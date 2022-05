Fire Island: l’Orgoglio e pregiudizio lgbtqia+

F ire Island è il titolo del film targato Disney+ che rilegge in chiave contemporanea e lgbtqia+ il celebre romanzo di Jane Austen. La storia è ambientata su un’isola che da sempre è la meta preferita della comunità lgbtqia+ newyorchese.

Fire Island è il film a tematica lgbtqia+ che Disney+ propone il 17 giugno, in occasione del Pride Month. Diretto da Andrew Ahn e sceneggiato da Joel Kim Booster, Fire Island è una moderna rilettura di Orgoglio e pregiudizio, un classico senza tempo di Jane Austen.

La Fire Island, che dà il titolo al film Disney+, è l’isola newyorkese che ogni estate ospita una moltitudine di persone appartenenti alla comunità lgbtqia+ in cerca di relax, divertimento e anche amore. Lontano dal caos di New York, l’isola da decenni è un prezioso luogo di rifugio per tutti coloro che vogliano liberarsi dalle pressioni delle aspettative sociali.

“Fire Island è la mia meta preferita”, ha commentato lo sceneggiatore, attore e comico Joel Kim Booster. “Quando ancora non ero un attore e facevo un lavoro che odiavo, ero infelice tutti i giorni e sentivo il peso del confronto con il mondo intero. Proprio per questa ragione, scappavo a Fire Island, dove nessuno si aspetta nulla da te. Mi sentivo libero. Avevo i miei spazi e potevo conoscere gente con cui entrare in sintonia”.

A Fire Island si trova Pines, una frazione della città di Brookhaven divenuta la prima città gay e lesbica d’America. Qui si trovano alcune degli immobili più costosi dell’isola, quasi 600 abitazioni e un complesso residenziale di 100 appartamenti nell’arco di miglio quadrato, accessibile solo via mare. A Pines non ci sono veicoli privati, nessuna strada è asfaltata e al mare si accede solo grazie a una serie di passarelle in legno

Cosa racconta il film

Al centro della storia di Fire Island, film Disney+, ci sono due migliori amici che, come ogni anno, hanno deciso di trascorrere un’avventurosa estate. Noah (Joel Kim Booster) è felicemente e provocatoriamente single. Sebbene sia a corto di soldi e il suo appartamento di New York angusto e disorganizzato, Noah è felice del suo stile di vita indipendente. Ogni estate, lui e i suoi “ragazzi” – di cui fanno parte il miglior amico Howie (Bowen Yang) e gli altri amici Luke (Matt Rogers), Keegan (Tomás Matos) e Max (Torian Miller) – si trasferiscono a Fire Island per una settimana di vacanza all’insegna del divertimento e degli incontri.

Dopo essere arrivati come al solito nella casa di proprietà della loro amica Erin (Margaret Cho), i ragazzi vengono accolti da alcune inquietanti notizie. Prima fra tutte, quella sui problemi finanziari di Erin, che presto sarà costretta a vendere quella che per loro è diventata ormai una seconda abitazione.

Determinati a trascorrere insieme quella che potrebbe essere la loro ultima estate insieme a Fire Island, Noah decide di aiutare Howie a trovare l’uomo o gli uomini dei suoi sogni. Prendendo seriamente la sua missione, Noah promette all’amico che si asterrà dal frequentare o vedere qualcuno fino a quando anch’egli non avrà qualcuno al suo fianco.

La settimana comincia in maniera promettente dopo che Howie incontra l’affascinante dottore Charlie (James Scully) e vanno subito d’accordo. Ma i membri della ricca cerchia sociale di Charlie sembrano guardare dall’alto in basso Noah, Howie e i loro amici. In particolar modo, è il bellissimo Will (Conrad Ricamora) a mostrare tutta la sua disapprovazione e, per qualche strana fastidiosa ragione, Noah non riesce a smettere di pensare a lui.

