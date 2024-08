P rotagonista del film Firebrand, Alicia Vikander interpreta Katherine Parr, una regina la cui vicenda e lotta per la sopravvivenza parla alle donne di oggi.

Arriverà nelle sale italiane il prossimo 17 ottobre, distribuito da Vertice 360, Firebrand, film presentato in concorso al Festival di Cannes 2023. Ambientato nell'Inghilterra dei Tudor, racconta la storia di Katherine Parr, la sesta e ultima moglie di Enrico VIII. Diretto da Karim Aïnouz, il film Firebrand esplora gli ultimi mesi della vita di Enrico VIII e la lotta di Katherine per la sopravvivenza in un ambiente di corte pericoloso e intriso di cospirazioni.

Firebrand, trasposizione del romanzo La mossa della regina di Elizabeth Fremantle, è un film che non solo racconta una storia affascinante e meno conosciuta della storia inglese, ma lo fa attraverso una lente moderna e profondamente umana. Le interpretazioni di Alicia Vikander e Jude Law nel ruolo dei due protagonisti, unite alla visione innovativa di Karim Aïnouz, rendono la storia una rappresentazione potente e avvincente della lotta di Katherine Parr per la sopravvivenza e la sua determinazione a influenzare il futuro di un'Inghilterra tirannica.

Alla corte dei Tudor

Il film Firebrand ci porta nel sanguinoso contesto dell'Inghilterra dei Tudor, dove Katherine Parr, l'ultima moglie di Enrico VIII, viene nominata reggente mentre il re tiranno è impegnato in guerre oltremare. Katherine, fervente sostenitrice del protestantesimo, ha sempre cercato di promuovere un futuro migliore basato sui suoi principi radicali.

Tuttavia, al ritorno di un Enrico sempre più malato e paranoico, la situazione precipita. Il re sfoga la sua furia sui radicali, accusando di tradimento e condannando al rogo la cara amica d'infanzia di Katherine. Devastata dal dolore, ma costretta a mascherarlo, Katherine si ritrova a lottare per la propria sopravvivenza, in un palazzo dove ogni respiro è trattenuto nell'attesa di un suo passo falso che potrebbe costarle la testa.

Interpretata da Alicia Vikander, Katherine è una donna straordinariamente intelligente e strategica, capace di navigare le pericolose acque della corte Tudor. Alicia Vikander descrive il personaggio come una donna che "riesce a destreggiarsi con la sua arguzia, intelligenza e femminilità in modo tale che Enrico si sente realmente bisognoso di lei". Katherine è anche la prima donna inglese a pubblicare un libro in lingua inglese, un segno della sua intelligenza e capacità di sopravvivenza in un'epoca dominata dagli uomini.

Portato in scena da Jude Law, Enrico VIII è ritratto come un uomo che, un tempo giovane principe virile e romantico, è ora un sovrano malato e paranoico. Jude Law sottolinea la tragica discesa di Enrico, "un eroe caduto nella sua mente, che ha creato un mondo dove nessuno poteva dirgli che stava morendo". La relazione tra Enrico e Katherine è complessa, con Katherine che utilizza la paura della morte del re a suo vantaggio.

Il poster del film Firebrand.

Una visione femminista

Il film Firebrand affronta diversi temi, tra cui il potere, la sopravvivenza e il ruolo delle donne nella storia. La storia di Katherine Parr è una testimonianza della resistenza femminile in un'epoca di oppressione. Come evidenziato da Alicia Vikander, "Volevamo adottare una visione molto moderna e femminista di Katherine, ma è anche un prodotto del tempo in cui viveva e, sopra ogni altra cosa, credeva che il suo compito principale nella vita fosse servire suo marito e farlo bene".

Karim Aïnouz ha portato una prospettiva unica alla storia, immaginando "un thriller politico ambientato in una superstiziosa, sanguinosa Inghilterra tudoriana". La sua visione era quella di rappresentare la vita alla corte di Enrico VIII non come un dramma storico tradizionale, ma come un film psicologico horror o un thriller politico, con un focus sull'umanità e le relazioni.

Alicia Vikander, interpretando Katherine Parr, ha voluto che la sua interpretazione fosse autentica e potente. Tanto che ha letto gli scritti di Katherine per capire meglio il personaggio, trovandoli "molto personali, se non leggermente inquietanti". Jude Law, dal canto suo, ha invece lavorato intensamente per rappresentare l'odore e la decadenza fisica di Enrico VIII, creando un'esperienza sensoriale intensa sul set.

