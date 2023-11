J essie Buckley, Riz Ahmed e Jeremy Allen White sono i protagonisti del film targato Apple Tv+ Fingernails – Diagnosi d’amore, un’allegoria sul nostro desiderio di certezze, sulla dipendenza della tecnologia e sul prezzo che paghiamo per aver perso la connessione con i nostri istinti più primordiali.

Apple Tv+ propone dal 3 novembre il film Fingernails – Una diagnosi d’amore, presentato in anteprima al Festival di Toronto 2023 prima e a quello di Roma dopo. Diretto da Christos Nikou, regista greco acclamato per la sua opera prima (Apples), è interpretato da Jessie Buckley, Riz Ahmed, Jeremy Allen White e Luke Wilson.

Dramedy romantico, il film Apple Tv+ Fingernails – Una diagnosi d’amore ha come personaggi principali Anna e Ryan, due giovani che hanno trovato il vero amore. È stato dimostrato da una nuova e controversa tecnologia. C'è solo un problema: Anna non è ancora sicura: sospetta sempre più che la sua relazione non potrebbe essere reale. Nel tentativo di migliorare le cose, accetta segretamente un nuovo posto di lavoro in un istituto di sperimentazione amorosa, nato per testare la presenza dell’amore in coppie sempre più disperate. Ed è qui che incontra Amir…

Affidarsi ai propri sentimenti… o alla tecnologia?

Il film Apple Tv+ Fingernails – Diagnosi d’amore è ambientato in un futuro misterioso o forse in un presente leggermente diverso dal nostro in cui la tecnologia degli smartphone non si trova da nessuna parte. In tale contesto, Anna (Jessie Buckley) e il compagno Ryan (Jeremy Allen White) hanno realizzato il sogno di ogni coppia. Sono infatti in possesso di un documento che attesta come il loro sia amore vero.

La loro confortevole esistenza, tuttavia non evita che Anna cominci a porsi interrogativi sulla relazione e sulla validità di quel testo ottenuto inserendo le loro unghie in una macchina all’avanguardia. Per bypassare ogni dubbio, accetta allora di lavorare presso il Love Institute sotto la tutela di Duncan (Luke Wilson, colui che, oltre a determinare la salute di ogni coppia attraverso il misterioso test, fa loro da trainer per approfondire il legame.

Il poster originale del film Apple Tv+ Fingernails - Diagnosi d'amore.

Qui, Anna si ritrova a lavorare in coppia con l’esperto e affascinante Amir (Riz Ahmed), con cui condivide il compito di accompagnare le coppie nelle varie fasi delle relazioni attraverso una serie di attività prima del grande test. Mentre lavora con il collega a migliorare le unioni dei clienti, Anna inizia a chiedersi se non sia forse Amir il grande amore della sua vita e se i propri sentimenti rappresentino una metrica più affidabile di quella determinata da una macchina.

Girato in 35mm, il film Apple Tv+ Fingernails – Diagnosi d’amore rappresenta il debutto in inglese per il regista greco Christos Nikou, che tesse un’allegoria surreale sul nostro desiderio di certezza e sulla nostra dipendenza dalla tecnologia. Il suo, seppur con toni leggeri e con un’estetica gradevole, è un monito severo su ciò che potrebbe accadere se perdessimo il nostro istinto per rifugiarci in una tecnologia sempre più invasiva e invadente.

L’amore fa male

Fingernails – Una diagnosi d’amore, il film Apple Tv+, rappresenta il debutto in lingua inglese del regista greco Christos Nikou, che ha trovato la produzione dell’attrice premio Oscar Cate Blanchett. “Siamo rimasti stupefatti dalla sua capacità di raccontare una storia leggermente distopica e concettuale ma piena di umanità”, ha evidenziato la co-produttrice Coco Francini. “La bellezza di questo film (e del lavoro di Christos in generale) è che non è adducibile a un genere specifico. Lo definirei un’esplorazione leggermente fantascientifica di una storia d’amore all’interno di un racconto più ampio sull’umanità. È complesso quanto l’amore stesso”.

“Il tono del film è difficile da definire”, ha voluto aggiungere Blanchett. “Si potrebbe ricorrere a termini come “assurdità malinconica” o “attrattiva alienata” ma resterebbero solo parole. So solo che ogni volta che parlo con Christos dentro di me qualcosa si muove”.

“La storia non è molto diversa da ciò che viviamo oggi”, ha invece sottolineato l’attrice Jessie Buckley. “Ricorriamo tutti a siti o alle app di dating e lasciamo che un algoritmo ci abbini a qualcuno che nemmeno conosciamo e che forse non conosceremo mai. Nel caso del film, i test e le certificazioni lasciano dormire sonni tranquilli lasciando scoprire se una relazione è sicura o meno. Peccato che Anna voglia distaccarsi da tutto ciò”.

“Ho preso un argomento di stretta modernità per mostrare quanto l’amore faccia male”, ha concluso il regista Christos Nikou. “Molto spesso usiamo le dita per scorrere i profili delle app e uno dei primi segni di problemi cardiaci è dato dalla comparsa di piccole macchie bianche sulle unghie. Innamorarsi è particolarmente doloroso, porta a sacrificare molte cose e a perdere di vista se stessi. Ma se ti tolgono le unghia e le dita sono fasciate, usare le app diventa impossibile!”.