risparmia mai: è sempre brillante. Jeffrey Donovan mi è stato invece consigliato dai miei genitori: è un grande attore che affonda le sue radici nel teatro shakespeariano”.

Ann è infine impersonata da Sydney Park, vista recentemente nel film C’è qualcuno in casa tua. “Io e Sidney ci siamo visti per la prima volta sul set”, ha raccontato Tiffin in conferenza stampa. “Ci siamo trovati subito bene. Siamo entrambi scorpione e forse la sintonia è stata immediata proprio perché ci siamo in un certo senso rivisti l’uno nell’altra. Sydney è sempre di buon umore e ciò si è riversato positivamente su tutti quanti!”.

