ddominali scolpiti, performance vietate ai minori e pubblico in visibilio. Tutto questo è la serie Finding Magic Mike. Ma di cosa parla la nuova serie HBO ispirata al celebre film? Come sapere tutto sugli spogliarellisti? Come seguirli da vicino? The Wom ha le risposte.

Una scena di Finding Magic Mike.

MAGIC MIKE: IL FILM

Magic Mike era il titolo di un film di Steven Soderbergh con al centro un gruppo di spogliarellisti davvero hot, dotati di non solo talento ma anche di un fisico mozzafiato. Channing Tatum, Matthew McConaughey, Joe Manganiello & Co. Si esibivano in sofisticate coreografie che culminavano con i loro corpi (mezzi) nudi davanti a una platea di sole donne estasiate.

Alle prese con i propri problemi personali, facevano impazzire il pubblico e insegnavano il mestiere a un nuovo arrivato interpretato da Alex Pettifer. Il successo ha garantito un sequel, Magic Mike XXL, con un tasso erotico ancora più alto e negli ultimi mesi ha fatto passi in avanti un progetto per un nuovo capitolo.

Channing Tatum in Magic Mike.

TROVARE IL NUOVO MAGIC MIKE

Na cos'è Finding Magic Mike? The Wom ve lo dice subito.

Mantenendo fede allo spirito iniziale, è partita negli Stati Uniti su HBO Max Finding Magic Mike, la serie più calda dell’anno, come è stata definita. Prevista prossimamente su Sky, Finding Magic Mike, la serie HBO prossimamente su Sky, è composta di sette episodi e racconta la storia di dieci ragazzi “normali” che, dopo aver “perso la loro magia”, vengono messi alla prova in un bootcamp di Magic Mike Live, una sorta di corso per spogliarellisti.

Liberandosi non solo dei vestiti ma anche delle loro remore, i dieci scoprono chi sono e cosa vogliono realmente mentre imparano a coreografie sexy e audaci. L’obiettivo è quello di essere incoronati Magic Mike, ovvero lo spogliarellista più bravo di tutti, e intascare un premio in denaro.

PORTARSI UNO SPOGLIARELLISTA A CASA

Prodotta tra gli altri da Channing Tatum e Steven Soderbergh, Finding Magic Mike, la serie HBO, non è una serie scritta. Potremmo definirla quasi una docuserie. Segue le vite dei protagonisti sia sulle scene sia in ambito privato. Per l’occasione, è stato lanciato anche un particolare sito basato sulla realtà aumentata.

Scegliendo tra i concorrenti al bootcamp, gli utenti possono decidere quale ballerino seguire da vicino, possono far piovere dollari durante le loro esibizioni, alzare un bicchiere di champagne per brindare alle performance sempre più sexy e godersi con una prospettiva unica i loro fisici statuari.

Una scena di Finding Magic Mike.

In attesa di godervi Finding Magic Mike, la serie targata HBO, potete divertirvi a scegliere il vostro spogliarellista preferito e, grazie a un’interazione con i social, condividere l’esperienza con i vostri amici e followers. Divertendovi e non prendendovi troppo sul serio.

