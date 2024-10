Fino alla fine: Il nuovo film di Gabriele Muccino sulle scelte che definiscono una vita

F ino alla fine è il travolgente viaggio di una giovane donna americana che, tra le strade di Palermo, sfida il pericolo e riscrive il suo destino. Un'avventura che cambierà per sempre la sua esistenza.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, Fino alla fine è il nuovo film del regista Gabriele Muccino in sala dal 31 ottobre grazie a 01 Distribution. Prodotto da Lotus Production, una società di Leone Film Group e Rai Cinema, Fino alla fine segue le vicende di Sophie (Elena Kampouris), una giovane americana di vent'anni, che ha vissuto gran parte della sua vita in solitudine e sotto pressione.

Durante una vacanza a Palermo con la sorella, alla vigilia del suo ritorno in California, incontra un gruppo di giovani siciliani, tra cui Giulio (Saul Nanni), con cui nasce un legame improvviso. Queste 24 ore, vissute al limite tra la vita e la morte, cambieranno la sua esistenza. Sophie, desiderosa di vivere con intensità, si lascia trascinare in una spirale di pericolo e adrenalina che la costringerà a confrontarsi con se stessa e con le scelte che definiscono la sua vita.

Muccino descrive Fino alla fine come un film che non si limita ad essere visto, ma che desidera essere vissuto. La storia di Sophie riflette la voglia di uscire da una vita programmata e di abbracciare l'incertezza del presente. Muccino si sofferma sull'importanza delle scelte personali e sul loro impatto duraturo, dichiarando che la vita è frutto delle decisioni che prendiamo. Il film si ispira a Victoria di Sebastian Schipper (2015), mantenendo l’idea di una narrazione serrata, con una protagonista che si trasforma radicalmente nel corso di una singola notte.

Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra e Francesco Garilli completano il cast principale nei panni di Komandante, Samba e Sprizz, gli amici di Giulio.

Tra scelte e libertà

Fino alla fine è un film che parla direttamente alla generazione contemporanea, sempre in bilico tra il desiderio di conformarsi e la necessità di rompere gli schemi. Con un ritmo serrato e una regia visionaria, Muccino ci trascina in un'avventura ad alta tensione, in cui il confine tra giusto e sbagliato si dissolve e rimane solo il bisogno primario di vivere al massimo, anche a costo di perdersi.

Uno dei temi centrali di Fino alla fine è la tensione tra libertà e autodistruzione. La protagonista, Sophie, rappresenta il desiderio umano di uscire dalla propria "bolla", ovvero dalla routine sicura e prevedibile, per immergersi in esperienze che la portino oltre i limiti conosciuti. La sua è una lotta contro le aspettative e i fallimenti che hanno caratterizzato la sua vita fino a quel momento, in particolare il sogno di diventare una pianista affermata. Quando questo sogno crolla, Sophie si trova di fronte a un bivio: continuare a vivere una vita predefinita o prendere in mano il suo destino e vivere, come suggerisce il titolo, fino alla fine, rischiando tutto.

Il regista Gabriele Muccino esplora l'idea del libero arbitrio e delle scelte personali come fondamentali nel definire la nostra esistenza. Ogni scelta ha delle conseguenze, e nel film vediamo come quelle di Sophie la portino in un vortice di avventura, pericolo e cambiamento. Questa trasformazione è al centro del film: un viaggio di scoperta che non è solo geografico, ma soprattutto interiore. Sophie si trasforma da spettatrice della sua vita in protagonista attiva, pronta a pagare il prezzo delle sue decisioni.

Muccino pone anche una riflessione profonda sull'epoca moderna, in cui, secondo lui, le esperienze autentiche vengono sempre più spesso mediate e filtrate attraverso uno schermo. Le vite preconfezionate e condivise sui social media, dove tutto è pianificato e previsto, si scontrano con il desiderio di libertà pura e istintiva, che invece richiede di vivere davvero, con il corpo e la mente, rischiando e mettendo in gioco la propria esistenza. Il personaggio di Sophie incarna questo desiderio di autenticità, in opposizione a una vita ordinata ma vuota, e il film diventa una sorta di inno alla ribellione contro la mediocrità.

Il poster del film Fino alla fine.

Palermo come Personaggio

Palermo, scelta da Muccino come ambientazione principale del film Fino alla fine, non è solo uno sfondo, ma diventa un vero e proprio personaggio all'interno della narrazione. La città siciliana, con la sua storia stratificata e le sue atmosfere contrastanti, offre la cornice ideale per una storia di trasformazione e di sfida ai limiti. Palermo è una città carica di mistero e contrasti: le sue vie strette e intricate, la vitalità che esplode di giorno e l'oscurità affascinante che cala di notte riflettono il tumulto interiore della protagonista.

Muccino sceglie Palermo per il suo fascino senza tempo, una città che, come Sophie, vive tra il passato e il presente, tra la tradizione e la modernità. Le sue strade piene di storia richiamano storie umane di passioni, sfide e sopravvivenza. Palermo diventa quindi il palcoscenico perfetto per raccontare una vicenda che si svolge in un arco di tempo ristretto ma cruciale, in cui i personaggi sono costretti a confrontarsi con le loro paure e desideri più profondi.

L’ambientazione palermitana dona al film una dimensione viscerale, quasi sensuale. I vicoli stretti, le piazze assolate e i mercati affollati rappresentano una metafora del percorso interiore di Sophie. Come la città, anche lei è complessa, stratificata, con angoli oscuri da esplorare. La vitalità di Palermo riflette il desiderio di Sophie di liberarsi dai vincoli che la tengono imprigionata nella sua vecchia vita.

Muccino ha dichiarato di aver scelto Palermo per la sua capacità di attrarre e risucchiare chiunque vi passi attraverso, proprio come succede a Sophie e agli amici siciliani che incontra. La città è un microcosmo, un luogo in cui le vite e le storie si intrecciano, e ogni angolo può nascondere una nuova avventura o un pericolo. Palermo, come Sophie, vive sul filo del rasoio, sospesa tra la bellezza e la decadenza, tra la luce e l’ombra.