Man mano che la settimana va avanti tra feste in costume, sfide di ballo, spettacoli di karaoke e un pizzico di dissolutezza generale, il gruppo di amici litiga e scherza sul potenziale romantico degli incontri fatti. Howie continua a sognare una relazione monogama da fiaba (o da commedia di John Cusack degli anni Ottanta!). Noah invece non immagina di poter dedicare la sua vita a un solo uomo. Si ritroveranno entrambi a dover, sorprendentemente e inaspettatamente, rimodellare i loro pensieri e le loro convinzioni.

Il cast di Fire Island.

Orgoglio e pregiudizio

Fire Island, il film targato Disney+, offre una moderna e contemporanea rivisitazione delle schermaglie amorose di Orgoglio e pregiudizio, il romanzo di Jane Austen. L’idea di traslare il romanticismo di Austen dall’era della Reggenza alla Fire Island di oggi è balzata alla mente di Joel Kim Booster una decina di anni fa quando, durante la sua prima vacanza sull’isola, portò con sé una copia del romanzo del XIX secolo.

Orgoglio e pregiudizio, a grandi linee, racconta la storia del turbolento corteggiamento tra l’indipendente Elizabeth Benneth, la seconda di cinque sorelle di modesta estrazione sociale, e l’aristocratico proprietario terriero Fitzwilliam Darcy. Oltre che per la storia d’amore, l’opera di Austen ha colpito per le osservazioni attente sui pregiudizi legati alle classi sociali, avallati da un’intera società.

“C’è un lato di Fire Island che è tanto spaventoso quanto alienante: l’isola è per lo più dominata dalla cultura bianca, opprimente e intrinsecamente classista”, ha osservato Booster, le cui origini sono coreane. “Arrivando sull’isola, se sei nero ad esempio o “diverso”, noti subito gli sguardi della gente. È divertente vedere cosa accade quando con l’arrivo della comunità lgbtqia+ si rimescolano le carte!”.

Bowen Yang e Joel Kim Booster in Fire Island.

Un’amicizia vera

Fire Island, film disponibile a giugno su Disney+, racconta anche di una grande amicizia, quella tra Noah e Howie. Un legame che ricorda molto quello tra Booster e l’attore Bowen Yang. Non a caso la sceneggiatura contiene alcune delle reali esperienze che sono capitate ai due, che ogni anno trascorrono le vacanze a Pines.

Booster e Yang si sono conosciuti dopo che il primo si è trasferito a New York dal Midwest. “Bowen è stato il mio primo più caro amico gay e per di più asiatico!”, ha scherzato Booster. “Siamo diventati subito amici e Fire Island contiene molte delle situazioni che entrambi abbiamo sperimentato in prima persona. Trovare qualcuno che ti capisce così tanto e che non ti giudica è stato per me molto importante. Ci capiamo al volo e ci proteggiamo: sappiamo sempre quello che proviamo”.

Il Noah interpretato da Booster in Fire Island è un po’ come la Lizzy Benneth del romanzo della Austen. Il suo Darcy a Fire Island sarà Will, un bell’avvocato di Los Angeles. Con lui, dovrà abbassare le sue difese e rivedere la sua idea di amore. Solo così potrà vivere in maniera più sincera e felice, anche se diventare vulnerabile lo spaventa. L’approccio con Will non sarà però semplici: si attraggono e si respingono continuamente come due calamite che non sanno da che lato stare.

Howie, portato in scena da Yang, è invece come Jane, la sorella maggiore di Lizzy. “Lizzy e Jane sono sorelle e in quanto tali si amano profondamente ma ci sono anche momenti in cui vivono grossi conflitti”, ha sottolineato Yang. Il suo Howie è molto più romantico di Noah, sogna la grande storia d’amore ma imparerà a liberarsi dalla schiavitù del sentimento per sentirsi anche lui, a modo suo, libero. Il suo Charles Bingley sarà il pediatra Charlie, la cui realtà sociale è del tutto lontana alla sua.

